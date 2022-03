Maintenance 2022: Synostik präsentiert seine Software-Produktlinie für die Industrie

Clevere Tools und Werkzeuge sorgen für effektive Instandhaltung in Maschinenparks

Oebisfelde, im März 2022 – Synostik, IT-Dienstleister aus Oebisfelde, präsentiert auf der diesjährigen Maintenance in Dortmund vom 30. bis 31. März an Stand H05-5 sein neuestes auf die Industrie spezialisiertes Portfolio an Softwaretools für Maschinenparks und Produktionsbetriebe. Die Produktreihe trägt den Namen „MaintenanceSolutionLine Industrie“ und bietet intelligente Algorithmen und Werkzeuge für Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung, Test, Fehlersuche und Reparatur von Maschinenparkanlagen. Bestandteil der neuen Linie sind der DiagnoseDesigner, mit dem auch Instandhaltungs-Algorithmen erstellt werden können. Weiterhin stehen die digitale Plattform QLOUDS und die Smartphone-App DIANA für die Interaktion mit dem Anwender zur Verfügung. „Mit Hilfe des DiagnoseDesigners legen wir die Grundlage für die Systemdiagnostik und bringen die gewonnen Erkenntnisse in sowohl auswertbare als auch wiederverwendbare Formate“, erklärt Heino Brose, Geschäftsführer der Synostik GmbH.

Die Maintenance in Dortmund ist die Leitmesse für industrielle Instandhaltung. Als etablierte Bühne für Innovationen und Trends ist sie zugleich ein hochkarätiges Informationszentrum der gesamten Branche. Synostik launcht im Zuge der Messe sein neues Produktportfolio „MaintenanceSolutionLine Industrie“, ein speziell für den Sektor der Maschinenparkanlagen angepasstes Paket aus digitalen Werkzeugen, Tools, Methoden und Produkten. Nach dem Motto „Simplify Maintenance“ werden mit diesen Tools die Instandhaltungsschritte, -arten und -aufgaben durch digitale Algorithmen ergänzt und vereinfacht werden.

DiagnoseDesigner bildet gesamte Prozesskette ab

Das Alleinstellungsmerkmal des DiagnoseDesigners ist die Abbildung der gesamten Prozessstrecke aller systemdiagnostischen Aufgaben eines komplexen Systems. Vom Aufbau, über die Identifikation potenzieller Fehler, bis hin zu deren Reparatur in Werkstätten und an Anlagen. Mithilfe des Tools kann der Anwender frühzeitig auf die Diagnose eines Systems Einfluss nehmen. Das reduziert zum einen die Fehlersuch- und Behebungszeiten in industriellen Betrieben, zum anderen können leicht künftige Entwicklungsprozesse verbessert werden.

Interaktion mit dem Instandhaltungspersonal über mobile Applikation

Mit der App DIANA können Fehler eines Gerätes oder einer Maschine identifiziert und Anleitungen zur Problembehebung abgerufen werden. Mithilfe eines KI-gestützten Chatbots werden Symptome im Dialog mit dem Anwender ausgewertet. Mögliche Fehlerursachen lassen sich erkennen und im Ausschlussverfahren weiter eingrenzen. Zusätzlich zeigt DIANA eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Behebung des Fehlers an.

Zusammenführung in digitalem Ökosystem

Beide Tools sind Teil des Ökosystems QLOUDS, einer digitalen Plattform für Systemdiagnosen. Diese bietet einen einfachen Zugang zu Methoden und Werkzeugen für die effiziente Umsetzung von Systemdiagnostik in industriellen Anwendungen. Das Ökosystem ist modular aufgebaut und ermöglicht durch standardisierte Schnittstellen und Formate individuelle Verwendungen für alle Nutzer.

„Mit dem stetigen technischen Fortschritt werden Anlagen und Maschinen zu immer komplexeren Systemen. Dies führt zu aufwendigeren Entwicklungszyklen, Produktionsprozessen und Service- bzw. Wartungsleistungen. Auf der Maintenance möchten wir Neukunden und Pressevertretern veranschaulichen, wie mit unseren Tools intelligente Instandhaltung in heutigen Maschinenparks umgesetzt werden kann“, so der Geschäftsführer.

Über Synostik GmbH

Die Synostik GmbH ist ein Anbieter von Systemdiagnostik-Dienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt 53 Mitarbeiter in der Unternehmenszentrale Oebisfelde und in den Geschäftsstellen in Hannover und Magdeburg. Ferner existieren zwei Partnerbüros in Wolfsburg und Ingolstadt. Das Team verfügt über eine hohe Fachkompetenz im Bereich der Diagnose komplexer Systeme. Die über Jahrzehnte ursprünglich in der Automobilindustrie aufgebaute Expertise bietet Synostik heute erfolgreich auch branchenübergreifend an. Weitere Informationen unter https://www.synostik.de/

