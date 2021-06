Highlights: XZENTs neue 2-DIN Infotainer X-427 und X-227

“Überaus gelungene Multimedia-Radios zu erfreulich günstigen Preisen”, urteilt die Zeitschrift Car & HiFi (04/2021) über XZENTs Multimediasysteme und zeichnet sie mit dem Prädikat “Highlight” aus.

Multimediasysteme von XZENT sind seit Jahren bekannt für tolle Qualität, Funktionsvielfalt und faire Preise. Dies gilt auch für die beiden neuen Modelle im XZENT Programm: die 2-DIN Touchscreen Autoradios X-427 (VK 399.- Euro) und X-227 (VK 329.- Euro). In einem großen Test der Zeitschrift Car & HiFi (04/2021) gründlich durchgecheckt, können die beiden Systeme rundum überzeugen. “Überaus gelungene Multimedia-Radios zu erfreulich günstigen Preisen”, urteilen die kritischen Fachjournalisten über die Newcomer und zeichnen sie aufgrund des “hervorragenden Preis/Leistungsverhältnisses” mit dem Prädikat “Highlight” aus.

MIT UND OHNE NAVIGATIONSOPTION

Mit dem X-427 und X-227 stehen zwei Moniceiver auf dem Prüfstand, die von Ausstattung und Design her identisch sind – mit einem Unterschied. Der X-227 unterstützt Apple CarPlay, “so besteht für iPhone-Besitzer die Möglichkeit, die Navigation des Handys und zahlreiche weitere Telefon-Apps sicher, legal und komfortabel über den Bildschirm des X-227 zu nutzen.”

Der X-427 lässt sich mit einem separat erhältlichen iGo-Navipaket einfach zum Festeinbau-Navi upgraden. Außer einem Paket für PKWs (X-MAP27-PC1, 119 Euro) stehen zwei Reisemobilversionen X-MAP27-MH1 (199 Euro, 1 Jahr kostenfreie Kartenupdates) oder X-MAP27-MH3 (249 Euro, 3 Jahre kostenfreie Kartenupdates) zur Auswahl.

“Die iGo-Navigation beim X-427 hat sich in unseren Tests bereits hunderte Male bewährt, dies ist auch bei XZENT so”, erklären die Car & HiFi Tester. Alle drei Navipakete bieten Karten von 47 EU-Ländern und eine Premium Datenbank mit mehr als 6,5 Millionen P.O.I.. Bei den Reisemobilversionen steht zusätzlich eine Camping P.O.I. Datenbank zur Verfügung, und es können Fahrzeugparameter wie Höhe oder Gewicht des Fahrzeugs eingeben und bei der Routenberechnung einbezogen werden.

INTEGRATION VON ANDROID SMARTPHONES

Doch auch ohne Navipaket oder Apple CarPlay lässt sich mit den beiden XZENT Systemen bequem navigieren – und zwar mit Hilfe eines kompatiblen Android Smartphones: “Wird ein Android-Telefon per USB angeschlossen, so kann mit der vorinstallierten App AndroidLink das Handy-Display aufs Autoradio gespiegelt werden”, erklären die Tester. “Damit können alle Apps des Telefons, also auch die Navigation, über den XZENT Touchscreen gesteuert und genutzt werden.”

PRALLE ENTERTAINMENT PAKETE

Auch die vielfältige Mediasektion der beiden XZENT Infotainer kann die Fachjournalisten überzeugen. Außer einem UKW-Tuner sind die Systeme mit einem DAB+ Twin Tuner ausgestattet, der mit “MOT Slideshow, dynamischer Stationsliste, DAB-DAB Service Following und DLS-Text, Service-Following” bei den Testern punktet: “In unseren Praxistests zeigen die XZENT weder klanglich noch beim Empfang Schwächen, auch Freisprechen und Smartphone-Kopplung funktionieren prima”.

Zwei USB-Ports zur Audio/Videowiedergabe, zwei Kameraeingänge, Video Ein- und Ausgang, HDMI-Eingang, Mikrofon-Anschluss und ein Eingang für ein externes Lenkradfernbedienungs-Interface – “damit sind X-227 und X-427 sehr kontaktfreudig und bieten alle nötigen und wünschenswerten Schnittstelle”, so die Fachjournalisten.

KOMFORTABLE BEDIENUNG

Car & HiFi lobte die einfache Bedienbarkeit der beiden Systeme, die über einen kapazitiven 6,5″/16,5 cm Touchscreen samt praktischem Lautstärkedrehregler verfügen: “Die Bedienoberfläche ist sehr gut gelungen, die vielfältigen Funktionen sind selbsterklärend einfach aufgerufen und bedient. Der Touchscreen reagiert flüssig.”

FAZIT

“Mit optionaler Software ist der X-427 ein erstklassiger Naviceiver für PKW oder Wohnmobil”, urteilen die Fachjournalisten abschließend. “Das etwas günstigere X-227 hält dagegen, indem es dank Apple CarPlay neben Android-Apps auch die Funktionen des iPhone ins Autoradio bringt.”

XZENT ist eine innovative Marke, die sich exklusiv auf den Bereich “Navigation und Multimedia im Auto” fokussiert. XZENT ist der Spezialist für Multimedia- und Navigationssysteme, die im Hinblick auf die Verarbeitung und den Funktionsumfang keinen Vergleich scheuen und mit ihrem sensationellen Preis/Leistungsverhältnis auf ganzer Linie überzeugen.

XZENT-Produkte haben sich auf dem Markt mittlerweile fest etabliert – das zeigen auch die vielen Auszeichnungen und beeindruckenden Testberichte, die es von der Fachpresse in den letzten Jahren für XZENT-Geräte gab.

XZENT-Produkte werden weltweit exklusiv über das große Fachhändlernetz der Schweizer ACR AG, Europas größten Car-Media Spezialisten, vertrieben. Bei den ACR-Fachhändlern finden gibt es auch zahlreiche Zubehörkomponenten zu den XZENT-Systemen: Rückfahrkameras, DAB+ und DVB-T Tuner, Monitore sowie Lautsprecher oder Verstärker.

Kontakt

Xzent by ACR

Denny Krauledat

Bohrturmweg 1

5330 Bad Zurzach

0041– (0)56 – 269 64 47

denny.krauledat@acr.eu

http://www.xzent.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.