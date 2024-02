Kodak Alaris gewinnt den BLI 2024 Pick Award von Keypoint Intelligence

Keypoint Intelligence hat Kodak Alaris mit einem Buyers Lab (BLI) 2024 Pick Award für den KODAK S3120 Max Scanner ausgezeichnet. Die BLI Pick Awards erhalten nur Produkte, die strengen Tests unterzogen wurden und von den erfahrenen Analysten sowie Labortechnikern von Keypoint Intelligence zu den besten in ihrer jeweiligen Kategorie gezählt werden.

Der im Mai 2022 auf den Markt gebrachte KODAK S3120 Max Scanner bietet fortschrittliche Funktionen auf Produktionsniveau mit der Benutzerfreundlichkeit und einfachen Einrichtung eines Desktop-Geräts. Dieser Scanner verfügt über die Perfect Page Technologie für optimale OCR-Genauigkeit, die für die intelligente Dokumentenverarbeitung (IDP) und die robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) unerlässlich ist. Seine Vielseitigkeit und Sicherheitsfunktionen in Kombination mit der branchenführenden Langlebigkeit machen den KODAK S3120 Max Scanner zu einer idealen Lösung für das Bildungs-, Finanz-, Behörden- und Gesundheitswesen.

„Der KODAK S3120 Max Scanner ist eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen, die ein hohes Arbeitsaufkommen bei der Digitalisierung und Automatisierung bewältigen müssen“, sagt Mark Davis, Analyst in der Workplace Group von Keypoint Intelligence. „Dank der Erfassungslösung KODAK Capture Pro, einer einfachen Benutzerführung sowie der hervorragenden Bildqualität erzielen Anwender stets exzellente Ergebnisse. Der KODAK S3120 Max Scanner kann als zentrale Stelle für Scan-Workflows eingesetzt werden, was bedeutet, dass die Benutzer nicht unbedingt auf einen PC benötigen, um Dokumente erfolgreich zu scannen.“

„Kodak Alaris fühlt sich durch diese Auszeichnung geehrt, denn sie unterstreicht unsere Fähigkeit, die besten Lösungen für die Dokumentenerfassung auf dem Markt anzubieten“, so Joseph Odore, Global Portfolio Marketing Manager bei Kodak Alaris. „Der S3120 Max Scanner mit integrierten Bildverarbeitungs- und Netzwerkfunktionen bietet eine in seiner Klasse unübertroffene Geschwindigkeit, die Unternehmen dabei hilft, Ihre Dokumentenerfassungs-Workflows zu automatisieren und schnell sowie effizient in ihre Geschäftsanwendungen zu integrieren.“

Im Jahr 2022 zeichnete Keypoint Intelligence auch den KODAK S3140 Max Scanner mit einem 2023 Pick Award aus. Diese konsequente Anerkennung unterstreicht das Engagement von Kodak Alaris für Spitzenleistungen und kontinuierliche Verbesserungen, die Kunden auf der ganzen Welt neue Vorteile bieten.

Weitere Informationen unter: www.alarisworld.com

Über den Geschäftsbereich Alaris von Kodak Alaris

Kodak Alaris ist ein führender Anbieter von Informationserfassungslösungen, die Unternehmensprozesse vereinfachen. Wir unterstützen Unternehmen, Informationen sinnvoll mit intelligenten, vernetzten Lösungen zu nutzen, basierend auf innovativer Bildwissenschaft, die seit Jahrzehnten unsere Kernkompetenz darstellt. Unsere ausgezeichneten Scanner, Software und Services sind weltweit über unsere Channelpartner verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte AlarisWorld.com und folgen uns unter @AlarisDACH.

©2022 Kodak Alaris Inc. TM/MC/MR: Alaris

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Marke Kodak und das Logo von Kodak werden unter Lizenz von der Eastman Kodak Company verwendet.

