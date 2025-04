Auszeichnung als bester Arbeitgeber in Berlin/Brandenburg

Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e.V. ausgezeichnet

Berlin, April 2025 – Das zweite Jahr in Folge wurde die Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e.V. im diesjährigen Wettbewerb „Beste Arbeitgeber in Berlin-Brandenburg 2025“ von Great Place to Work® als einer der besten Arbeitgeber der Region ausgezeichnet.

Die Auszeichnung basiert auf einem 2-stufigen Begutachtungsverfahren zur Bewertung einer mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur. Im Vordergrund stehen dabei das sogenannte Kulturaudit sowie eine umfassende Mitarbeiterbefragung. Besonders hervorgehoben wurden das vertrauensvolle Miteinander, die gelebte Wertschätzung im Arbeitsalltag und ein stark ausgeprägter Teamgeist.

„Diese Anerkennung bedeutet uns sehr viel – vor allem, weil sie direkt auf dem Feedback unserer Mitarbeitenden basiert“, sagt Geschäftsführer Jens Reinwardt. „Sie bestätigt unser tägliches Engagement für eine offene, faire und fördernde Arbeitskultur. Unsere Mitarbeitenden sind das Herzstück unserer Akademie – ihre Zufriedenheit hat für uns höchste Priorität.“

Die Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e.V. bietet seit vielen Jahren qualifizierte Aus- und Weiterbildungen im Gesundheitswesen an und zählt mit ihrem praxisnahen, modernen Bildungsangebot zu den führenden Bildungsanbietern der Branche.

Die Auszeichnung durch Great Place to Work® unterstreicht, dass neben fachlicher Exzellenz auch die Qualität der Arbeitsbedingungen entscheidend für den nachhaltigen Erfolg ist.

Die Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e.V. (AdG) ist eine der größten freigemeinnützigen, staatlich anerkannten Bildungseinrichtungen für Gesundheitsfachberufe in Deutschland. Neben der beruflichen Ausbildung in vielen Gesundheitsfachberufen zählt die berufliche Fort- und Weiterbildung und die Qualifizierung internationaler Fachkräfte für das deutsche Gesundheitswesen zu den Kernaufgaben der Akademie. Rund 4.650 Bildungsteilnehmende und 180 Mitarbeitende der AdG begleiten die Bildungsteilnehmenden während der beruflichen und hochschulischen Ausbildung an den vier Standorten: Campus Berlin-Buch, Campus Bad Saarow, Campus Eberswalde und Campus Brieskow-Finkenheerd. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal der Akademie der Gesundheit bilden die drei Institute: das Institut für digitale Lehre und Medien, das Institut für soziales Lehren und Lernen sowie das Institut für Simulation, Training und Transfer.

