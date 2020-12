Ayurvedamassagen für Schwangere und für Babys online lernen

Ayurvedamassagen unterstützen auch in der Schwangerschaft und bei der Entwicklung des Babys

Ayurvedamassagen gehören zu den tiefgreifendsten Massagen, die ich kenne. Seit fast 30 Jahre gebe ich ayurvedische Massagen, leite Ayurvedakuren an und unterrichte diese Techniken auch an Menschen, die im Gesundheitsbereich ihren Schwerpunkt auf Ayurveda setzen möchten oder bereits gesetzt haben.

Seit Corona ist es für viele Interessierte schwerer geworden, ayurvedische Massagen zu lernen. Ich habe schon einige Jahre in meiner Ayurvedaschule in Gundelfingen an der Donau Online unterrichtet. Seit März habe ich mich nun ganz darauf spezialisiert, meine Ayurveda-Ausbildungen und Seminare online anzubieten.

Besondere Vorteil für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

– Keine langen und umständlichen Anfahrtswege.

– Keine Reisekosten

– Keine Probleme mit Versorgung von der eigenen Familie und oder dem Betrieb.

– Lernen im eigenen Rhythmus.

– Intensive Betreuung beim Absolvieren des Ayurveda-Kurses bzw. der Ayurveda-Ausbildung.

Online-Ausbildungen sind eine echte Alternative für Präsentunterricht, das wird vielen erst bewusst, wenn sie diese Form des Unterrichts nutzen. Eine intensive Betreuung ist dabei für jeden Kurs oder jede Ausbildung gewährleistet.

Viele Teilnehmer schätzen es auch sehr, dass der Unterricht sehr strukturiert ist, die Videos immer wieder angeschaut werden können und dass die Unterlagen so umfassend sind.

Im neuen Jahre beginnen wieder neue Online-Kurse für die Fachausbildung für die ayurvedische Schwangerenmassage – “Garbhini-Abhyanga” und für die Kursleiter-Ausbildung für ayurvedische Babymassage – “Kumara-Abhyanga”.

Gerade jetzt im Winter und in der Zeit, in der im Außen starke Einschränkungen herrschen, kann die Zeit optimal für eine Fort- und Ausbildung genutzt werden.

Als Jahreszeiten-Spezial hat die Ayurvedaschule in Gundelfingen noch ein besonderes Angebot.

Man braucht nur eine Massage zum regulären Preis buchen und bekommt die zweite Massage als Ausbildung bzw. Fortbildung ohne Mehrkosten dazu. Hierfür braucht man bei der Buchung lediglich den Hinweis “Neujahr2021” angeben. Dieses Angebot gibt es bis zum 6. Januar 2021.

Eine bessere Möglichkeit, das ayurvedische Wissen aufzufrischen und neue Massagen zu erlernen gibt es selten. Die Kursleiterausbildung ayurvedische Babymassage vermittelt auch das Wissen, wie man Babymassagekurse für Eltern vorbereitet und durchführt. Sie gibt das nötige ayurvedische Hintergrund Wissen dazu.

Die ayurvedische Schwangerenmassage kann man auch einsetzen, wenn Menschen nicht schwanger sind, sie vermittelt aber zusätzlich zur Ausbildung das westliche und ayurvedische Hintergrund Wissen zur Schwangerschaft.

Für diese Ausbildung Kursleiter für ayurvedische Babymassage – “Kumara-Abhyanga” und die Fachfortbildung für die ayurvedische Schwangerenmassage – “Garbhini-Abhyanga” gibt es eine intensive Betreuung und Supervision.

Weitere Informationen

Ayurvedische Schwangerenmassage – “Garbhini-Abhyanga”

Kursleiter Ayurveda Babymassage

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule.

Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen in Krisen-Situation.

Der Schwerpunkte seiner Arbeit sind Online-Seminare und -Ausbildungen. Gerade in der heutigen Zeit eine schnelle und effektive Möglichkeit des Lernens, ohne Reisekosten und Stress.

Folgende Online-Angebote gibt es: Ausbildung zur/m Ayurveda-Ernährungsberater/In, Ayurveda-Kochkurse, Abnehm-Training, Ayurveda-Fastenwoche, Kursleiter Ayurveda-Babymassage, Schwangeren-Massage, Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, Ayurveda-Entspannungs-Trainer.

Wolfgang Neutzler ist Autor, Co-Autor von 8 Büchern, unter anderem auch von 5 Ayurveda-Büchern.

Das Ziel ist es, ganz vielen Menschen einen Zugang zum Ayurveda zu ermöglichen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

