Atlas the Mode + special guest live im ART Stalker Berlin

Atlas the Mode sind ein eklektisches Quintett, das sowohl neue als auch nostalgische Klänge hervorzaubert, am 17. März live in Berlin Charlottenburg

Atlas the Mode sind ein eklektisches Quintett, das sowohl neue als auch nostalgische Klänge hervorzaubert. Der Genre-Hopping-Stil der Band ist auf die vielfältigen Einflüsse zurückzuführen, denen jedes Mitglied seinen Respekt zollen kann, und so landet die Band zwischen einer Alternative-Fusion-/Post-Punk-Richtung. Der ätherische Gesang von Michelle Li liegt perfekt auf der Oberfläche des oft kantigen Auftretens der Band, was zu einem einzigartigen Hörerlebnis führt.

Freitag 17.03.2023

Start 20 Uhr

VVK 9,-€ / AK 12,-€

https://www.eventbrite.de/e/atlas-the-mode-special-guest-tickets-565388270537

Tickets gibt es auch zu den Öffnungszeiten an der Bar im ART Stalker, hier fallen keine zusätzlichen online Gebühren an

ART Stalker – Kunst+Bar+Events – Kaiser – Friedrich – Str. 67, 10627 Berlin / art-stalker.de / mail@art-stalker.de / Büro 10 – 16 Uhr: 0163 7374 229 / Office (EN)10AM – 4PM: 0152 2644 2625 / Bar ab 19 Uhr: 030 – 220 529 60 / aktuelle Öffnungszeiten der Bar: MI – DO 19 – 24 Uhr / FR + SA 19 – OPEN END

ART Stalker

… verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!

Kontakt

Rooftop ARTs UG – ART Stalker

Jennifer Spruß

Kaiser-Friedrich-Str. 67

10627 Berlin

+49 (0)30 220 529 60

mail@art-stalker.de

http://www.art-stalker.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.