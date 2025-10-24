Auf der Symbiosis 4, dem Flaggschiff-Event von Druid AI, stellt das Unternehmen selbst entwickelnde Enterprise-KI-Agenten vor

London, 23. Oktober 2025, Druid AI, das in den USA ansässige Unternehmen für KI-Innovationen, hat auf der Symbiosis 4 in London seine bislang kühnste Entwicklung vorgestellt: Virtuelle Autorenteams – eine neue Generation selbst entwickelnder KI-Agenten, die in der Lage sind, andere KI-Agenten zu entwerfen, zu testen und bereitzustellen. Mit diesem Meilenstein positioniert sich Druid AI als die menschenzentrierte Orchestrierungs-Schicht für unternehmensweite Autonomie.

Druid AI bildet nun reale Centers of Excellence nach und fungiert effektiv als eine Art „Fabrik“ für KI-gesteuerte Automatisierung. Auf Basis der Orchestrierungs-Engine DRUID Conductor verschiebt sich die Unternehmens-Automatisierung damit weg von fragmentierten Tools hin zu messbaren Geschäftsergebnissen – mit integriertem ROI-Tracking in jedem Workflow.

Ganz im Sinne der Mission, KI für alle zugänglich zu machen, ermöglicht das Framework von Druid AI Geschäftsanwendern, intelligente Agenten durch natürliche Interaktion bis zu zehnmal schneller mitzugestalten, während technische Teams die Auslieferung mit Unternehmens-Geschwindigkeit skalieren können: über 25 Agenten pro Monat – mit vollständiger Orchestrierung und Compliance-Kontrolle.

„Mit Druid funktioniert KI wirklich. Sie denkt mit. Sie testet sich selbst. Sie liefert nachvollziehbare Ergebnisse – mit eingebauter Transparenz, Genauigkeit und Kontrolle“, sagt Joe Kim, CEO von Druid AI. „Unternehmen können Technologie, Daten und menschliches Fachwissen endlich in einem intelligenten, verantwortungsvollen System orchestrieren. Sie können sowohl kurzfristige ROI-Ziele erreichen als auch langfristig Innovation vorantreiben.“

Ebenfalls vorgestellt wurde der Druid Agentic Marketplace, ein kuratierter Marktplatz mit einsatzbereiten KI-Agenten für Branchen wie Banken, Gesundheitswesen, Hochschulen und Versicherungen. Jede Lösung basiert auf unternehmensgerechter Governance und Sicherheit – und bietet Unternehmen einen direkten Zugang zur agentenbasierten KI.

Im Zuge dieser Innovationen präsentierte Druid AI auch sein aktualisiertes Brand und eine neue Visual Identity – mit Fokus auf Ergebnissen statt Versprechen. Die drei Grundpfeiler Kontrolle, Genauigkeit und Ergebnisse spiegeln DRUIDs menschenzentrierte Mission wider: transparente, erklärbare KI, die echten geschäftlichen Mehrwert liefert und die Lebensqualität verbessert.

Mit über 65 neuen Funktionen und tiefgreifender Integration in Plattformen wie Genesys, Microsoft, Avaya, Oracle und Salesforce unterstützt Druid AI Unternehmen weiterhin dabei, Menschen, Systeme und Daten mithilfe von KI zu orchestrieren – zu einem intelligenten „Fluss“, in dem jede Interaktion Wert schafft. Vom US-Regierungssektor über nationale Gesundheitssysteme bis hin zu globalen Telekommunikationsanbietern und Universitäts-Netzwerken – die Agentic AI Platform von Druid ist bereits heute Basis von über 100 Millionen realen Interaktionen pro Monat.

Über DRUID AI

Druid AI (druidai.com) definiert neu, wie Unternehmen menschliches Potenzial durch agentenbasierte KI erschließen – KI, die wirklich funktioniert. Im Zentrum steht der Druid Conductor für intelligente Orchestrierung. Die End-to-End-Plattform befähigt Organisationen dazu, KI-Agenten zu entwickeln, bereitzustellen und zu skalieren – um Komplexität in Klarheit zu verwandeln, Erlebnisse zu verbessern, Ergebnisse zu beschleunigen und messbaren ROI zu erzielen, bei gleichzeitig höchstem Anspruch an Governance und Sicherheit. Getrieben von der Mission, Arbeit menschlicher zu gestalten, arbeitet Druid AI mit globalen Teams daran, Automatisierung in Zusammenarbeit und Innovation in Wirkung zu verwandeln. Seit 2018 hat das Unternehmen ein starkes Ökosystem aus über 250 Partnern und 350 Kunden in verschiedensten Branchen aufgebaut.

