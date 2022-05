Arval Deutschland wird neuer Leasingpartner von Maxomotive Deutschland

– Maßgeschneiderte Angebote des Full-Service-Spezialisten

– Kunden können aus verschiedenen Bausteinen wählen

– Mehr Vielfalt bei Finanzierung und Service für die Marke MAXUS

MAXUS weitet das Leasing aus: Die Maxomotive Deutschland GmbH kooperiert ab sofort exklusiv mit Arval Deutschland im Full-Service Leasing. In Zusammenarbeit mit dem international führenden Spezialisten für Full-Service-Fahrzeugleasing und ganzheitlichen Mobilitätslösungen offerieren die Vertragspartner der chinesischen Nutzfahrzeugmarke MAXUS jetzt maßgeschneiderte Leasingangebote. Kunden können dabei zwischen verschiedenen Bausteinen und Laufzeiten wählen – ganz nach ihren persönlichen Bedürfnissen.

Durch die Kooperation stellt Maxomotive Deutschland seinen Partnerbetrieben eine weitere Finanzierungsmöglichkeit für Gewerbe- und Flottenkunden zur Verfügung. Die Händler profitieren dabei von der jahrelangen Erfahrung von Arval im Bereich Full-Service-Leasing. Neben speziellen Konditionen lassen sich beispielsweise auch Module wie ein Wartungs- und Reifenservice sowie eine 24 Stunden erreichbare Pannen- und Unfallhilfe hinzubuchen. Auf Wunsch ist auch der Arval Risikoschutz erhältlich, der die Kosten bei eigen- und fremdverschuldeten Fahrzeugschäden deckt.

“Mit Arval Deutschland als kompetentem und zuverlässigem Partner bauen wir unser Leasing weiter aus. MAXUS Händler profitieren von maßgeschneiderten Angeboten, mit denen sie individuell auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen können”, so Gerald Lautenschläger, Geschäftsführer für MAXUS in Deutschland. “Ob kleine oder mittlere Betriebe oder größere Fuhrparks, konventioneller oder elektrifizierter Antrieb: Für alle haben wir eine Lösung.”

“Während elektrifizierte Pkw schon längst etabliert sind, ziehen leichte Nutzfahrzeuge nun deutlich an. Daher freuen wir uns umso mehr, mit MAXUS einen stark wachsenden Spezialisten für Elektrotransporter zu unseren internationalen Kooperationspartnern zählen zu dürfen. Wir sind davon überzeugt, durch unsere Stellung im Markt der richtige Partner für MAXUS zu sein, um das Thema in Deutschland und Europa voranzutreiben”, erklärt Christian Schüßler, Director Strategic Partnerships bei Arval Deutschland. “Für uns bei Arval steht im Vordergrund, unseren Kunden individuelle, auf ihre Mobilitätsbedürfnisse angepasste Lösungen bieten zu können. Durch die Erweiterung unseres Fahrzeugportfolios um die rein batterieelektrischen MAXUS Modelle eDeliver3 und eDeliver9 können wir unseren Kunden in Deutschland künftig eine noch breitere Auswahl an elektrifizierten Transportern anbieten. Zudem ergänzen diese ideal unsere Strategie Arval Beyond. Damit machen wir einen weiteren wichtigen Schritt in unserer Entwicklung hin zu einem nachhaltigen Mobilitätsanbieter.”

MAXUS eDeliver 3

Stromverbrauch in kWh/100 km: 22,4-23,6 (kombiniert); CO2-Emission (kombiniert): 0 g/km.

MAXUS eDeliver 9

Stromverbrauch in kWh/100 km: 30,2-33,2 (kombiniert); CO2-Emission (kombiniert): 0 g/km.

Alle Angaben gemäß VO EG 715/2007.

Die angegebenen Kraftstoffverbrauchswerte und CO2-Emissionen wurden nach der neu eingeführten Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) und zusätzlich nach dem Real Drive Emission (RDE)-Verfahren im praktischen Fahrbetrieb ermittelt. Bei den Angaben handelt es sich um WLTP-Messwerte, die nach NEFZ ausgewiesen werden. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem “Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauchneuer Personenkraftwagen” entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und auf der Website der DAT ( http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html) unentgeltlich erhältlich ist.

Über die Maxomotive Deutschland GmbH

Die Maxomotive Deutschland GmbH mit Sitz in Köln ist offizieller Importeur von Fahrzeugen der chinesischen Marke SAIC MAXUS für den deutschen Markt. Auf dem deutschen Markt bietet Maxomotive zurzeit folgende Modelle an: EV80, eDeliver 3, Deliver 9 und eDeliver 9.

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland:

Margit Wehning – margit.wehning@bnpparibas.com – +49 (0) 69 7193 8111

Über Arval:

Arval ist auf Full-Service-Fahrzeugleasing und neue Mobilitätslösungen spezialisiert und hat bis Ende Dezember 2021 weltweit 1,5 Millionen Fahrzeuge verleast. Jeden Tag bieten mehr als 7.500 Arval-Mitarbeitende in 30 Ländern flexible Lösungen an, um Reisen für Kunden, die von großen internationalen Unternehmen bis hin zu kleineren Firmen und Einzelkunden reichen, nahtlos und nachhaltig zu gestalten.

Über BNP Paribas in Deutschland:

BNP Paribas ist die führende Bank der Europäischen Union und ein wichtiger Akteur im internationalen Bankgeschäft. Sie ist mit rund 190.000 Mitarbeitenden in 65 Ländern vertreten, davon nahezu 148.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 12 Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert.

Deutschland ist ein Kernmarkt für die BNP Paribas Gruppe – das hier angestrebte Wachstum ist auf Kontinuität ausgerichtet und eine der tragenden Säulen der Europa-Strategie. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

www.bnpparibas.de

