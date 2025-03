b.telligent erreicht Select-Partnerschaft mit Databricks!

Mehr Expertise, mehr Speed, mehr Power für datengetriebene Innovationen

München, 25. März 2025 – b.telligent, eines der führenden Beratungsunternehmen für AI, Data und Analytics, hat den nächsten Meilenstein erreicht: Das Unternehmen wurde von Databricks zum Select-Partner ernannt. Mit dieser Auszeichnung gehört b.telligent nun zu einem exklusiven Kreis von Partnern, die tiefgehende Expertise in der Implementierung und Optimierung der Databricks-Plattform nachweisen können. Die Kunden profitieren dadurch von noch engerem Zugang zu neuen Technologien, Best Practices und direkter technischer Unterstützung.

Künstliche Intelligenz ist längst kein Trend mehr, sondern einer der wichtigsten Treiber für den Unternehmenserfolg. Doch nur mit hochwertigen Daten und einer robusten Architektur können Unternehmen das volle Potenzial von KI ausschöpfen. Genau hier setzt Databricks an. „Als Select-Partner können wir unsere Kunden nun noch besser dabei unterstützen, moderne Lakehouse-Architekturen zu konzeptionieren und aufzubauen“, so Klaus Blaschek, Gründer und Geschäftsführer von b.telligent. Weiter sagt er: „Wir freuen uns wirklich sehr, dass es unser großartiges Team durch seine hervorragende Arbeit geschafft hat, von Databricks zum Select-Partner ernannt zu werden.“

Vorteile der Select-Partnerschaft

Durch den neuen Partnerstatus erhält b.telligent erweiterte Möglichkeiten, um Databricks-basierte Lösungen für Unternehmen noch passgenauer zu gestalten:

-Schnellere Implementierung und Optimierung: Durch den bevorzugten Zugang zu neuesten Databricks-Technologien können Projekte effizienter umgesetzt werden.

-Frühzeitiger Zugriff auf neue Features: Unternehmen profitieren von innovativen Entwicklungen, die ihre Datenstrategie auf das nächste Level heben.

-Maßgeschneiderte Data- und AI-Lösungen mit Expertenwissen: Die enge Zusammenarbeit mit Databricks ermöglicht individualisierte Lösungen für unterschiedlichste Branchen und Anforderungen.

Databricks: Die richtige Datenbasis für KI-Erfolg

Databricks bietet Unternehmen eine leistungsstarke Plattform, um BI- und KI-Projekte effizient und sicher zu realisieren. Mit einem datenorientierten Ansatz gewährleistet die Plattform eine durchgängige Datenqualität, Governance und Kontrolle über den gesamten Workflow. So können Unternehmen Lakehouse-Architekturen entwickeln, zentral Quelldaten anbinden und aufbauend die Anforderungen unterschiedlicher Personas erfüllen. „Unsere enge Partnerschaft mit Databricks stärkt unsere Position als einer der führenden Beratungsdienstleister für Data und AI. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden mit noch leistungsfähigeren Lösungen zu unterstützen und gemeinsam datengetriebene Innovationen zu schaffen“, erklärt Simone Hannemann, Principal Partnerships Managerin bei b.telligent.

Meet the Experts: Databricks Intelligence Days

Um die neuesten Entwicklungen und Best Practices rund um Databricks kennenzulernen, bietet b.telligent die Gelegenheit, das b.telligent Expertenteam bei den Databricks Intelligence Days persönlich zu treffen:

– BERLIN – 27. März 2025

– DÜSSELDORF – 3. April 2025

Mehr zur Partnerschaft zwischen b.telligent und Databricks gibt es auf der b.telligent- Website.

b.telligent ist eine auf Analytics und Data Management spezialisierte, technologieunabhängige Beratung. Mit über 400 Mitarbeitenden an zehn Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien und der Schweiz unterstützt b.telligent Unternehmen entlang der Data Value Chain, angefangen bei der Strategie über die Analyse, Konzeption und Implementierung bis hin zum Betrieb und zur Weiterentwicklung der Lösung. Der Fokus liegt dabei auf der Optimierung digitaler und datengetriebener Geschäftsprozesse sowie von Kunden- und Lieferantenbeziehungen.

Regelmäßig zählt b.telligent im Ranking des Wirtschaftsmagazins brand eins zu den besten Beratungen Deutschlands. Besonders im Bereich Data & Analytics belegt das Unternehmen eine Spitzenposition und führt die Liste bei Artificial Intelligence an. Laut der jüngsten BARC-Analyse gehört b.telligent zudem zu den führenden Service-Providern in der DACH-Region.

