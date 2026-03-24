Skyfleet® für Decathlon: 7 Lager, 1 System

Exotec standardisiert die Automatisierung in fünf Ländern und beschleunigt Filialbelieferung sowie Lagerprozesse

München-Flughafen / Stuttgart, 24. März 2026 – Exotec®, Anbieter innovativer Lagerautomatisierungslösungen sowie skalierbarer Robotiksysteme für die Intralogistik, hat auf der LogiMAT 2026 das Multi-Site-Programm Skyfleet für Decathlon präsentiert. Das Programm umfasst sieben Logistikstandorte in fünf europäischen Ländern (Frankreich, Vereinigtes Königreich, Portugal, Italien und Deutschland) – darunter der Decathlon-Standort Schwetzingen in Baden-Württemberg. Skyfleet soll für Decathlon die Filialbelieferung europaweit vereinheitlichen, standortübergreifende Rollouts beschleunigen und zugleich die Arbeitsbedingungen in Lagerzentren verbessern.

Mit dem eigens für Decathlon entwickelten Programm Skyfleet positioniert sich Exotec stärker als End-to-End-Integrator von Wareneingang bis Warenausgang. Das Unternehmen orchestriert Materialflüsse und Anlagen in einer durchgängigen Systemarchitektur und setzt auf wiederholbare Prozesse, um internationale Implementierungen effizient zu skalieren.

Ein Programm, ein Standard und dennoch anpassbar

Ausgangspunkt der Zusammenarbeit war die Inbetriebnahme des ersten Skypod-Systems bei Decathlon im niederländischen Tilburg im Jahr 2021. Darauf aufbauend entschied sich Decathlon für ein deutlich größeres Vorhaben: die Standardisierung der Filialbelieferung über mehrere Länder hinweg. Exotec setzt dafür eine harmonisierte, replizierbare und skalierbare Architektur um, die sich standortübergreifend ausrollen lässt und dennoch standortspezifische Anpassungen je Logistikplattform ermöglicht.

Die Skyfleet-Systeme von Decathlon basieren auf dieser Standardkonfiguration:

-150 bis 200 Skypod-Robotern

-100.000 bis 125.000 Lagerplätzen

-3.000 bis 4.000 Orderlines pro Stunde

-150.000 bis 200.000 Artikeln pro Tag

-7 bis 13 Kommissionierstationen (inkl. Stationen mit „Order Movern“)

-integrierter Paketpufferung vor dem Versand im selben Lagersystem

-sowie voll automatisierten Wareneingangs- und Warenausgangsprozessen

Jedes Lager von Decathlon ist auf eine durchgängige Automatisierung von Wareneingang bis Warenausgang ausgelegt. An jedem Standort integriert Exotec ergänzende Automatisierungstechnik, um Prozesse im Lager weiter zu automatisieren – darunter Depalettierer, Kartonöffner, RFID-Tunnel und Palettierer. Durch die Bündelung von Auswahl und Auslegung über mehrere Standorte hinweg lassen sich nach Angaben von Exotec Aufwand, Kosten und Umsetzungszeiten reduzieren. Zusätzlich beschleunigen die im Programm gewonnenen Erfahrungswerte die Hochlaufphase bis zur vollen Leistung.

Für die Orchestrierung der Materialflüsse kommt Deepsky® zum Einsatz, das Warehouse Execution System (WES) von Exotec. Die Software vereinheitlicht Schnittstellen, koordiniert Anlagen und sorgt für durchgängige Prozesse. Durch die Standardisierung konnte Exotec zudem eine gemeinsame Software-Codebasis für alle sieben Standorte aufbauen, was standortübergreifende Rollouts erleichtert.

Technologie im Dienst der Teams

Die Standardisierung erleichtert auch Support und Schulungen bei der Einführung der neuen Technologien: Konzepte lassen sich standortübergreifend aufsetzen und schneller ausrollen. Da ein großer Teil körperlich schwerer Tätigkeiten entfällt, können Mitarbeitende in andere Aufgabenbereiche eingearbeitet und weiterqualifiziert werden. So erweitern sie ihre Kompetenzen und unterstützen zugleich das Wachstum des Unternehmens.

Das Skyfleet-Programm hat zudem die Arbeitsbedingungen für die Teams in den Decathlon-Lagern spürbar verbessert. Am Standort Northampton (Vereinigtes Königreich) legt eine Kommissionierkraft nach Angaben von Exotec heute beispielsweise nur noch rund einen Kilometer pro Tag zurück statt zuvor zehn Kilometer. Gleichzeitig ist dort die Zahl der arbeitsbezogenen Vorfälle im Zusammenhang mit der Kommissionierung deutlich gesunken, von 1 pro 5.000 auf 1 pro 10.000.

Spürbare Effekte im Betrieb

Auch mit Blick auf die Leistung zeigen sich Verbesserungen: So beliefert der Standort Ferrieres (Frankreich) heute 73 Standorte statt zuvor 37, und Setubal (Portugal) ebenfalls 73 statt 41. In Setubal hat sich zudem die Zahl der täglich abgewickelten Aufträge von 57.000 auf 114.000 erhöht.

Die standardisierte Architektur vereinfacht darüber hinaus Betrieb und Instandhaltung. Zwar bleiben die Standorte lokal betrieben, Decathlon nutzt jedoch harmonisierte Tools und Dashboards, um Kennzahlen zu vergleichen, Best Practices zu teilen und die Performance kontinuierlich zu optimieren. Für saisonale Spitzenlasten wurden zudem Roboter zwischen Standorten verlagert; Ferrieres hat darüber hinaus 13 zusätzliche Roboter nachbestellt.

„Auf der Suche nach einem Partner zur Rationalisierung unseres Logistiknetzwerks haben wir uns für Exotec entschieden, weil sie viele Standorte in kurzer Zeit ausrollen und skalierbare Lösungen integrieren konnten, die sich an unsere sich wandelnden Anforderungen anpassen“, sagt Jerome Saillour, Head of Automation für Decathlon Logistik.

„Intralogistik ist für viele Unternehmen strategisch geworden. Mit Skyfleet zeigen wir, dass wir Multi-Site-Rollouts nicht nur technologisch ermöglichen, sondern auch über alle Prozesse hinweg orchestrieren können – von einem Ende des Lagers zum anderen“, sagt Romain Moulin, Co-Founder und CEO von Exotec.

Exotec ist ein global agierendes Unternehmen, das Lagerroboter für die größten Marken der Welt herstellt. Das Unternehmen kombiniert das Beste aus Hard- und Software, um elegante Lagerrobotersysteme anzubieten, die die Betriebseffizienz optimieren, die Ausfallsicherheit erhöhen und die Arbeitsbedingungen für Lagerarbeiter verbessern. Mehr als 50 branchenführende Marken wie Gap Inc, Carrefour, Decathlon und UNIQLO vertrauen auf Exotec, um ihre Betriebsabläufe an mehr als 200 Standorten weltweit zu verbessern. Erfahren Sie mehr auf Exotec.com/de

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