Arvato Supply Chain Solutions baut Distributionszentrum im niederländischen Venray weiter aus

Erweiterung für langjährigen Kunden Victron Energy

Arvato Supply Chain Solutions hat sein Logistikzentrum im niederländischen Venray auf insgesamt rund 12.000 Quadratmeter erweitert und jetzt offiziell in Betrieb genommen. Das neue Hallenmodul, das dort in den vergangenen vier Monaten errichtet wurde, ist für das kontinuierlich wachsende Geschäft des Kunden Victron Energy vorgesehen. Für das Unternehmen, das für eine Vielzahl von Branchen Geräte für die autonome Stromerzeugung und Solarsysteme herstellt, übernimmt Arvato am Standort bereits seit 2015 die Logistik und das Fulfillment. Mit der Erweiterung um fast 25 Prozent wurden zusätzliche Kapazitäten für die schwergewichtigen Produkte des Kunden geschaffen.

Erst vor Kurzem hat das Unternehmen den Vertrag mit Arvato Supply Chain Solutions bis zum Jahr 2027 verlängert. “Die Verlängerung um fünf Jahre ist für uns ein Vertrauensbeweis für die bisherige partnerschaftliche Zusammenarbeit”, betont Martijn Nielen, Managing Director bei Arvato Supply Chain Solutions in den Niederlanden. “Das ist im Logistikmarkt keine Selbstverständlichkeit.” Mit dem aktuellen Ausbau des Distributionszentrums, das sich in einem Logistikpark rund 25 Kilometer von Venlo und direkt an der A73 befindet, trägt Arvato Supply Chain Solutions dem enormen Wachstum von Victron Energy Rechnung. Das niederländische Unternehmen mit Hauptsitz in Almere-Haven ist einer der weltweit führenden Hersteller von Komponenten für die autonome Stromerzeugung für Fahrzeuge und den mobilen maritimen Bereich sowie für stationäre netzparallele als auch netzunabhängige Solarsysteme. In Venray werden Lager- und Transportdienstleistungen für das B2B-Geschäft des Kunden erbracht, das sich überwiegend auf den Wirtschaftsraum EMEA konzentriert. “Eine Besonderheit des Auftrags ist es, dass Victron Energy besonders viele schwergewichtige Produkte in seinem Portfolio hat, die besondere Anforderungen an die Lagerung stellen”, erklärt Martijn Nielen. “Deshalb haben wir uns bei der Erweiterung auch für den Einsatz innovativer Hebetechnik von TAWI entschieden, die die Abwicklung wesentlich vereinfacht.” Darüber hinaus wurde das neue Hallenmodul mit einem In-Rack-Sprinkler-System ausgestattet, das speziell für Gefahrgut ausgelegt ist. Am Standort wickeln zurzeit 50 Mitarbeiter die Bestellungen ab, eine Zahl, die in den kommenden Monaten voraussichtlich noch steigen wird.

“Das neue Hallenmodul ist eine willkommene Erweiterung, um unser Wachstum zu bewältigen”, sagt Matthijs Vader, Managing Director bei Victron Energy. “Die Erweiterung wurde einen Monat früher als geplant in Betrieb genommen und unterstreicht eindrucksvoll die führende Rolle von Arvato als Fulfillment-Partner.”

Arvato Supply Chain Solutions ist ein innovativer und international führender Dienstleister im Bereich Supply Chain Management und E-Commerce. In den Bereichen Telecommunications, Tech, Corporate Information Management, Healthcare, Consumer Products und Publisher trifft jeder Partner auf seinen Industriespezialisten. Rund 16.000 Mitarbeiter arbeiten weltweit an Dienstleistungen und praxisorientierten Lösungen. Mithilfe neuester digitaler Technologien entwickelt, betreibt und optimiert Arvato komplexe globale Supply Chains und E-Commerce-Plattformen und wird damit zum strategischen Wachstumspartner seiner Kunden. Arvato verbindet das Know-how der Menschen mit den richtigen Technologien und passenden Geschäftsprozessen und steigert so messbar die Produktivität und Leistung seiner Partner.

Arvato Supply Chain Solutions ist Teil von Arvato, einem international agierenden Dienstleistungsunternehmen mit mehr als 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in fast 40 Ländern. Arvato ist ein Unternehmensbereich von Bertelsmann.

