ARCOTEL Castellani Salzburg: 10 Jahre Gastgeber:innen aus Leidenschaft

Feinste alpenländische Kulinarik | Frisch renovierte Deluxe Zimmer & Junior Suiten

Zeitgenössisches Design in historischen Räumlichkeiten, die privilegierte Lage inmitten eines herrlichen Gartens und feine österreichische Kulinarik im Restaurant Salieri sind seit jeher die Markenzeichen des ARCOTEL Castellani in Salzburg. Nach der aufwändigen Modernisierung der Konferenzräume erhielten nun auch weitere Etagen des Hotels ein zeitgemäßes Design-Update. Anlässlich des Jubiläums kreierte Küchenchef Martin Möglinger ein spezielles Menü mit alpenländisch inspirierten Gerichten, bei denen wie immer der Fokus auf hochwertigen regionalen Produkten und einer 100% frischen Zubereitung liegt. Passend zum Menü hat Sommeliere Gina Oberrauch ein Pairing mit ausgesuchten Weinen vom Haus-Winzer Josef Fischer aus Rossatz, Wachau, zusammengestellt.

Romantisches Setting mit eigener Hochzeitskapelle

„In fußläufiger Nähe zum Zentrum und doch von Grün umgeben, ist das ARCOTEL Castellani ein echtes Salzburger Kleinod. Auf unserer Sonnenterrasse lässt es sich im Sommer wunderbar speisen, und dank unserer Kapelle und einer 400 Jahre alten Linde bieten wir ein inspirierendes Ambiente für unvergessliche Hochzeiten, sagt Hoteldirektor Michael Oberrauch. „Wir freuen uns, dass wir zum 10-jährigen Geburtstag nun auch unsere frisch renovierten Deluxe Zimmer und Junior Suiten präsentieren können.“

Handgemachte, schnörkellose Alpenküche

Wie Hoteldirektor Michael Oberrauch gehört auch Küchenchef Martin Möglinger seit der Eröffnung zum Hotelteam. Der gebürtige Niederbayer, der bereits in führenden Häusern der Alpenregion wie dem Kempinski Hotel Berchtesgaden und dem Iris Porsche Hotel tätig war, hat sich einer produktorientierten Alpenküche verschrieben: „Für mich stehen immer die Hauptzutaten im Vordergrund. Mehr als drei bis vier Komponenten müssen es nicht sein – die jedoch in bester Qualität, möglichst regional und zu 100% frisch von uns verarbeitet“, betont Möglinger. „Ich habe das Glück, mit einem gewachsenen Team ausgebildeter Köche zu arbeiten, sodass wir von der Pasta bis zum Eis alles hausgemacht zubereiten können.“

Genussmenü mit regionalen Produkten und perfekt abgestimmten Weinen

Das anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des ARCOTEL Castellani kreierte Menü startet mit einem Tatar von der Bachforelle von „Fischmagier“ Grüll aus Grödig, Frühlingssalat und Rhabarber. Zum Zwischengang bringt die Tomatenessenz mit hausgemachten Ricotta-Tortellini die für das Restaurant Salieri typische mediterrane Note ins Menü. Der 2023 Grüne Veltliner – mit seinem schönen Trinkfluss Hauswein und Gästeliebling – passt perfekt zum gut ausbalancierten Süß-Säure-Spiel der Suppe. Mit Spargel, Hollandaise und Erbsenpüree kommt der ebenfalls von der Fischerei Grüll stammende Saibling, der wunderbar mit dem komplexen 2022 Riesling Smaragd vom Ried Kirnberg mit seinen Noten von gelbem Steinobst und gut eingebundener Säure harmoniert. Saibling zählt zu den Lieblingsfischen des Küchenchefs: „Ich würde ihm gegenüber Lachs oder Thunfisch immer den Vorzug geben. Die letzten überlebenden Exemplare sollten wir wirklich im Meer lassen.“ Den Mai-Rehbock zum Hauptgang – Umami-Highlight dazu sind mit Pilzcreme gefüllte Morcheln – bezieht er vom Metzger seines Vertrauens, Hans Winkelmair in Freilassing. Bei ihm kann er sich vollkommen auf eine hervorragende Fleischqualität mit genau dem gewünschten Fettgehalt und einer perfekten Marmorierung verlassen. Den süßen Abschluss bildet eine mit Honig aromatisierte Topfenmousse, die kunstvoll mit Marillensorbet und einer knusprigen Hippe in Bienenwabenform angerichtet ist.

Weingut Josef Fischer in der Wachau

Josef Fischer aus Rossatz in der Wachau ist das Haus-Weingut des ARCOTEL Castellani. Es liefert nicht nur eine feste Anzahl an Weinen, bei Events und Hochzeiten kommen auf Wunsch auch Flaschen mit speziell designtem Etikett zum Einsatz. Katja und Jo Fischer bauen auf einer Fläche von 11,5 Hektar vor allem Riesling und Grünen Veltliner auf Lagen wie Ried Kirnberg, Frauenweingärten oder Rossatz an. Aktuell in Umstellung zur Biodynamie, greifen sie auch im Keller so wenig wie möglich ein, die Weine gären spontan bei langem Hefelager und bleiben unfiltriert.



https://castellani.arcotel.com/de/restaurant-und-bar/

Die Wiener ARCOTEL Unternehmensgruppe in Besitz von Dr. Renate Wimmer wurde 1989 gegründet und zählt heute zu einem der größten privaten österreichischen Unternehmen im Tourismusbereich. Sie positioniert sich mit derzeit 12 Hotels (6 in Österreich, 6 in Deutschland) in attraktiven Stadtlagen in der Business- und Stadthotellerie. Unter dem Motto „Das MEHR Hotel“ zeichnen sich die ARCOTEL-Häuser durch ein MEHR an Leistung, Erlebnissen und Nachhaltigkeit für Gäste und Mitarbeiter:innen aus. Die Gruppe beschäftigt ein Team mit rund 650 Mitarbeiter:innen. Das Flagship-Projekt ARCOTEL Tabakfabrik Linz wird im Frühjahr 2026 eröffnet.

