Autohaus Deymann aus Haren (Ems) wird MG Händler

Das Markenportfolio wird erweitert

Das Autohaus Deymann aus Haren (Ems) stellt die Weichen weiter in Richtung Zukunft und erweitert sein Markenportfolio: Ab sofort ist das traditionsreiche Autohaus offizieller MG Händler. Neben den etablierten Marken Ford und Mazda ergänzt MG nun das Angebot und rundet die Modellpalette des Unternehmens gezielt ab.

Mit der Aufnahme der Marke MG reagiert das Autohaus Deymann auf die steigende Nachfrage nach modernen, innovativen und zugleich bezahlbaren Fahrzeugen – insbesondere im Bereich der Elektromobilität. MG, ursprünglich eine britische Traditionsmarke mit über 100-jähriger Geschichte, steht heute für zeitgemäße Technik, umfangreiche Serienausstattung und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Vor allem die elektrifizierten Modelle der Marke erfreuen sich wachsender Beliebtheit bei privaten wie gewerblichen Kunden.

„Mit MG erweitern wir unser Angebot um eine Marke, die hervorragend zu unserer Unternehmensphilosophie passt“, erklärt die Geschäftsführung des Autohauses Deymann. „Unsere Kundinnen und Kunden erhalten dadurch noch mehr Auswahl – von klassischen Verbrennern über Hybridmodelle bis hin zu vollelektrischen Fahrzeugen.“

Das Autohaus Deymann ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der regionalen Wirtschaft in Haren (Ems) und steht für kompetente Beratung, zuverlässigen Service und langfristige Kundenbeziehungen. Durch die Kombination der Marken Ford, Mazda und nun MG bietet das Unternehmen ein breit gefächertes Portfolio, das unterschiedlichste Mobilitätsbedürfnisse abdeckt.

Auch im Servicebereich ist das Autohaus bestens aufgestellt: Geschulte Mitarbeitende, moderne Werkstatttechnik und ein hoher Qualitätsanspruch sorgen dafür, dass Kundinnen und Kunden bei allen Marken auf den gewohnten Deymann-Service zählen können.

Mit der neuen Partnerschaft setzt das Autohaus Deymann ein klares Zeichen für Wachstum, Innovation und Zukunftsorientierung. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.auto-deymann.de

Das Autohaus Deymann: Ein Name – Drei Marken

Seit über 50 Jahren das Autohaus Ihres Vertrauens für die Marken Mazda und Ford. Seit März 2026 auch MG-Händler. Als Monika und Reinhold Deymann 1975 mit einer FANAL-Tankstelle an der Emmelner Straße in Haren startete, ahnte noch keiner welche Entwicklung dieser Betrieb erleben wird. Durch kundenorientierten Service und Ausbau des Angebotes wurde aus einer Tankstelle schon schnell eine Kfz-Werkstatt mit Fahrzeughandel und inzwischen ein familiengeführtes Autohaus mit riesigen Gebrauchtwagenpark auf über 1000 qm Ausstellungsfläche.

Mit dem Einstieg der Söhne Uwe und Michael Deymann wurden noch viele weitere neue Projekte umgesetzt.

Kontakt

Autohaus Deymann GmbH & Co. KG

Uwe Deymann

Belmfort 1-3

49733 Haren / Ems

05932/72300

05932/723030



https://www.auto-deymann.de

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