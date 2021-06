AUSSTATTUNGEN FÜR FERTIGGARAGEN AUS BETON

SONDERAUSSTATTUNG

Ehe Sie sich für eine bestimmte Fertiggarage entscheiden, haben Sie sprichwörtlich die Qual der Wahl, denn Fertiggaragen von Grötz lassen sich individuell an Ihre Wünsche anpassen, auch mit einer großen Auswahl an Sonderausstattungen für Ihre Fertiggarage. So können Sie wählen, welche Dachformen die Garage haben soll, ob Sie ein Sektionaltor oder ein Schwingtor bevorzugen und ob zusätzliche Fenster oder Türen Teil der Fertiggarage sein sollen. Sie können im Vorfeld auch entscheiden, wie die Garage außen verputzt und innen ausgestattet sein soll. Unsere Fachberater werden solche Fragen gerne mit Ihnen in aller Ruhe durchsprechen. Mithilfe unserer Kompetenz und langjährigen Erfahrung werden wir auch für Sie die passende Garage finden, die optimal zu Ihren Vorstellungen, Ihrem Grundstück und Ihrer Immobilie passt.

In Sachen Garagentor beispielsweise können Sie aus unterschiedlichen Materialien, Oberflächen, Griffen und Systemen wählen. Auf diese Weise können Sie sich eine Garage zusammenstellen, die individuell auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet ist. Dasselbe gilt auch für Türen und Fenster. Auf Wunsch können Sie Fertiggaragen von Grötz mit hochwertigen Fenstern und Türen ausstatten lassen. Erhältlich sind diese in unterschiedlichen Formen und Größen und lassen sich bei Bedarf mit schützenden Gittern versehen.

Diese Beispiele zeigen, welche Möglichkeiten zur freien Gestaltung Ihnen offenstehen, wenn Sie sich für eine Fertiggarage von Grötz entscheiden. Der Ausstattungsvielfalt sind somit beinahe keine Grenzen gesetzt.

