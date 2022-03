Arbeitnehmerdatenschutz: Datenschutz PRAXIS interviewt neue Sächsische Datenschutzbeauftragte Dr. Juliane Hundert

Impfstatus, Gesundheitsdaten, Mitarbeiterfotos, Digitalisierung der Arbeitswelt: Kritische Fragen zum Datenschutz treiben Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Datenschutzbeauftragte um – im öffentlichen genauso wie im privatwirtschaftlichen Umfeld. Die europäische Datenschutz-Grundverordnung enthält wenig Konkretes, die Auslegung entwickelt sich nicht selten erst vor Gericht. Um allen Betroffenen Klarheit zu verschaffen interviewt “Datenschutz PRAXIS” in der aktuellen Podcast-Folge die Sächsische Datenschutzbeauftragte Dr. Juliane Hundert.

Bereits mit der Bewerbung beginnen Unternehmen und öffentliche Stellen die personenbezogenen Daten von potenziellen Beschäftigten zu verarbeiten. Mit dem Ausscheiden des Mitarbeiters ist die Verarbeitung und Speicherung auch nicht sofort beendet.

Personenbezogene Daten im und ums Arbeitsverhältnis

Im Interview geht Dr. Juliane Hundert auf die Fragen zum aktuellen Lebenszyklus von Personaldaten ein. Sie beantwortet außerdem Fragen rund um das Thema Corona und Datenschutz, welches sowohl Unternehmen als auch die Datenschutzbehörden vor enorme Herausforderungen stellt.

Weiter geht Dr. Juliane Hundert auf Fragen ein zum richtigen Umgang mit Gesundheitsdaten und Krankmeldungen, ordnungsgemäßes Führen von Personalunterlagen der Beschäftigten, Datenschutz bei Bewerbern und ausgeschiedenen Mitarbeitern, Biometrische Daten und Überwachung von Beschäftigten und Einsatz von Messengern und Mitarbeiterfotos in der Unternehmenskommunikation.

Podcast-Folgen auf allen gängigen Plattformen verfügbar

Die neunundzwanzigste Podcast-Folge dauert 45 Minuten und ist auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Aber auch ohne entsprechende Apps können Interessierte die Podcast-Folge auf der Webseite https://www.datenschutz-praxis.de/podcasts hören.

