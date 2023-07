Asia’s 50 Best Bars: Hongkong ist ganz vorn dabei

In Hongkong wurde COA erneut zur Asia’s 50 Best Bars gekürt

Es war ein Treffen der besten Barkeeper: 800 Experten aus Asien trafen sich am 18. Juli in Hongkong, um Asia’s 50 Best Bars 2023 vorzustellen, eine der renommiertesten Auszeichnungen unter Mixologen. Die Preisverleihung, die eine Zusammenarbeit vom Hong Kong Tourism Board und Asia’s 50 Best Bars war, wurde erstmals in der asiatischen Metropole veranstaltet. Bei der Zusammenkunft von Branchenführern vom Festland, aus Taiwan, Südkorea, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und Indien wurde das COA aus Hongkong zum dritten Mal in Folge zu Asia’s 50 Best Bars gekürt.

Jay Khan, Inhaber von COA in Hongkong: „Von den drei ersten Plätzen bedeutet mir dieser am meisten. Zum dritten Mal in Folge den ersten Platz bei Asiens 50 besten Bars zu belegen, fühlt sich surreal an, und ich könnte nicht stolzer sein, dass dies in meiner Heimatstadt passiert ist. Ich wurde hier geboren, bin hier aufgewachsen, Hongkong bedeutet mir alles. Diese Auszeichnung ist ein Beweis für unser unglaubliches Team, dessen Leidenschaft und harte Arbeit nicht nur die Grenzen in der Welt der Cocktails immer weiter verschiebt, sondern auch dafür, dass unsere einheimische Barszene, die sich für Kreativität und Vielfalt einsetzt, immer stärker wird.“

Mark Sansom, Content Director für Asia’s 50 Best Bars, sagt: „Wir sind überglücklich, in Hongkong zu sein, um Asiens pulsierende Bar-Community für die allererste Veranstaltung von 50 Best in dieser großartigen Stadt des Essens und Trinkens zu feiern, und wir danken unseren Partnern vom Hong Kong Tourism Board, die uns dabei helfen, dies zu ermöglichen. Asiens Bars setzen immer wieder neue Maßstäbe, wenn es um fabelhafte Trinkerlebnisse geht, und das zeigt sich am Talent und an der Kreativität der Bars auf der diesjährigen Liste aus 17 Städten des Kontinents. Herzlichen Glückwunsch an Hongkong und das Team von COA, das den ersten Platz belegt hat, sowie an alle Bars auf der diesjährigen Liste.“

Hongkong ist seit langem ein Paradies für Foodies. Neben dem COA, das den ersten Platz belegte, haben die „Asia’s 50 Best Bars“ einmal mehr die Tiefe und Breite der Weltklasse-Barszene in Hongkong gewürdigt, wobei insgesamt acht einheimische Bars auf der Liste für 2023 zu finden sind: Argo (Nr. 8), Darkside (Nr. 9), The Aubrey (Nr. 17), Penicillin (Nr. 26), Quinary (Nr. 31), The Old Man (Nr. 47) und der Neuling Mostly Harmless (Nr. 33)

Die Ankunft der Asia’s 50 Best Bars in Hongkong unterstreicht die Position der Barszene der Stadt als eine der aufregendsten der Welt. Die florierende Barszene Hongkongs trug zum durchschlagenden Erfolg der Veranstaltung bei, die eine Woche lang die Getränkelandschaft der Region mit stadtweiten Aktionen und Barkeeper-Gastauftritten führender Branchenvertreter.

Bilder können unter folgendem Link downgeloadet werden:

https://drive.google.com/drive/folders/1UwTs7gKNzViDXxGA_vBXIqxnYvPQjzjQ (c) Hong Kong Tourist Board.

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

