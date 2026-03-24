Die CHORallen suchen eine neue Chorleitung

Der Frauenchor CHORallen aus Leubsdorf und Linz am Rhein sucht eine neue musikalische Leitung zur Weiterentwicklung des Ensembles.

Die CHORallen aus Leubsdorf und Linz am Rhein suchen eine erfahrene Chorleitung, die musikalische Arbeit mit Freude am Singen in Gemeinschaft verbindet und das Ensemble langfristig begleitet.

Zu den Aufgaben gehört neben der chormusikalischen Leitung und einer strukturierten, klaren Probengestaltung die kontinuierliche Weiterentwicklung des Klangbildes. So unterstützt die Chorleitung die Sängerinnen im Schulen der eigenen Stimme, um damit den Chorklang stetig zu verbessern. Auch Rhythmusgefühl, Interpretation und Bühnenpräsenz sollen gezielt weiterentwickelt werden. Idealerweise übernimmt die neue Leitung zudem die Klavierbegleitung. Bei Bedarf können externe Musiker hinzugezogen werden. Grundkenntnisse im technischen Bereich sind im Weiteren von Vorteil.

Im Chor singen 22 Aktive im Alter zwischen 35 und 70 Jahren. Das vielseitige Repertoire umfasst drei- und vierstimmige Arrangements aus Pop, Swing, Chanson und Jazz. Gesungen wird in deutscher und englischer Sprache mit klarem Anspruch an die musikalische Qualität sowie Freude und Nähe zum Publikum. Ergänzt wird das Chorjahr durch ein Probenwochenende sowie drei bis fünf Auftritte. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem geplanten Jubiläumskonzert im Jahr 2027.

Die CHORallen proben in Linz am Rhein, derzeit dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr, terminliche Anpassungen sind nach Absprache möglich. Geboten werden ein Festhonorar sowie zusätzliche Vergütungen für Sonderauftritte. Interessierte können sich gerne bei der ersten Vorsitzenden Michaela Konrad via E-Mail an kontakt@chorallenleubsdorf.de melden.

Erstveröffentlicht am 23. März 2026 unter https://singendesland.de/der-frauenchor-chorallen-sucht-eine-neue-chorleitung/28940

Artikel im Auftrag veröffentlicht durch den Chorverband Rheinland-Pfalz.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

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Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 als Sängerbund Rheinland-Pfalz – seit 2005 Chorverband Rheinland-Pfalz – in Koblenz gegründet und feierte damit im Jahr 2024 seinen 75. Geburtstag. Mit über 1.000 Chören und ihren rund 60.000 Mitgliedern, davon annähernd 26.000 aktiv Singende, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

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– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

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Bildquelle: Marvin Schmidt