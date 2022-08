Audi A4 B9 Lautsprecher Soundsystem mit 300 Watt Power

Audi A4 B9 Lautsprecher Soundsystem nachrüsten für mehr Klangqualität mit hoher Dynamik, Höhen und Bässen.

Dank des hochwertigen Interieurs der Audi-Modelle und der sehr guten Lautsprecherplatzierung erreicht das werkseitige Lautsprechersystem trotz der einfachen Komponenten eine ordentliche Lautstärke. Leider gilt dies nicht für die Klangqualität, die einerseits aufgrund der günstigen Einzelkomponenten nicht sehr lebendig und spritzig ist, andererseits aufgrund der sehr zurückhaltenden Abstimmung eine begrenzte Dynamik und eher nervige als begeisterte höhere Lautstärken aufweist.

Durch den Austausch der Lautsprecher wird mit dem Audi A4 B9 Lautsprecher Soundsystem ein erstklassiges Klangerlebnis beschert. Der Austausch von Lautsprechern ist die Maßnahme, die den größten Einfluss auf die Klangqualität Ihres Soundsystems hat. Durch den Austausch der Lautsprecher gegen hochwertige 300-Watt-Lautsprecher des Herstellers Audison wurde im Fahrzeug ein authentisches Klangerlebnis geschaffen. Top Verarbeitungsqualität von Markenherstellern mit klaren Höhen und Tiefen.

Hohe Dynamik, Höhen und Bässe für die Vordern Türen des Audi A4 B9 Lautsprecher Soundsystem. Das Topsystem Audi A4 B9 (8W) Lautsprecher 200mm Upgrade vorne gewährleistet diese Anforderungen. Das 300-Watt-Kraftpaket besteht aus Lautsprechern der Marke Audison, einem namhaften Hersteller in der Automobil- und HiFi-Branche. Der im Paket enthaltene 26-mm-Hochtöner sorgt für klare Höhen, macht das Gesamtsystem hochdynamisch und liefert ein hervorragendes Klangerlebnis im Fahrzeug. Der Hochtöner verfügt über eine hochwertige Frequenzweiche mit einem zweistufigen Pegelwähler, der die Klangqualität des Hochtöners neu skaliert. Der hohe Wirkungsgrad von 93,5 dB verhilft dem System zu einer guten Performance mit dem bestehenden Werksradios oder nachträglich eingebauten Fremdradios.

Wenn Sie Ihre Audi A4 B9 Lautsprecher auf ein 300-Watt-Paket umrüsten, empfiehlt es sich, eine Türdämmung zu verwenden, die Fahrzeugkomponenten schwingen nicht mit und die Akustik verbessert sich nochmals, um Ihr Audi A4 B9 Soundsystem aufzurüsten. Zusätzlich gibt es im Online-Shop selbstklebende Alu-Dämmplatten, die zur Dämmung der Türen leicht an der Innenseite der Karosserie angebracht werden. Das Material ist für Temperaturen von -45 bis 100 °C ausgelegt.

Selbst die besten Lautsprecher im Auto werden nicht optimal genutzt, wenn die Türen nicht isoliert sind. Dadurch wird viel Potenzial des Subwoofers und der Lautsprecher verschenkt und der Bass funktioniert nicht. Aus diesem Grund ist die Schallisolierung so wichtig, wenn Sie die Lautstärke ein wenig erhöhen möchten.

Besonders die Türen sind ein Schwachpunkt.

Um brummende oder störende Drohnen zu vermeiden, braucht es die richtigen Materialien und die richtige Herangehensweise. Die Schallisolierung Ihrer Autotüren ist ein teurer Schritt, aber es ist eindeutig einer der wichtigsten Schritte zur Verbesserung Ihres Klangs.

Der Audi A4 B9 Lautsprecher Soundsystem mit 300 Watt Power Einbausatz für Vordertür eignet sich aufgrund seiner einfachen Montage zur Selbstmontage, der Lautsprecher wird in der originalen Einbaulage eingebaut, alle notwendigen Halterungen und Adapterkabel sind im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie Ihre Audi A4 B9-Lautsprecher ersetzen, können Sie sie an die vorhandene Autoverkabelung anschließen, ohne Kabel im Fahrzeug zu verlegen. Auf der Website auto-lautsprecher.eu finden Sie Einbau Tipps für Soundsysteme in der Kategorie Audi Lautsprecher Einbau. Besuchen Sie einfach den Webshop Autolautsprecher Testsieger und Top-Marken, um weitere Audi A4 B9 Lautsprecher Soundsystem zu finden.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

