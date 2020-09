auvisio Aktives Stereo-Regallautsprecher-Set MSS-95.usb

Den vollen Stereo-Klang genießen

– 120 Watt für Stereo-Sound wie aus der großen HiFi-Anlage

– Bluetooth 5.0 für kabellose Musik-Übertragung

– Audio-Eingang für alle Audiogeräte ohne Bluetooth

– Optischer TOSLINK-Digital-Eingang

– MP3-Wiedergabe von USB-Stick

– USB-Port mit Ladefunktion für die Mobilgeräte

Die Sound-Profis fürs Regal: Die Lautsprecher von auvisio unterhalten mit bis zu 120 Watt Musik-Spitzenleistung! Dank integriertem Stereo-Verstärker sorgt man mit diesem Lautsprecher-Paar in Wohnzimmer, Arbeitszimmer & Co. immer für den richtigen Sound.

Die Musik kabellos wiedergeben: Per Bluetooth überträgt man seine Lieblings-Musik von Smartphone, Tablet-PC & Co. Über den USB-Anschluss spielt man zudem seine Lieblings-Hits einfach vom USB-Stick ab.

Viele Anschluss-Möglichkeiten: Gleich 2 analoge Line-Eingänge stehen für den Anschluss von PC, Notebook, Mediaplayer u.v.m. zur Verfügung. Über den optischen Toslink-Digital-Eingang verbindet man z.B. CD-, DVD- oder Blu-ray-Player für bestmögliche Klangqualität.

Die HiFi-Lautsprecher bequem steuern – per Fernbedienung, auch vom Sofa aus. Die Grundeinstellungen lassen sich auch direkt an der Lautsprecherbox vornehmen.

USB-Anschluss mit Ladefunktion: Die Mobilgeräte wie Smartphone und E-Book-Reader können direkt am Lautsprecher beim Musikhören aufgeladen werden.

– Aktives Stereo-Regallautsprecher-Set MSS-95.usb im Holzgehäuse

– 2-Wege-Soundsystem mit je einem Hoch- und Tieftöner und Bassreflex-Röhre

– Bluetooth 5 für kabellose Musik-Übertragung von Smartphone, Tablet-PC und anderen Bluetooth-fähigen Geräten, bis 40 m Reichweite

– Musik-Wiedergabe von USB-Speichersticks (bis 128 GB): unterstützt MP3, WMA. FLAC. AAC

– 2 Audio-Anschlüsse für analoge Musik-Quellen wie HiFi-Receiver, PC, Notebook u.v.m

– Integrierter Equalizer mit 3 Voreinstellungen: Film / Musik / Sprache

– Ausgangsleistung (RMS): 2x 25 Watt, Musik-Spitzenleistung: 120 Watt

– Frequenzgang: 50 – 20.000 Hz

– Einfache Steuerung per Fernbedienung und direkt am Lautsprecher, separate Klangregler für Bass und Höhen

– USB-Anschluss mit Ladefunktion für Smartphone, MP3-Player, E-Book-Reader u.v.m.

– Anschlüsse: 2x Line-In (Cinch), optischer Digital-Eingang (Toslink), USB

– Stromversorgung: 240 Volt (Netzteil mit Eurostecker)

– Fernbedienung benötigt 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Kompakte Maße: jeweils 16,4 x 24 x 14,6 cm, Gesamt-Gewicht: 4,4 kg

– Lautsprecher-Duo inklusive Fernbedienung, Netzteil, Lautsprecher-Anschlusskabel, Audiokabel (Stereo-Cinch auf Stereo-Cinch), Audiokabel (3,5-mm-Klinke auf Stereo-Cinch), optischem Digitalkabel (Toslink) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107369343

Preis: 89,41 EUR

Bestell-Nr. ZX-3025-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3025-1262.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/MWBpGr4i

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

