auvisio Schallplattenspieler & -Digitalisierer UPL-200.mp

Musikgenuss wie früher – mit der Möglichkeit, alte Aufnahmen zu digitalisieren

– Auch zum Digitalisieren von Schallplatten in MP3-Dateien mit 128 Kbit/s

– Bluetooth 5.3 für Musikstreaming vom Smartphone und Tablet

– Mediaplayer-Wiedergabe für MP3s und WMAs von Speicherkarte & USB-Stick

– Cinch-Anschluss für Wiedergabe über HiFi-Anlage + Kopfhörer-Anschluss

– 3 Umdrehungsgeschwindigkeiten für Schallplatten mit 33, 45 und 78 U/Min.

– Auto-Stopp-Funktion für Schallplatten und Staubschutz-Deckel

Der Schallplattenspieler und -Digitalisierer von auvisio ist ein Multitalent: Man genießt seine alten Lieblings-Schallplatten aber auch Musik von USB-Stick, Speicherkarte sowie kabellose per Bluetooth 5.3 vom Smartphone und Tablet. Zwei Lautsprecher liefern dabei besten Stereo-Sound!

Dank Digitalisier-Funktion werden die alten Schätze einfach als MP3-Dateien mit 128 Kbit/s aufgenommen und so für die Ewigkeit gerettet. Und damit hat man sie auch unterwegs dabei – beispielsweise auf dem Smartphone.

Dank integriertem Mediaplayer überträgt man seine Lieblings-Musik in MP3 und WMA auf Speicherkarte oder USB-Stick. Schon wird sie über den Schallplattenspieler wiedergegeben.

Die Schallplatten lassen sich für die originalgetreue Wiedergabe in drei Geschwindigkeiten mit 33, 45 oder 78 U/Min. abspielen – ein Musikerlebnis wie früher.

Auch für das HiFi-System: Per Stereo-Cinch lässt sich der Plattenspieler verbinden. Oder man schließt einen Kopfhörer an und schwelgt in seiner Musik, ohne von der Umwelt gestört zu werden!

– Schallplattenspieler und -Digitalisierer UPL-200.mp mit Mediaplayer

– Mediaplayer-Funktion von USB-Stick und SD-Speicherkarte mit je bis zu 128 GB (bitte dazu bestellen): unterstützt Wiedergabe von MP3- und WMA-Dateien

– Integrierte Stereo-Lautsprecher mit 2x 3 Watt RMS, Musik-Spitzenleistung: 12 Watt

– Anschlüsse: Line-out (Stereo-Cinch-Ausgang), Kopfhörer-Anschluss (3,5-mm-Klinkenbuchse), USB-Anschluss und SD-Steckplatz

– Farbe: braun (Nussbaum-Optik)

– Maße: 32,2 x14 x 19,5 cm, Gewicht: ca. 2 kg

– Schallplattenspieler inklusive 45-rpm-Adapter, Nadelschutz, Netzteil und deutscher Anleitung

Der auvisio Schallplattenspieler & -Digitalisierer UPL-200.mp ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3862 zum Preis von 64,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/M7zQpX3QWmHAy6B

