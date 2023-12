ASSISTENZARZT PSYCHIATRIE: KLINIKUM AM WEISSENHOF

Wer Karriere machen will, muss Vollzeit arbeiten? Woanders vielleicht – aber bei uns nicht. Im Klinikum am Weissenhof bestimmt nicht die Arbeitszeit, ob es jemand beruflich weit bringt, sondern sein Können. So können Sie auch als Assistenzärztin oder Assistenzarzt in Teilzeit bei uns erfolgreich sein.

Sie möchten wissen, wie das funktionieren kann? Auf unserem Karriereportal unter www.mein-weissenhof.de finden Sie alle Informationen, die Sie über das Klinikum am Weissenhof als Arbeitgeber und Ihre neue Stelle als Assistenzärztin oder Assistenzarzt Psychiatrie benötigen. Keine Zeit oder zu viel Text?

Das Wichtigste zusammengefasst:

Unser Klinikum

Wir, das Klinikum am Weissenhof, sind ein modernes psychiatrisches Fachkrankenhaus mit sieben eigenständigen Kliniken und circa 1.600 Mitarbeiter*innen. Jährlich versorgen wir mit unseren multiprofessionellen Teams aus Medizin, Pflege und Therapie circa 13.000 psychisch kranke Menschen aller Altersgruppen und Störungsbilder wohnortnah an unseren verschiedenen Standorten in der Region Heilbronn-Franken versorgen.

Unsere Werte

Das Wohl unserer Patient*innen steht bei uns an oberster Stelle. Wir tun alles dafür, dass es ihnen so schnell wie möglich wieder besser geht. Damit wir dies leisten können, müssen auch unsere Mitarbeiter*innen leistungsfähig sein und bleiben. Deshalb steht auch die Gesundheit und Zufriedenheit unseres Personals für uns ganz oben auf der Liste.

So fördern wir beispielsweise die Work-Life-Balance für ein gutes Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben. Außerdem setzen wir schon immer verstärkt auf die Themen Qualität und Transparenz sowie Klima- und Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Zahlreiche Auszeichnungen, etwa als „Great Place to Work“ oder unsere wiederholte Zertifizierung im Rahmen von auditberufundfamilie, beweisen, dass wir es ernst meinen.

Unser Angebot

Als Assistenzärztin oder Assistenzarzt Psychiatrie erwarten Sie hervorragende Rahmenbedingungen wie eine faire Bezahlung und flexible Arbeitszeitmodelle, eine betriebliche Kinderbetreuung und Jobsharing-Optionen. Wir fördern Sie durch attraktive externe und interne Fort- und Weiterbildungsangebote und bieten Ihnen zahlreiche Extras wie unser Betriebliches Gesundheitsmanagement oder zusätzliche Vorteile wie unser Jobticket.

Sind Sie bereit, die nächste Stufe Ihrer Karriereleiter zu erklimmen?

Senden Sie uns Ihre Bewerbung auf eines unserer Stellenangebote als Assistenzarzt Psychiatrie oder initiativ.

Wir freuen uns auf Ihre Unterlagen und darauf, Sie bald persönlich kennenzulernen.

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden- Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am

Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit über 1.600 Mitarbeiter*innen im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 13.000 Patient*innen im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet und trägt seit 2019 das Zertifikat auditberufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

