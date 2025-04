Asli Aksit Güllü: Ein frischer Wind auf der Gastronomiebühne Regensburgs

Mit der Gründung der M.A.G. Gastro & Event GmbH betritt eine visionäre Führungspersönlichkeit die deutsche Gastronomieszene

Mit der Gründung der M.A.G. Gastro & Event GmbH betritt eine visionäre Führungspersönlichkeit die deutsche Gastronomieszene – nicht nur, um Wirkung zu erzielen, sondern auch, um neue Maßstäbe zu setzen und die multikulturelle Seele Istanbuls auf die Teller zu bringen.

Als Geschäftsführerin der M.A.G. Gastro & Event GmbH tritt Asli Aksit Güllü als Symbol für die neue Generation weiblicher Führungskräfte hervor, die unternehmerische Kraft, strategisches Denken und kulturelle Tiefe vereinen. Dank ihrer internationalen Erfahrung, ihres beeindruckenden Lebenslaufs und ihrer Leidenschaft für Gastronomie kombiniert sie mit ihrem innovativen Geschäftsmodell gekonnt multikulturelle Küchenverständnisse.

Güllü, die in führenden Positionen bei bedeutenden Institutionen wie Gaia&Gino und dem Istanbul Modern Art Museum tätig war, bringt nun ihr Wissen in eine der kulturell reichsten Städte Deutschlands: Regensburg. Als Absolventin der Stadt- und Regionalplanung an der Mimar Sinan Universität verfügt sie über tiefgehendes Wissen in Markenentwicklung, strategischem Management, finanzieller Planung und operativer Prozessführung. In ihrer bisherigen Karriere hat sie nicht nur komplexe Prozesse geleitet, sondern auch mit strategischer Vision neu gestaltet.

Die M.A.G. Gastro & Event GmbH, Güllüs persönliche Leidenschaft, wurde gegründet, um hochwertige Dienstleistungen in den Bereichen Gastronomie und Eventmanagement anzubieten. Der erste Schritt des Unternehmens wird das bald in der Regensburger Altstadt eröffnende Restaurant PERA sein – ein einzigartiges Gastronomiekonzept, das die türkische, griechische und armenische Küche mit mediterranen Einflüssen vereint. Doch die Ziele sind größer: PERA ist darauf ausgelegt, zu einer Franchise-Marke in ganz Deutschland zu werden.

Güllüs Initiative wird von starken Partnern unterstützt: Das Regensburger Vorzeigeprojekt wird von der Aquino GmbH und deren Geschäftsführerin Nilgün Er unterstützt, während das international tätige Unternehmen MindOfis OÜ (mit Sitz in Tallinn, Estland) für die Marketingaktivitäten verantwortlich zeichnet.

„Ich glaube an Qualität, Authentizität und Teamgeist“, sagt Güllü und fügt hinzu: „Gastronomie ist nicht nur Essen und Trinken; es ist die Kunst, Erlebnisse, Beziehungen und unvergessliche Momente zu schaffen. Wir möchten Gastgeber für Momente sein, die in den Erinnerungen der Menschen bleiben.“

Auf die Frage, warum sie sich für Deutschland und insbesondere für Regensburg entschieden habe, antwortet Asli Güllü: „Deutschland ist ein kulturell vielfältiges Land, das eine beeindruckende Mischung unterschiedlichster Kulturen auf hohem Niveau vereint. Regensburg verkörpert genau das – eine wunderbare Stadt, in der Kunst, Kultur, Moderne und Tradition harmonisch zusammenfließen. Hier fühlt man sich sofort wie zu Hause.“

Derzeit intensiviert Asli Aksit Güllü ihre Deutschkenntnisse, um sich noch effektiver in die deutsche Arbeitskultur zu integrieren. Mit ihrer interkulturellen Erfahrung, strategischen Vision und innovativen Herangehensweise ist sie eine der vielversprechendsten Unternehmerinnen in der deutschen Gastronomieszene.

Über M.A.G. Gastro & Event GmbH

Die 2025 in Regensburg gegründete M.A.G. Gastro & Event GmbH bietet hochwertige und maßgeschneiderte Dienstleistungen in den Bereichen Gastronomie und Eventmanagement an. Das Unternehmen setzt auf starke Partnerschaften, kreative Konzepte und ein erfahrenes professionelles Team, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Kontakt

M.A.G. Gastro & Event GmbH

Asli Aksit Güllü

D.-Martin-Luther-Straße 2

93047 Regensburg

015254715451



http://www.maggastroevent.de

