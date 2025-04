Mehr Sicherheit und Zeit für Top-Manager und Unternehmer

Geschützt unterwegs sein und dabei eine ganze Arbeitswoche an Zeit zurückgewinnen

Unternehmer und Top-Manager haben keine Zeit zu verschenken – doch das tun sie, wenn sie selbst am Steuer sitzen. Wer täglich eine Stunde zur Arbeit fährt, verliert im Monat 40 Stunden – das entspricht einer ganzen Arbeitswoche. Ein professioneller Sicherheitsfahrer gibt diese Zeit zurück. Doch nicht nur Produktivität ist ein Argument: Gerade exponierte Führungskräfte oder Unternehmer werden manchmal auf der Straße ins Visier genommen. Zudem steigt die Unfallgefahr durch Ablenkung am Steuer wie durch Telefonieren, Nummern suchen etc. enorm.

Produktivität auf der Überholspur: 40 Stunden mehr pro Monat

Jeden Tag wertvolle Stunden im Auto zu verbringen, ist für viele Führungskräfte unvermeidlich – was wäre, wenn diese Zeit sinnvoll genutzt wird? Wer beispielsweise täglich eine Stunde zur Arbeit und zurückfährt, verliert pro Woche zehn Stunden, die nicht für produktive Arbeit oder wertvolle Freizeit zur Verfügung stehen. Hochgerechnet auf einen Monat sind das 40 Stunden – eine komplette Arbeitswoche, die auf der Straße, in Staus oder bei der Parkplatzsuche vergeht.

Personenschutzspezialist RH Security bietet eine Lösung, die Sicherheit gewährleistet und Freiräume schafft. Mit einem professionellen Sicherheitsfahrer beginnt der Arbeitstag schon auf der Fahrt – konzentriert, effizient und ohne Ablenkung. Statt sich durch den Verkehr zu kämpfen, können die Managerinnen und Manager während der Fahrt ungestört arbeiten, telefonieren, E-Mails beantworten, Präsentationen vorbereiten oder strategische Entscheidungen treffen.

Gleichzeitig ist die gewonnene Zeit nicht nur für den Beruf reserviert: Wer seine Fahrzeit produktiv nutzt, hat die Möglichkeit, den Schreibtisch an manchen Tagen früher zu verlassen und gewinnt mehr Zeit für Familie, Sport oder persönliche Projekte. Die Work-Life-Balance verbessert sich spürbar, ohne dass die Ergebnisse darunter leiden.

Handy am Steuer: Ein unterschätztes Risiko

Die Versuchung ist groß: Ein Blick aufs Handy, schnell die nächsten Termine checken oder eine Nummer heraussuchen – hier lauert eine der größten Gefahren im Straßenverkehr. Laut Studien ist Ablenkung am Steuer eine der Hauptursachen für Unfälle. Ein Moment der Unachtsamkeit hat schwerwiegende Folgen.

Ein Sicherheitsfahrer eliminiert diese Gefahrenquelle. Statt sich zwischen Verkehr und Zeitdruck aufzureiben, nutzen die Passagiere die Fahrzeit effizient – ohne Ablenkung, ohne Stress und mit einem Höchstmaß an Sicherheit.

Gezielte Gefährdungen: Warum Führungskräfte ins Visier geraten

Erfolgreiche Unternehmer und Top-Manager treffen Entscheidungen, die nicht jedem gefallen. Sei es eine umstrittene Übernahme, eine Entlassungswelle oder wirtschaftlicher Erfolg, der Neider auf den Plan ruft. Es kommt vor, dass Führungskräfte im Straßenverkehr gezielt ins Visier genommen werden.

Ein professioneller Sicherheitsfahrer erkennt potenzielle Bedrohungen frühzeitig, wählt sichere Routen und reagiert im Ernstfall angemessen. Anders als ein normaler Chauffeur ist er speziell darauf trainiert, Gefahren zu identifizieren und seine Fahrstrategie anzupassen. Dazu erhält er spezielle Trainings in defensivem und offensivem Fahren, Notfallmanagement und Gefahrenabwehr. Dies macht ihn zu einem entscheidenden Faktor für den Schutz von exponierten Persönlichkeiten – im beruflichen wie im privaten Umfeld.

RH Security: Sicherheitsprofis am Steuer

Ein Unternehmen, das diesen Service anbietet, sind die Personenschutzspezialisten von RH Security. Deren Fahrer sind keine gewöhnlichen Chauffeure – sie sind ausgebildete Personenschützer mit umfangreicher Erfahrung in der Begleitung gefährdeter Personen. Ist die Gefährdungslage hoch, sie sind bei entsprechender Gefährdungslage bewaffnet im Einsatz, um im Ernstfall angemessen zu reagieren. Ihre Ausbildung umfasst defensives und offensives Fahren, Gefahrenanalyse, taktische Routenplanung und Notfallmanagement.

Die Sicherheitsfahrer stehen bundesweit zur Verfügung, sei es für einzelne Transferfahrten, ganztägige Begleitungen oder als täglicher Chauffeurdienst für Top-Manager und Unternehmer. Sie übernehmen Fahrten im Kundenfahrzeug, in eigenen hochwertigen Mercedes V-Klasse-Modellen oder in anderen, von Kunden präferierten Fahrzeugen.

Fazit: Mehr Zeit, mehr Sicherheit, weniger Stress

Eine ganze Arbeitswoche pro Monat zurückgewinnen. Unfälle durch Ablenkung vermeiden. Sicher unterwegs sein, ohne selber durch Gefahren zu navigieren. Ein Sicherheitsfahrer ist keine Luxusentscheidung, sondern eine logische Wahl für alle, die Zeit und Sicherheit als höchste Güter ansehen.

RH Security steht für den gehobenen Personenschutz unter den Sicherheitsdiensten. Wir sind deutschlandweit tätig und konzentrieren uns ausschließlich auf den Schutz von Menschen, die für sich, ihre Familie und ihre Werte in diversen Gefährdungslagen Schutz benötigen. Unsere exklusiven Kundinnen und Kunden verlassen sich auf unsere Fähigkeit, Gefährdungspotentiale und Bedrohungslagen richtig einzuschätzen und ihre persönliche Sicherheit jederzeit zu gewährleisten.

