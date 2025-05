Ausbildung in der ambulanten Senioren-Assistenz

Berufsperspektive für Menschen mit Lebenserfahrung

Die demografische Entwicklung Deutschlands zeigt deutlich: Unsere Gesellschaft wird immer älter. 80 Prozent aller pflegebedürftigen Senioren wohnen im eigenen zu Hause. Damit wachsen die Herausforderungen, älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben in ihrem gewohnten Umfeld zu ermöglichen. Die Unterstützung, allein durch ambulante Pflegedienste, die sich um die körperliche Pflege älterer Menschen mit Pflegegrad kümmert, reicht oft nicht aus.

DER BEDARF AN STUNDENWEISER ALLTAGSUNTERSTÜTZUNG STEIGT

Viele Senioren benötigen Hilfe, die über die Pflege hinausgeht. Die Fragen, die sich ältere Menschen stellen, sind vielfältig: „Wer begleitet mich zu meinen Arztterminen?“ „Wie schaffe ich es, meine körperlichen und geistigen Potenziale erhalten?“ „Wer hilft mir bei der Organisation meines Geburtstages?“ „Mit wem kann ich Gespräche führen oder Spazieren gehen?“ Hier setzt die professionelle Senioren-Assistenz an. Das Unterstützungsangebot der ambulanten Senioren-Assistenz entlastet nicht nur Senioren und ihre Familien, sondern bietet Menschen mit Lebenserfahrung auch eine sinnvolle berufliche Perspektive.

DAS PLÖNER MODELL

Seit 2007 wurden bundesweit tausende lebenserfahrene Männer und Frauen zu Seniorenassistenten nach dem sogenannten Plöner Modell qualifiziert, um ältere Menschen stundenweise im Alltag zu unterstützen. Diese Form der Betreuung ermöglicht es Senioren, länger in ihrem Zuhause zu bleiben und einen Umzug ins Pflegeheim hinauszuzögern oder ganz zu vermeiden.

GESELLSCHAFTLICHE UND INDIVIDUELLE VORTEILE

Senioren profitieren von einer persönlichen und individuellen Betreuung, die ihnen Wertschätzung und Anerkennung entgegenbringt. Angehörige werden entlastet und können sich wieder vermehrt auf ihre privaten und beruflichen Belange konzentrieren. Gleichzeitig bietet die Ausbildung zur Senioren-Assistenz eine attraktive berufliche Perspektive für Menschen, die einen sinnstiftenden und zukunftsorientierten Beruf suchen.

SENIOREN-ASSISTENZ/PLÖNER MODELL – AUSBILDUNG, NACHBETREUUNG UND UNTERSTÜTZUNG BEI DER VERMITTLUNG

Die 120-stündige Präsenzausbildung findet an 12 Seminartagen – meist an Wochenenden – statt. Seminarorte sind in Hamburg, Norderstedt/Schleswig-Holstein, Kiel, Berlin, Nürnberg und in der Nähe von Leverkusen.

Infos gibt es im Ausbildungsportal

Während des Seminars durchlaufen die Teilnehmenden ein Existenzgründungstraining. Nach Seminarabschluss profitieren sie vom Zugang zum bundesweiten Netzwerk und der telefonischen Beratung durch das Weiterbildungsunternehmen. Darüber hinaus können sie ihr Profil ins Vermittlungsportal eingeben. Sie erhalten eine eigene Profilseite und Profiladresse als erweiterte Visitenkarte im Netz und müssen keine eigene teure Webseite schalten. Ein solcher Profileintrag erleichtert die Kundengewinnung enorm und ist ohne zusätzliche Kosten.

Büchmann Seminare war der erste Weiterbildungsanbieter in Deutschland, der auf die professionelle Senioren-Assistenz vorbereitet. Mittlerweile wurden deutschlandweit rund 3000 Senioren-ASsistenten ausgebildet. Das Unternehmen wird in zweiter Generation von Dr. Nele und Ole Büchmann weitergeführt.

