B2B: Service und Preis muss kein Widerspruch sein

Familienunternehmen Blitec.de vereint über 70.000 Artikel mit persönlicher Beratung – und bleibt dabei preislich konkurrenzfähig

Dillenburg, 22.12.2025 – Im B2B-Handel gilt seit Jahrzehnten eine ungeschriebene Regel: Geschäftskunden müssen sich zwischen günstigem Preis und gutem Service entscheiden. Entweder sie kaufen beim Discount-Lieferanten mit minimalem Support, oder sie zahlen bei etablierten Anbietern einen Aufschlag für persönliche Betreuung. Dass es auch anders geht, zeigen zunehmend mittelständische E-Commerce-Unternehmen wie Blitec.de aus Dillenburg, die mit schlanken Prozessen beide Welten verbinden.

Das klassische Branchendilemma

Der B2B-Handel steht unter Druck: Große etablierte Lieferanten punkten mit jahrzehntelanger Erfahrung und persönlichen Ansprechpartnern, müssen dafür aber aufwändige Strukturen finanzieren. Reine Online-Discounter bieten aggressive Preise, sparen aber an Beratung und individueller Betreuung. Für Geschäftskunden aus Industrie, Handwerk und öffentlichen Einrichtungen bedeutet das oft: Kompromisse eingehen.

„Die Digitalisierung hat neue Möglichkeiten geschaffen, die vor 20 Jahren undenkbar waren“, erklärt Tim Blicker, Inhaber von Blitec.de. „Wir müssen keine teuren Filialen unterhalten und können trotzdem persönlich beraten. Wir haben keine aufgeblähten Verwaltungsstrukturen, aber sehr wohl echte Menschen am Telefon, die sich auskennen.“

Über 70.000 Artikel – ohne Serviceverlust

Das 2002 gegründete Familienunternehmen hat sich auf die Belieferung von Geschäftskunden spezialisiert – ausschließlich. Private Endkunden werden bewusst nicht bedient. Mit mittlerweile über 70.000 Artikeln im Sortiment, von Bürobedarf über Betriebsausstattung bis hin zu Arbeitsschutz und Lagertechnik, bewegt sich Blitec.de in Dimensionen, die traditionell nur Großhändler erreichen.

Der Unterschied liegt in der Prozessgestaltung: Während etablierte Anbieter oft mit historisch gewachsenen, komplexen Strukturen arbeiten, setzt das mittelständische Unternehmen auf digitale Effizienz. Automatisierte Lagerlogistik, schlanke Verwaltung und direkter Herstellerkontakt ermöglichen Kostenstrukturen, die an die von Discount-Anbietern heranreichen – ohne dass dafür am Service gespart werden muss.

Persönlicher Ansprechpartner statt Chatbot

„Service und Preis muss sich nicht immer gegenseitig ausschließen, wir zeigen, dass es anders geht!“, so Blicker. Konkret bedeutet das bei Blitec.de: Geschäftskunden erreichen echte Fachberater, nicht nur automatisierte Systeme. Individuelle Angebote, projektbezogene Beratung und die Berücksichtigung branchenspezifischer Anforderungen gehören zum Standard.

Gleichzeitig profitieren Kunden von Preisen, die häufig unter denen der großen, etablierten Lieferanten liegen. Möglich macht das die konsequente Vermeidung von Redundanzen: keine doppelten Verwaltungsebenen, keine überflüssigen Zwischenhändler, keine teuren Vertriebsstrukturen mit Außendienst.

Trend zur schlanken Digitalisierung

Blitec.de steht exemplarisch für einen Trend im B2B-Sektor: Mittelständische Unternehmen mit digitaler DNA kombinieren die Agilität junger E-Commerce-Player mit der Zuverlässigkeit traditioneller Händler. Sie nutzen moderne Technologie nicht, um den Menschen zu ersetzen, sondern um ihm den Rücken freizuhalten für das, was wirklich zählt: fachkundige Beratung und Problemlösung.

Für Geschäftskunden, die jahrelang zwischen Preis und Service wählen mussten, eröffnet diese Entwicklung neue Perspektiven. Die Digitalisierung erweist sich dabei nicht als Bedrohung persönlicher Betreuung, sondern als Ermöglicher: Sie schafft die wirtschaftliche Basis, um beides zu leisten.

Blitec.de ist ein seit 2002 bestehendes Familienunternehmen mit Sitz in Dillenburg, das sich auf die Belieferung von Geschäftskunden spezialisiert hat. Mit über 70.000 Artikeln aus den Bereichen Bürobedarf, Betriebsausstattung, Arbeitsschutz, Hygiene, Lagertechnik, Reinigung und Verpackung beliefert das Unternehmen Kunden aus Industrie, Handel, Handwerk, öffentlichen Einrichtungen und dem Freiberufler-Sektor.

