Authentizität im Berufs- und Privatleben.

St. Johann in Tirol/Wiesbaden, – Martina Kurz, Prana Vita Energetikerin und Mentaltrainerin aus St. Johann in Tirol, hat am 5. Juni 2025 beim Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden das Publikum mit ihrer direkten und authentischen Art begeistert. Die Veranstaltung, die im Zeichen des Trendthemas „Sich zeigen, statt verbiegen: Der unterschätzte Hebel für Vertrauen, Führung und Kulturwandel!“ stand, zog 120 Teilnehmer aus 16 Nationen an.

In einem Umfeld mit zwei Bühnen und dem strikten Zeitlimit von 240 Sekunden präsentierte Kurz ihre Expertise, indem sie ohne Umschweife auf den Punkt kam. Sie plädierte dafür, dass wahres Vertrauen, effektive Führung und nachhaltiger Kulturwandel entstehen, wenn Menschen sich authentisch zeigen, anstatt sich zu verstellen. Ihre Botschaft resonated mit dem internationalen Publikum und trug zur lebhaften Atmosphäre des Events bei.

Der Internationale Speaker Slam, veranstaltet von Hermann Scherer, Expertenportal und Germanys Next Speaker Star, bot eine Plattform für Redner aus aller Welt, um ihre Ideen zu präsentieren. Eine Scouting Selection, bestehend aus Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger und Scoutingexpertin Stephanie Pierre, sowie die Expertise des Expertenportals Josua Laufer und Germanys Next Speaker Star, Katja Kaden, wählten die Finalisten aus.

Martina Kurz nutzte ihre vier Minuten, um eindrücklich darzulegen, wie wichtig es ist, Grenzen zu setzen und authentisch zu leben. Sie zitierte Platon: „Es ist nicht der Rücken, der schmerzt, es ist die Last, die du trägst!“ und fügte hinzu: „Setze DU deine Grenze! Ein NEIN nach außen, ist oftmals ein JA zu dir!“. Diese kraftvollen Worte untermauerten ihre Botschaft und hinterließen einen bleibenden Eindruck.

Kurz, die bereits einen Speaking Award beim Founder Summit 2025 gewonnen hat und Vorträge bei internationalen Events, der Deutschen Handwerkskammer und anderen Institutionen gehalten hat, blickt auf eine lange Bühnenerfahrung zurück. Schon als Kind stand sie mit ihrer Familie als Jodlerin auf der Bühne und sammelte später Erfahrungen in Rundfunk und Fernsehen. Ihre Bühnenpräsenz und ihr Talent, komplexe Themen auf den Punkt zu bringen, machten ihren Auftritt beim Internationalen Speaker Slam zu einem vollen Erfolg. Das Event war komplett ausgebucht mit langer Warteliste.

Martina Kurz

Prana Vita Energetikerin und Lehrerin

Mentaltrainerin – Speakerin

Praxis in St. Johann in Tirol

Anwendungen vor Ort, sowie Fernanwendungen

Ausbildungen derzeit in St. Johann, sowie den Wifi`s Tirol und Land Salzburg. Überall möglich!

Vorträge im deutschsprachigem Raum!

Energetisch – emotional – mental

Es ist Zeit für mehr Bewusstsein, Leichtigkeit, Freude und Miteinander!

Nach diesem Prinzip, lebe und arbeite ich.

In meinen Vorträgen mache ich auf die Schätze aufmerksam, die sich hinter diesem Lebensmotto verbergen!

