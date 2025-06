Ausgezeichnete Händler-Werkzeuge für Social Media und Audiowerbung

Mainzer Agentur Call Toni gewinnt German Brand Awards 2025 für zwei innovative Lösungen

Mainz/Berlin, 27. Juni 2025 – Autohändler sind selten auch Kommunikationsexperten. Die Mainzer Agentur Call Toni hat zwei Lösungen entwickelt, mit denen Händler ihre Zielgruppen einfach über Radio und Social Media erreichen. Ihre innovativen Konzepte für Handelsmarketing wurden gestern mit zwei renommierten German Brand Awards 2025 des German Brand Institute als „Winner“ ausgezeichnet.

Gute Radiowerbung bleibt im Kopf – professionelle Videoclips mit überzeugenden Persönlichkeiten bringen die Botschaft auf den Punkt. Beides können Autohändler mithilfe der nun preisgekrönten Konzepte von Call Toni schnell und einfach umsetzen. Die Agentur entwickelt maßgeschneiderte Kommunikationskonzepte für mehr als 1.800 Volkswagen-Partner in ganz Deutschland.

KI Audio Advertising: Radiospots neu gedacht

Mit dem Projekt „KI Audio Advertising“ wird Radio-Werbung erstmals auch für kleinere Betriebe wie VW-Autohäuser und Werkstätten wirtschaftlich realisierbar – ganz ohne Tonstudio, Sprecher oder lange Abstimmungsphasen. Dafür hat Call Toni ein KI-basiertes System zur kosteneffizienten und vollautomatisierten Erstellung von Radiospots mit individuellen Informationen des jeweiligen Händlers entwickelt. Händler geben lediglich einige Eckdaten ein, der Rest läuft automatisiert ab: Mithilfe von Text-to-Speech-Systemen, generativer KI und einem digitalen Marketing-Management-Tool produziert das System in kürzester Zeit hochwertige und individuelle Audio-Adverts.

„Volkswagen und Call Toni definieren mit der KI-gestützten Audiokommunikation die Möglichkeiten akustischer Markenführung neu“, begründet die Jury des German Brand Awards ihre Entscheidung. „Besonders beeindruckend ist die Fähigkeit, maßgeschneiderte Audioinhalte in kürzester Zeit und auf höchstem Niveau bereitzustellen – flexibel angepasst an die Bedürfnisse der Händler. Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie zukunftsorientierte Technologien genutzt werden können, um die Markenwahrnehmung nachhaltig zu stärken und in den Köpfen der Zielgruppe zu verankern.“

Micro-Influencer-Programm: regional relevant, skalierbar gedacht

Influencer haben mit kurzen Videoclips eine starke Stimme auf Social Media. Doch wie die richtigen Fürsprecher für die eigene, individuelle Botschaft finden? Mit dem „Micro-Influencer-Programm“ haben Call Toni und Volkswagen ein Angebot entwickelt, das auf die Bedürfnisse des Handels zugeschnitten ist: einfacher Einstieg, effiziente Umsetzung und ein klarer Mehrwert für Händler mit wenig Social-Media-Erfahrung. Das Programm soll Berührungsängste abbauen und Influencer Marketing auch kleineren Betrieben zugänglich machen.

Herzstück des Konzepts ist das digitale Influencer-Schaufenster: Dort können Händler aus verschiedenen Influencer-Typen wählen, welcher am besten zu ihrer Marke passt. Call Toni übernimmt dann die Suche nach geeigneten regionalen Influencern – und auf Wunsch auch die komplette Umsetzung des Vorhabens. Unterstützt wird das Programm durch einen laufend aktualisierten Ideenpool mit Content-Vorlagen und Best Practices, der den Austausch zwischen Handel und Influencer:innen erleichtert.

Das Projekt zeige, „wie Influencer-Marketing wirkungsvoll im lokalen Kontext eingesetzt werden kann. Die strategische Einbindung regionaler Micro-Influencer ermöglicht eine authentische Ansprache der Zielgruppen vor Ort. Besonders hervorzuheben ist die niedrigschwellige Umsetzung, die auch weniger erfahrene Händler adressiert“, urteilt die Jury des German Brand Awards. „Dieses Projekt setzt Maßstäbe für digitale Sichtbarkeit im Automobilhandel und beweist, wie stilsichere Kommunikation lokale Markenstärke fördern kann.“

Erfolgreiche erste Bewerbung

Call Toni hatte sich mit den beiden geehrten Projekten erstmals für den German Brand Award beworben. „Die doppelte Auszeichnung ist für uns ein starkes Zeichen“, sagt Jens Gonnermann, Geschäftsführender Gesellschafter von Call Toni. „Sie bestätigt unsere Innovationskraft und auch das tiefe Verständnis unseres Teams für die Bedürfnisse des Handels.“

Das German Brand Institute wurde durch den German Design Council und die GMK Markenberatung gegründet. Sein German Brand Award ist einer der wichtigsten Markenpreise im deutschsprachigen Raum mit mehr als 1.300 Einreichungen aus 19 Ländern. Er würdigt seit 2016 herausragende Leistungen entlang der gesamten Markenentwicklung – nach dem Prinzip: „Gute Marken entstehen nicht zufällig. Sie sind das Ergebnis konsequenter Arbeit an Strategie, Design, Kommunikation und Experience.“

Über Call Toni

Die 2020 gegründete Agentur Call Toni ist Teil der Conteam Gruppe (Conteam, Vierkant, Tylers, dn*) und betreut mit einem rund 70-köpfigen Team Kunden wie VW, VW Nutzfahrzeuge und Volkswagen Financial Services. Als Geschäftsführer von Call Toni zeichnen Jens Gonnermann, Klaus Schüler und Wilma Mankel verantwortlich.

Bildquelle: © Grand Vision