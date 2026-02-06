Washington, DC zelebriert 250 Jahre USA

Dieses Jahr feiern die Vereinigten Staaten 250 Jahre Unabhängigkeit und damit rückt auch Washington, DC verstärkt in den Fokus. Die Hauptstadt ist mir ihren über 650.000 Einwohnern ein bunter Schmelztiegel von Menschen aus aller Welt auf der Nahtstelle zwischen dem Norden und dem Süden des Landes mit einer immerhin auch schon über 200-jährigen Geschichte. Entsprechend vielfältig ist das Programm der Museen, Archive, Theater, Gärten und vielem mehr im gesamten Stadtgebiet. Wie man es von DC kennt, sind die meisten Jubiläumsevents für Besucher kostenfrei und laden dazu ein, sich mitreißen zu lassen und als Teil einer großen Gemeinschaft zu fühlen.

Kunst als Spiegel der Nation

National Gallery of Art: Celebrating American Art

Einen zentralen Beitrag leistet die National Gallery of Art mit der Neukonzeption ihrer amerikanischen Sammlung unter dem Titel Celebrating American Art. Ab dem 1. März 2026 zeigt sich hier, wie Künstlerinnen und Künstler seit der Kolonialzeit das Selbstbild der Vereinigten Staaten geprägt haben. Bedeutende Werke, darunter bekannte Präsidentenporträts, werden in größere historische und gesellschaftliche Zusammenhänge eingebettet und erlauben einen differenzierten Blick auf die bewegte Entwicklung des Landes.

National Museum of Women in the Arts: Historical Paintings by American Women Artists

Vom 13. März bis 11. Oktober 2026 setzt das National Museum of Women in the Arts einen bewussten Akzent im Jubiläumsjahr. Historical Paintings by American Women Artists versammelt Werke amerikanischer Künstlerinnen aus mehreren Jahrhunderten und stellt ihren Beitrag zur Kunst- und Kulturgeschichte der Vereinigten Staaten ins Rampenlicht. Es ist kein Zufall, dass die Eröffnung der Schau mit dem Women“s History Month zusammenfällt, denn sie ergänzt die Jubiläumsfeierlichkeiten um eine lange Zeit marginalisierte Perspektive.

Frühling in DC: Florale Vielfalt als Symbol

Wahrzeichen in Rosa und Pink: National Cherry Blossom Festival

Im Frühling dreht sich in Washington, DC traditionell alles um die Kirschblüten. Das National Cherry Blossom Festival, das vom 20. März bis 12. April stadtweit gefeiert wird, erhält 2026 eine zusätzliche symbolische Ebene: Neben Paraden, kulturellen Veranstaltungen und Konzerten ist auch die Pflanzung von 250 neuen Kirschbäumen geplant – ein großmütiges Geburtstagsgeschenk aus Japan.

U.S. Botanic Garden: America“s State Flowers

Passend zur Blütezeit widmet sich der U.S. Botanic Garden ab April und bis in den Herbst hinein der botanischen Vielfalt des Landes. America“s State Flowers zeigt die offiziellen Blumen aller US-Bundesstaaten und Territorien von duftenden Magnolienblüten und Rosen bis hin zu einheimischen Orchideen, Lupinen und den Blüten des Saguaro-Kaktus. So verbindet sich Natur mit regionaler Identität und Symbolik.

Countdown zum Unabhängigkeitstag

National Museum of American History: In Pursuit of Life, Liberty & Happiness

Mitten im Jubiläumsjahr richtet das National Museum of American History den Blick auf die großen Ideale der Unabhängigkeitserklärung. Ab Mai 2026 präsentiert die faszinierende Ausstellung In Pursuit of Life, Liberty & Happiness 250 bedeutende Objekte auf mehreren Etagen. Zu sehen sind unter anderem das Pult, an dem Thomas Jefferson die Unabhängigkeitserklärung entwarf, Abraham Lincolns Zylinder und das letzte noch existierende Schiff aus den Anfangstagen der U.S. Navy.

National Archives: Spirit of Independence Festival for the 250th

An historischer Stätte findet einen Monat vor dem Nationalfeiertag ein dreitägiges Familienfest statt, das Spirit of Independence Festival for the 250th. Ein zwei Straßenblöcke umfassendes Festzelt verwandelt die Constitution Avenue vor dem National Archives Building, wo die Originale der Gründungsdokumente verwahrt werden, in einen fröhlichen Ort der Begegnung.

National Mall: Great American State Fair

Ende Juni wird Washington, DC’s große Prachtallee, die National Mall, selbst zu einer Schaufläche unter freiem Himmel: Auf dem Great American State Fair zeigen alle 50 Bundesstaaten und Territorien regionale Spezialitäten, Handwerk, Musik und Traditionen. Besucher erwartet von kulinarischen Klassikern bis zu kulturellen Darbietungen eine wahre Entdeckungsreise und ein Panorama der Vielfalt, die die Vereinigten Staaten ausmacht.

Höhepunkt des Jubiläums

Fourth of July Celebration – der Unabhängigkeitstag

Der Unabhängigkeitstag am 4. Juli 2026 bildet den zentralen Höhepunkt der Feierlichkeiten. Historische Nachstellungen, die National Independence Day Parade entlang der Constitution Avenue, das hochkarätig besetzte Konzert A Capitol Fourth auf der National Mall sowie ein großes Feuerwerk markieren den 250. Geburtstag der Nation in der Stadt, die im Jahr 1800 zum Regierungssitz der jungen Nation wurde.

Musik als verbindendes Element

DC JazzFest in The Wharf und der ganzen Stadt

Auch der Jazz ist eine amerikanische Institution und gehört zu den Dingen, die man mit den USA assoziiert. Das DC JazzFest Anfang September rückt im Jubiläumsjahr die Zukunft des Jazz unter dem Motto „America“s Next 250 Years“ in den Mittelpunkt. Konzerte an verschiedenen Orten führen musikalische Tradition mit zeitgenössischen Strömungen zusammen und unterstreichen Washingtons Rolle als aufregende Kulturstadt.

Viele neue Perspektiven

2026 ist zudem geprägt von hochkarätigen Neu- und Wiedereröffnungen wie dem National Geographic Museum of Exploration, einem innovativen neuen Ausstellungsraum unterhalb des Lincoln Memorials, Erweiterungen im Smithsonian National Air and Space Museum und der größten Renovierung in der Geschichte des Hirshhorn Museum and Sculpture Garden.

Eine besondere Empfehlung ist der 51 Steps to Freedom Trail, der Washington, DC in ein großes Freiluftmuseum verwandelt. Hier gehen Besucher mit einer „Point-your-Phone“-App an historischen Orten mit bedeutenden Persönlichkeiten von Frederick Douglass und Duke Ellington bis Rosa Parks auf Tuchfühlung.

Weitere Informationen sowie ein laufend aktualisierter Veranstaltungskalender finden sich unter www.DC250.us

Näheres zu Washington, DC selbst gibt es unter www.washington.org

Die US-Hauptstadt Washington, DC liegt an der Ostküste des Landes zwischen den beiden Bundesstaaten Virginia und Maryland. Mit über 100 kostenfreien Attraktionen, darunter die berühmten Monumente entlang der National Mall sowie 16 Smithsonian Museen und der National Zoo, einer kulinarischen Vielfalt von Sterneküche bis Food Halls sowie einer Vielzahl facettenreicher Stadtviertel zeigt sich die Metropole als attraktives Städtereiseziel. Internationales Gateway ist der Washington Dulles International Airport, der mehrfach täglich aus dem deutschsprachigen Markt angeflogen wird und mit der Metro direkt an die US-Hauptstadt angebunden ist.

Firmenkontakt

Washington, DC

Maria Greiner

7th Street NW 901

20001-3719 Washington, DC

001-202-789-7000



http://www.washington.org

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Maria Greiner

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

0625768781



http://www.claasen.de

Bildquelle: National Archives Foundation