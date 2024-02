Aufbruchstimmung bei industriellen VRLA-Batterien

Elfa Elementenfabriek b.v. ab sofort autorisierter Distributor von GS YUASAs Industrieportfolio

Krefeld, 14. Februar 2024 – Qualität, Verlässlichkeit und Sicherheit: Auf diese Attribute legen sowohl der weltweit führende Batteriehersteller GS YUASA als auch sein neuer Industriepartner Elfa Elementenfabriek b.v. explizit Wert. Ob bei Kundenservice, Standardprodukten oder individuellen Lösungen für die optimale Energieversorgung, stehen bei beiden Unternehmen Expertise und ein hochwertiges Produktportfolio an erster Stelle. Die Vereinbarung gilt für die Niederlande und umfasst den Vertrieb der gesamten Produktpalette an Bleisäurebatterien für den industriellen Einsatz, darunter die Standby-Batterietypen NP, NPL, SW, SWL, EN, NPH, NPW, REW sowie die NPC-, REC-, ENL- und SLR-Reihen für zyklische Anwendungen.

Das Familienunternehmen Elfa mit Hauptsitz in Amsterdam und einer weiteren Niederlassung in Erp, verfügt über zwei Montagestandorte, die maßgeschneiderte Lösungen für nahezu jeden Kundenbedarf ermöglichen. Speziell die langjährige Zusammenarbeit mit der niederländischen Regierung und weiteren offiziellen Stellen, wie z. B. Polizei und Feuerwehr sowie internationalen Großhandelsunternehmen und OEMs, zeichnet Elfa aus.

„Für GS YUASA stellt die Partnerschaft mit Elfa einen bedeutenden, strategischen Schritt dar. Beide Unternehmen blicken auf eine über 100-jährige Erfahrung auf dem Batteriemarkt und setzen konsequent die Vision von hochwertigen Produkten für die Energieversorgung zentraler Gesellschaftsbereiche um“, so Jürgen Johnson, Sales Manager Export bei GS YUASA. „Ab sofort sind unsere industriellen VRLA-Batterien über die Distributionskanäle von Elfa verfügbar, was unsere Marktposition natürlich erheblich stärkt.“

„Wir bei Elfa folgen seit Beginn unserer Unternehmensgründung zwei Maximen: Bevor ein Produkt in unsere Linecard aufgenommen wird, müssen zunächst Qualität und Sicherheit überprüfbar nachgewiesen werden“, betont Daan Schutte, Sales Director bei Elfa. „Da viele unserer Kunden zur kritischen Infrastruktur der Gesellschaft gehören, legen wir äußert viel Wert auf Qualität, Verlässlichkeit, Langlebigkeit und die entsprechenden Zertifizierungen. Außerdem achten wir konsequent darauf, dass neue Produkte unser Bestandsangebot ergänzen, so dass unnötiger Wettbewerb vermieden wird. All das haben wir bei GS Yuasa gefunden.“

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit und einem weitreichenden Marketing- und Distributionsnetzwerk in Europa. Das breite Angebot an Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen) die Bereiche Automotive und Motorcycle (Automobil- und Motorrad-Starterbatterien).

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas.

