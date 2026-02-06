asioso entwickelt Sharedien-FirstSpirit Connector

Nahtlose DAM-CMS-Integration für mehr Effizienz, Brand Safety und Governance

München, 6. Februar 2026 – In vielen mittelständischen und großen Unternehmen sind Content-Management-Systeme (CMS) wie FirstSpirit sowie Digital Asset Management Systeme (DAM) wie Sharedien fester Bestandteil der digitalen Plattformlandschaft. In der Praxis fehlt jedoch häufig eine native Verbindung zwischen beiden Welten – mit spürbaren Folgen: Medieninseln, manuelle Workarounds, doppelte Dateien, inkonsistente Asset-Stände und ein erhöhtes Risiko durch veraltete oder rechtlich nicht mehr freigegebene Inhalte.

Vor diesem Hintergrund hat asioso den Sharedien-FirstSpirit Connector entwickelt: eine nahtlose, sichere und performante Integration, die DAM und CMS direkt miteinander verbindet. Redakteurinnen und Redakteure können digitale Assets aus Sharedien ohne Zwischenschritte in FirstSpirit nutzen – inklusive Metadaten, Versionierung sowie Rechte- und Governance-Logik. Damit bleiben Medieninhalte im CMS stets mit der Quelle im DAM verbunden – und Änderungen wie neue Versionen oder rechtliche Korrekturen können in der Nutzung konsequent berücksichtigt werden.

„In vielen Systemlandschaften ist es noch Realität, dass Teams Assets im DAM recherchieren, herunterladen und im CMS erneut hochladen müssen. Das kostet Zeit, erzeugt Dubletten und führt dazu, dass Aktualisierungen im DAM nicht zuverlässig in der Ausspielung ankommen“, sagt asioso. „Mit dem Sharedien-FirstSpirit Connector schließen wir genau diese Lücke – und reduzieren zugleich geschäftskritische Risiken rund um Markensicherheit und Compliance.“

Integration als Antwort auf reale Enterprise-Anforderungen

Wichtig: Weder FirstSpirit noch Sharedien stellen eine solche Integration nativ bereit. Der Sharedien-FirstSpirit Connector ist asioso-IP, entwickelt aus konkreten Projektanforderungen in komplexen Enterprise-Umgebungen. Ziel ist es, nicht nur technische Reibungsverluste zu beseitigen, sondern vor allem operative und wirtschaftliche Auswirkungen zu minimieren: Redaktionsteams arbeiten effizienter, zentrale Redaktionen erhalten Transparenz über Asset-Verwendungen, und Unternehmen erhöhen die Sicherheit, ausschließlich freigegebene und aktuelle Medien in Kampagnen und Touchpoints zu nutzen.

Zukunftssichere Plattformlandschaft statt Medieninseln

In digitalen Ökosystemen, in denen Content über viele Kanäle skaliert, entscheidet eine saubere Integration über Geschwindigkeit und Qualität in der Content Supply Chain. Der Sharedien-FirstSpirit Connector fügt sich dafür sauber in bestehende IT-Architekturen ein und stärkt die Zukunftssicherheit der Plattformlandschaft – durch klare Zuständigkeiten, nachvollziehbare Asset-Herkunft und konsistente Nutzung von Metadaten und Rechten.

Die Digitalagentur asioso ist ein führender Partner für ganzheitliche digitale Transformationslösungen mit Sitz in München. Seit der Gründung im Jahr 2011 hat sich das Unternehmen auf innovative E-Commerce-, PIM- und technologiegetriebene Digitalstrategien spezialisiert. Mit einem interdisziplinären Team von über 50 Experten entwickelt asioso maßgeschneiderte digitale Lösungen für mittelständische und große Unternehmen. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung komplexer Technologiearchitekturen, individuellen Softwarelösungen, Kreativ- und Designkonzept sowie strategischer Digitalberatung.

Kontakt

asioso

Nico Rehmann

Wilhelmine-Reichard-Straße 26

80935 München

089 954570610



https://www.asioso.com/de_DE

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.