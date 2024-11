Watteninsel-Safari: Texels „Big 5“ in freier Wildbahn entdecken

Niederländische Nordseeinsel hält für Besucher besondere tierische Begegnungen bereit

Es sind nicht nur die schönen Landschaften mit ihren ganz speziellen Pflanzenwelten, die den besonderen Reiz der Watteninsel Texel ausmachen. Auch die dort beheimateten Tiere tragen ihren Teil zum besonderen „Texel-Erlebnis“ bei. Vor allem die kalte Jahreszeit, in der die Insel Stück für Stück einen ruhigeren Takt anschlägt, bietet sich perfekt dafür an, die Texel „Big 5“ bei entspannten Streifzügen durch die Natur zu entdecken.

Schafe: weltberühmte Inselbewohner

Das Tier, das das Bild der Insel wie kein anderes prägt, ist natürlich das Schaf. Was wenige wissen: Die Texelschafe sind eine eigene Rasse, die weltweit für ihr gutes Fleisch und ihre starke Wolle geschätzt wird. Auf Niederländisch tragen die Schafe den gleichen Namen wie die menschlichen Einwohner der Insel: Texelaar. Ihre typisch „bollige“ Statur kann man am besten bei einem Streifzug durch die grasbewachsenen Hohlwege bewundern, die durch das idyllische „Hoge Berg“-Gebiet führen.

Seehunde: auf und rund um Texel

Auch der Seehund ist von Texel nicht wegzudenken. Rund um die Insel herum gibt es mehr als 10.000 Seehunde und Kegelrobben, die im Wattenmeer ihren Lebensraum haben. Von Oudeschild aus kann man täglich mit dem Boot zu den Sandbänken im Süden von Texel aufbrechen, wo man sie bei einer Siesta an Land bewundern kann. Zudem befindet sich mit dem Ecomare auf Texel die älteste Seehundestation Europas. Hier werden verlassene Heuler und verletzte Tiere wieder aufgepäppelt und können dabei von Besuchern bestaunt werden.

Löffler: größte Kolonie Westeuropas

Texel ist weithin für seine besondere Vogelwelt bekannt, aber seine Nummer 1 ist der Löffler. Der Grund: Auf der Insel ist die größte Kolonie Westeuropas beheimatet. Mehr als 400 Paare der großen weißen Vögel mit dem löffelförmigen Schnabel brüten im Naturgebiet De Geul. Aber auch an anderen Orten im Nationalpark Duinen van Texel ist die Wahrscheinlichkeit einer Sichtung groß. Auf Texel sind sie von Februar bis Oktober, um zu brüten. Danach fliegen sie zurück zu ihrem Winterquartier an der westafrikanischen Küste.

Uferschnepfe: beliebter Wiesenvogel

Der kleinste Vertreter der Texel „Big 5“ ist die Uferschnepfe. Sie hat lange Beine, einen geraden Schnabel und brütet auf Wiesen und Feldern. Auf Texel gibt es sogar ein Naturzentrum, das nach ihr benannt ist: ‚De Marel‘. Im umringenden Naturgebiet Waalenburg, im Nationalpark Duinen van Texel sowie im Mokbaai nahe der Fähre

ist die Chance groß, sie bei einem Spaziergang durch die Natur zu entdecken.

Schweinswale: Delfin-Lookalike

Last but not least gehört der Schweinswal zu den „Big 5“ von Texel. Er zählt zu den Säugetieren und ist der Wal, der am häufigsten in der Nordsee vorkommt. Schweinswale sind an der Oberseite grau bis schwarz, haben einen weißen Bauch, eine stumpfe Schnauze und eine kleine Rückenflosse. Sie werden häufig mit Delfinen verwechselt. Im Gegensatz zu ihnen springen Schweinswale jedoch fast nie aus dem Wasser. Auf der Fähre zwischen Den Helder und Texel ist die Wahrscheinlichkeit, sie zu sehen, am größten zu Jahresbeginn.

Über Texel:

Die westfriesische Nordseeinsel Texel gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen der nördlichen Niederlande. Rund 4 km vor der Küste der Provinz Nordholland gelegen, ist die Insel über den Hafen Den Helder in nur 20 Minuten per Fähre ( https://www.teso.nl/de/) erreichbar. Unter dem Motto „ganz Holland auf einer Insel“ wartet Texel mit einem überraschend vielfältigen Landschaftsbild auf: lange Sandstrände, Dünen, Heide- und Waldlandschaften, weiträumige Poldergebiete, Deiche sowie das Eiszeitrelikt „Hoge Berg“. Neben ihrer reichhaltigen Natur bietet die Insel auch in punkto Sport und Kultur ein abwechslungsreiches Angebot wie z.B. kilometerlange Rad- und Wanderwege, einen Flugplatz mit Fallschirmsprungschule, ein Walfängerhaus und ein Strandräubermuseum sowie das Naturmuseum „Ecomare“. Des Weiteren ist Texel Austragungsort zahlreicher Events wie das Katamaranrennen „Runde um Texel“ oder das Schlemmerfestival „Texel Culinair“.

Über den VVV Texel:

Bereits seit 1898 ist der VVV Texel die erste Anlaufstelle, wenn es um Urlaub auf der beliebten niederländischen Watteninsel geht. Seine Kernaufgabe: das Reiseziel Texel über seine Grenzen hinaus bekannt zu machen. In diesem Rahmen generiert die Touristeninformationen über verschiedene Kanäle rund 50 Millionen Kontaktmomente pro Jahr. Auf seiner Website https://www.texel.net/de/ finden Besucher zudem alles, was den perfekten Urlaub auf der Insel ausmacht. Nicht zuletzt die größte Auswahl an Inselunterkünften – von Hotels und B&Bs über Ferienhäuser und -appartements bis hin zu Campingplätzen. Die Einnahmen, die auf diesem Wege generiert werden, bleiben auf der Insel und sorgen direkt wie indirekt für eine hohe Aufenthaltsqualität.

