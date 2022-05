Buchvorstellung: Die Geschichte vom Sternenkind und seinem besonderen Geschenk

Es war einmal ein abenteuerlustiges Sternenkind, welches es liebte, auf einer Wolke zu sitzen und all das quirlige Leben auf der Erde zu beobachten. Es gab zwei Menschen auf dieser Welt, die es dem Sternenkind ganz besonders angetan hatten. Also machte es sich auf eine ganz besondere Reise zu ihren Lieblingsmenschen auf.

Für Menschen, die sich Kinder wünschen, gibt es kaum etwas Schöneres als die baldige Geburt ihres Kindes. Dennoch läuft nicht immer alles so, wie man es sich wünscht – so gibt es auch Sternenkinder. Unsere Autorin und auch Regenbogenmutter hat genau dieses Schicksal ereilt und ein Sternenkind bekommen.

Das Buch dient der Aufklärung zu diesem Thema. Da ich selber betroffen bin, wünschte ich mir eine kindgerechte und einfühlsame Geschichte, welche offen, hoffnungs- und liebevoll von der Reise eines Kindes zu den Sternen erzählt. Es soll zeigen, dass Trauer, Liebe und Glück zusammengehören, dass es in Ordnung ist, traurig zu sein und darüber zu sprechen. Jessica Kroiss

Buch erschienen im Paramon Verlag

978-3-03830-633-7, Die Geschichte vom Sternenkind und seinem besonderen Geschenk, Jessica Sophie Kroiss, gebunden, 29 Seiten, 16,50€(A)/16€(D)/17,30CHF

