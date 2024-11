b-on-foot: Bahner Feinwerktechnik feiert 25 Jahre Erfahrung

Mit innovativen Geräten für die Fuß- und Nagelpflege hat alles begonnen: Seit 25 Jahren erfüllt die Bahner Feinwerktechnik als flexibler und erfahrener Fertigungsbetrieb die höchsten Ansprüche an medizintechnische Geräte. Zum Jubiläum erweitert das Unternehmen um 50 Prozent und errichtet eine Fertigungslinie für ein neues Medizinprodukt in einer weiteren Montagehalle.

Seit 1997 entwickelt und produziert die Bahner Feinwerktechnik mit Zentrale in München und Fertigungsstandort in Bautzen professionelle Fuß- und Nagelpflegegeräte für den Marktführer, die sich international in hohen Stückzahlen bewähren. Seit 2019 bringt der Familienbetrieb unter der Marke b-on-foot (sprich bi-on-fut) eigene Geräte auf den Markt, die innovative Technik, ergonomische Bedienung und frisches Design verbinden. Vertretungen in ganz Europa und den USA sowie der Webshop www.b-on-foot.de sorgen für Vertrieb und Service. Dabei wird das Unternehmen zum Komplettanbieter: Fußpfleger*innen wählen inzwischen aus sechs Fußpflegegeräten mit umfangreichem Zubehör, Fußpflegeausstattung vom Behandlungskoffer bis zur komfortablen Liege und der nachhaltigen Pflegeserie La Ja.

Das 25. Firmenjubiläum steht ganz im Zeichen der Expansion: In einer weiteren Montagehalle von 500 Quadratmetern entsteht die Fertigungslinie für ein innovatives Medizinprodukt, das ab 2025 in hohen Stückzahlen gefertigt wird. „Erfolg hat drei Buchstaben“, sagt Firmengründer Axel Bahner in Anlehnung an Goethe: „T u n. Wir danken unseren langjährigen Kunden für alles, was wir gemeinsam erreichen konnten.“ „Mit qualifizierten Mitarbeitern, moderner Ausstattung in Entwicklung, Produktion und Montage sind wir für die Zukunft bestens aufgestellt“, ergänzt Ines Heigl, Geschäftsführerin. „Mit neuen Mitarbeitern und der Erweiterung von 1.000 auf 1.500 Quadratmeter Fläche setzen wir unseren Expansionskurs fort.“

Neben dem Eigenbedarf entwickelt, produziert und liefert die Bahner Feinwerktechnik für internationale Kunden innovative Produkte mit mechanischer Bearbeitung, Lasertechnik und 3D-Druck nach höchsten Anforderungen. Das Dienstleistungsspektrum umfasst Entwicklung, Konstruktion, Dokumentation, Einkauf, CNC-Bearbeitung, Montage, Lackieren und Oberflächenbehandlungen, Kennzeichnung, Prüfung, Verpackung und Logistik.

Am 9. November 2024 feierten Mitarbeiter, Partner, Kunden und Geschäftsfreunde bei strahlendem Sonnenschein das 25. Firmenjubiläum. Eine Bustour führte auf den Spuren des Krabat durch das Land der Sorben. Die Teilnehmer erlebten nachhaltige Milchwirtschaft mit regionalen Köstlichkeiten und wurden schließlich mit Feuerzauber auf einer Ritterburg begrüßt. Dort entwickelte sich ein kulturell und kulinarisch anspruchsvolles Fest, das alle noch lange in Erinnerung behalten werden.

