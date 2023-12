WAZ berichtet über den Wand-und Deckenspezialist StoneslikeStones.

Das Essener Unternehmen bietet seit fast 25 Jahren individuelle Raumgestaltung für jeden Anspruch.

Das von Stephan Schliebusch gegründete Unternehmen StoneslikeStones bietet seit 1999 intelligente Lösungen für Wände und Decken an. Aus bescheidenen Anfängen hat sich sein Essener Unternehmen zu einem der führenden Anbieter für individuelle Raumgestaltung entwickelt.

Bekannt wurde das Unternehmen vor allem durch den Vertrieb hochwertiger Steinmauer- Rekonstruktionen mit verblüffend echter Wirkung.

Heute gehören rund 30 verschiedene Steinpaneele genauso zum Sortiment wie rund 500 weitere Materialien, so z.B. Kunststeinpaneele, Designmodule, Beläge aus Echtholz, in Beton-, Rost-, Stahl-oder Fliesenoptik. Auch echter Schiefer gehört zum Produktprogramm, der hauchdünn vom Originalblock „abgerissen“ wird und z.B. in Bädern Anwendung findet.

Die Produkte von StoneslikeStones findet man in vielen Hotels, Restaurants, Ladenlokalen oder großen Supermärkten. Aber auch im privaten Umfeld werden die Produkte immer beliebter. Die Kunden schätzen dabei vor allem das individuelle Wohnambiente das durch die verschiedenen Materialien erzeugt wird.

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Anbietern in unterschiedlichen Qualitäts-und Preisklassen. Dennoch konnte sich StoneslikeStones im Markt behaupten. Dies liegt vor allem an der Innovationskraft des Unternehmens, das jedes Jahr zwischen 3-5 Neuheiten auf den Messen vorstellt.

Dabei setzt StoneslikeStones ausschliesslich auf europäische Qualitätsprodukte oder eigene Produktionen. So wurde in der Coranazeit damit begonnen, 3D-Betonoberflächen selbst zu produzieren. Es handelt es sich um gänzlich von Hand hergestellte, individuelle Designs, die als flexible Rollen geliefert werden. Das unter Heavy Roll angebotene Sortiment wurde zunächst nur in Deutschland angeboten. Inzwischen wird es bis nach China, Nordamerika und Brasilien exportiert.

Aktuell wird an neuen Designs gearbeitet. Die Sortiments-Linie wird Concrete ARTE heissen, kommt spätestens im Frühjahr 2024 auf dem Markt und soll sich vor allem an Architekten wenden.

Der Erfolg des Unternehmens kommt nicht von ungefähr. Geprägt wird das Unternehmen vom Firmenchef Stephan Schliebusch selbst, der sich in all den Jahren treu geblieben ist und nicht allein auf Materialqualität und Vielfalt sondern vor allem auf individuelle Beratung setzt. „Die langjährige Erfahrung hat unseren Blick für die Möglichkeiten, die unsere Produkte bieten, geschärft. Viele unserer Auftraggeber schätzen diese Erfahrung. Es geht uns vor allem darum, die räumlichen Gegebenheiten mit den Wünschen unserer Kunden in Einklang zu bringen. Erst dann entwickeln wir Ideen um ein stimmiges und einzigartiges Raumkonzept zu schaffen“ erläutert Stephan Schliebusch sein Rezept.

Diese Firmenphilosophie war sicherlich ein Grund, warum das Unternehmen auch die schwierige Zeit der Pandemie überwinden konnte.

Einen Überblick über das umfangreiche Sortiment an Wand- und Deckenpaneelen findet man auf www.stoneslikestones.eu.

StoneslikeStones ist der Spezialist für individuelle Raumgestaltung. Seit 15 Jahren bietet das Essener Unternehmen intelligente Lösungen für Wand, Decke und vieles andere mehr. Bekannt wurde das Unternehmen vor allem durch den Vertrieb hochwertiger Steinmauer-Rekonstruktionen mit verblüffend echter Wirkung. Diese MSD-Paneele findet man heute in vielen Restaurants, Ladenlokalen, Wohnungen oder Einfamilienhäusern. Ob Wohnbereiche oder gewerblich genutzte Objekte – die Sortimentsvielfalt von Wandpaneelen und Rollware in unterschiedlichen Materialien bietet ein Höchstmaß an Gestaltungsmöglichkeiten. Die Palette reicht von klassisch-modern über mediterran bis innovativ-avantgardistisch. Die Produkte erfüllen höchste Qualitäts-Standards und bestechen durch Langlebigkeit, Stabilität sowie Natürlichkeit in Optik und Haptik. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch eine kurze Montagedauer aus und sind reversibel.

Firmenkontakt

StoneslikeStones GmbH

Stephan Schliebusch

Ruhrau 41

45279 Essen

0201 52 36 77 13



http://www.stoneslikestones.eu

Pressekontakt

engelconsult Marketing & Kommunikation

Hans-Michael Engel

Am Ruhrstein 15

45133 Essen

02014554151



http://www.engel-consult.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.