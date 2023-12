AUSBILDUNG PFLEGE: KLINIKUM AM WEISSENHOF

Ihre Schulzeit ist bald vorbei…wie soll es für Sie weitergehen?

Haben Sie Lust auf einen Beruf mit Sinn und Perspektive – in der psychiatrischen Pflege?

Ob unsere Patient*innen gesund werden oder nicht, hängt vor allem auch von der unersetzlichen Arbeit unserer Pflegekräfte ab. Sie sind oft das Zünglein an der Waage, das entscheidet, wie die Genesung verläuft.

Wir im Klinikum am Weissenhof schätzen die Arbeit unserer Pflegekräfte wert und tun alles dafür, dass es ihnen bei uns gut geht.

Absolvieren Sie eine Ausbildung zur examinierten Pflegefachkraft in unserer Pflegefachschule und setzen Sie damit schon heute die Segel für eine von Erfolg gekrönte berufliche Zukunft.

Wer sind wir?

Wir, das Klinikum am Weissenhof, sind eine Facheinrichtung für Psychiatrie mit insgesamt sieben eigenständigen Kliniken in sechs Fachbereichen der Psychiatrie – von Kinder- und Jugendpsychiatrie bis Alterspsychiatrie an unseren Standorten in sieben Standorten.

Mit circa 1.600 Mitarbeiter*innen betreuen wir jährlich etwa 13.000 Patient*innen der verschiedensten Altersgruppen aus der Region Heilbronn-Franken stationär, stationsäquivalent (StäB), teilstationär und ambulant.

Wie läuft die Pflegeausbildung ab?

Die Ausbildung in der Pflege zur examinierten Pflegefachfrau oder zum examinierten Pflegefachmann folgt einem ganzheitlichen Konzept mit engem Praxisbezug. Alternativ möglich: ein Bachelor-Studium „Pflege“.

Ein Team mit Mitgliedern aus den unterschiedlichen Bereichen betreut und begleitet Sie während Ihrer 3-jährigen Ausbildung.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Sie erhalten ein ansprechendes, gestaffeltes Tarif-Ausbildungsgeld. Der Theorie-Teil Ihrer Ausbildung umfasst etwa 2100 Stunden bestehend aus Blockunterricht und Studientagen, der Praxis-Teil etwa 2500 Stunden, in denen Sie Einblicke in die verschiedenen Klinikbereiche erhalten.

Zusätzlich absolvieren Sie Praktika in externen regionalen Einrichtungen und dürfen sich auf eine Vielzahl an Projekten, Ausflügen, Praxistagen und Seminaren freuen. Auf Ihr Examen bereiten wir Sie optimal vor.

Was wird vorausgesetzt?

Für die Pflegeausbildung kommen Sie infrage, wenn Sie entweder Abitur oder einen mittleren Bildungsabschluss, einen Hauptschulabschluss mit erfolgreich abgeschlossener mind. 2-jähriger Berufsausbildung oder einen Abschluss in der Pflegefachhilfe vorweisen können.

Warum ausgerechnet im Klinikum am Weissenhof?

Wir unterscheiden uns von den anderen Kliniken – das werden Sie schon recht schnell merken, wenn Sie es mit uns zu tun bekommen. Schon bald wird klar: Unsere Mitarbeiter*innen sind uns so wichtig, dass wir alles dafür tun, dass sie sich bei uns wohlfühlen.

So fördern wir etwa ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Berufs- und Privatleben sowie die körperliche und seelische Gesundheit über unser betriebliches Gesundheitsmanagement. Jobticket? Leckeres Essen im Casino? Kostengünstige Wohnmöglichkeiten? Bei uns eine Selbstverständlichkeit.

Noch Fragen über uns als Arbeitgeber oder unsere Ausbildung Pflege?

Auf unserem Karriereportal unter www.mein-weissenhof.de finden Sie alle Informationen, die Sie über die Ausbildung und das weitergehende ausbildungsintegrierte Pflege-Studium wissen müssen.

Das klingt gut für Sie?

Wir erwarten Ihre Bewerbung jährlich zum 1. September über unser Online-Bewerberportal. Wir benötigen Ihren Lebenslauf und eine Kopie Ihres Abschlusszeugnisses (sowie eventuell Zeugnisse über alle beruflichen Ausbildungen und Tätigkeiten).

Wir freuen uns darauf, Sie bald persönlich kennenzulernen.

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden- Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am

Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit über 1.600 Mitarbeiter*innen im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 13.000 Patient*innen im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet und trägt seit 2019 das Zertifikat auditberufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

