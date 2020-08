Auch im Homeoffice stets mit allen Windows-Updates versorgt

Gute News für IT-Admins: Aagon-Tool löst WSUS ab

Soest, 5. August 2020. Gerade im Homeoffice müssen die Arbeitsrechner stets alle wichtigen und sicherheitsrelevanten Updates enthalten. Denn dort gibt es keine Firewall-Struktur wie etwa in der Systemlandschaft innerhalb des Unternehmens, und somit kann sich der Heimarbeitsplatz schnell zum Einfallstor für Schad-Software oder unerwünschte Späher entwickeln. Abhilfe schafft Aagon mit dem genialen Tool ACMP CAWUM, das sich um die jeweils erforderlichen Patches und Updates kümmert und somit die notwendige IT-Sicherheit herstellt – und zwar völlig stressfrei für Anwender und IT-Administrator.

Seit Corona und dem schnellen, häufig ungeplanten Einrichten unzähliger Homeoffices ist alles anders. Während sich im Unternehmen der Systemadministrator um die Updates und Patches kümmert, sind viele Home-PCs in punkto Aktualität und Sicherheit nicht auf dem neuesten Stand. Erste Probleme gibt”s dann häufig schon bei der Remote-Verbindung, denn Firmen-Client und Homeoffice-PC sollten auf dem gleichen, aktuellen Patch-Stand sein. Hier leistet das ACMP-Tool CAWUM (Complete Aagon Windows Update Management) wertvolle Hilfe. Denn anders als die weit verbreiteten Windows Update Services (WSUS) ermöglicht es die neue Aagon-Lösung den IT-Verantwortlichen, Windows-Updates kontrolliert, gezielt und effektiv zu installieren.

Zu den wesentlichen Pluspunkten von CAWUM speziell fürs Homeoffice zählen:

-Automatischer Neustart: Der Anwender muss beim Updaten nicht am PC sitzen, um den eventuell erforderlichen Neustart händisch zu veranlassen.

-Der Zeitpunkt des Updates lässt sich individuell festlegen (etwa um 24 Uhr, um den Benutzer nicht zu stören).

-Mit der Funktion Wake on LAN lässt sich der PC über das Netzwerk starten und anschließend updaten

-Bei getakteten Homeoffice-PCs, für die nur ein limitiertes Datenvolumen besteht, lässt sich die Update-Installation verschieben, bis eine unlimitierte Verbindung verfügbar ist. Updates über Mobilfunk schließt CAWUM auf Wunsch aus.

Doch CAWUM leistet nicht nur beim Einsatz in Homeoffices wertvolle Hilfe. Wie viele IT-Admins bestätigen, ist das Tool ein willkommener und äußerst praxisrelevanter Ersatz für WSUS. “Auch hier zeigt sich einmal mehr der Vorteil, dass unsere Entwickler die Lösungen und zusätzlichen ACMP-Tools in enger Kommunikation mit unseren Kunden entwerfen. Diese spiegeln deshalb die Anforderungen der IT-Administratoren exakt wider. Und seit Jahren suchen IT-Verantwortliche nach einer leistungsstarken Alternative, die WSUS überflüssig macht,” so Sebastian Weber, Produktmanager bei Aagon.

Einige Highlights von CAWUM:

-Lädt und installiert nur die Updates, die die einzelnen Clients tatsächlich benötigen. Das spart Bandbreite und Zeit.

-Scannt täglich nach aktuellen Updates und Patches, prüft sie hinsichtlich Integrität und installiert diese. WSUS führt den Update-Prozess nur einmal im Monat durch, am so genannten und von IT-Admins gefürchteten Patch-Day.

-Stellt zur Auswahl, welche Patches in welcher Sprache auf welchen File Repositories zu synchronisieren sind.

-Arbeitet mit einzelnen Freigaberingen und ermöglicht so, dass die Windows-Updates auf einzelnen Testsystemen verteilt werden. Somit lässt sich risikofrei testen, ob nach dem Update alles reibungsfrei läuft.

-Erstellt ein umfangreiches Protokoll beim Rollout von Clients, das im Detail anzeigt, welche Updates installiert wurden. Das erleichtert die Fehlersuche, falls nach dem Update Probleme auftauchen.

CAWUM wurde als eigenständiges Modul entwickelt, lässt sich also auch ohne ACMP Desktop Automation einsetzen. In Verbindung mit ACMP Inventory ermöglicht es ein komplett automatisiertes Update Management. Der Preis für ACMP CAWUM beträgt bei 100 bis 249 Lizenzen 6,92 Euro (zzgl. MwSt.) pro Lizenz zuzüglich Wartung.

Über Aagon:

Die Aagon GmbH entwickelt seit über 25 Jahren Client-Management- und Automations-Lösungen, die perfekt auf die Anforderungen von IT-Abteilungen optimiert sind. Diese ermöglichen Unternehmen, Routineaufgaben zu automatisieren, und helfen so, IT-Kosten zu senken. Aagon stellt die Software-Suite ACMP her mit den Modulen Inventarisierung, Lizenzmanagement, Softwareverteilung, Betriebssystemverteilung, Schwachstellenmanagement, Assetmanagement und Helpdesk. Das 1992 gegründete Unternehmen mit Sitz in Soest beschäftigt derzeit circa 100 Mitarbeiter. Zu den Kunden von Aagon gehören namhafte Unternehmen aus der Automobil-, Luftfahrt-, Logistik- und Elektronik-Branche sowie große Behörden, Krankenhäuser und Versicherungen. Weitere Informationen gibt es unter www.aagon.de

