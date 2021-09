Balance 310X 5G: Vitel ergänzt sein Produktportfolio

Neuer 5G Wireless SD-WAN-Router von Peplink

Unterschleißheim/München, 14. September 2021 – Der Value-Added-Distributor Vitel, langjähriger Vertriebspartner des Router-Herstellers Peplink, führt ab sofort den Balance 310X 5G. Dieser SD-WAN-Router ist ein neues Gerät der Peplink Balance- und X-Serie und zeichnet sich durch hohe Robustheit sowie Bandbreite aus. Durch seine Eigenschaften eignet sich das Gerät besonders für anspruchsvolle Umgebungen mit großen Temperaturbereichen.

Mit einer vergleichbaren Performance zum HD2 MBX ist der lüfterlose Balance 310X 5G ein günstiger und hochperformanter Router, der bei extremen Betriebstemperaturen sowie Wetterbedingungen einsetzbar ist. Das Gerät funktioniert außerdem auch dann weiter, wenn die Garantie ausläuft. Das Überschreiten des Garantiedatums sollte zwar tunlichst vermieden werden, hindert aber nicht einen weiteren Betrieb der Geräte.

Der Balance 310X 5G bietet integriertes 5G für nahtlose Ausfallsicherung. Die patentierte SpeedFusion-Technologie kombiniert mehrere Verbindungen für jitterfreie Anrufe und Live Streams in Hochgeschwindigkeit. Wie viele unserer Peplink Produkte verfügt auch der Balance 310X 5G über die “Traffic Steering” Funktion. Dies ermöglicht den Mitarbeitenden in der Netzwerktechnik eine innere Ruhe und wenig Panikstimmung, falls mal eine Verbindung ausfallen sollte, da das System automatisch entscheidet, welche Verbindung am besten geeignet ist, und die Datenströme dementsprechend lenkt, ohne dass eine Person im IT-Support eingreifen muss.

Zudem verwendet der Balance 310X 5G alle GE-Ports und bietet damit einen Durchsatz von 2,5 Gigabits. Er liefert somit die benötigte Konnektivität zur Unterstützung kleiner und mittelgroßer Unternehmensnetzwerke. Eine weitere Konfigurationsmöglichkeit des Balance 310X 5G: Durch die zwei USB-Ports kann der Router durch den MAX Adapter mit zwei externen LTE Modulen aufgerüstet werden und erreicht dann sogar die Leistung eines MAX HD2 MBX. Zum besseren Verständnis: Während die MAX-Serie eher für den mobilen Anwendungsbereich vorgesehen ist – und damit modularer von der Bauweise ist -, eignet sich die Balance-Serie besonders für den stationären Bereich.

“Als langjähriger Vertriebspartner von Peplink im europäischen Raum haben wir die Entwicklungen der innovativen Produkte des Herstellers stets im Blick”, sagt Nadir Yilmaz, Geschäftsführer der Vitel GmbH. “Mit dem Balance 310X 5G hat Peplink die Balance 310X Modellreihe um die 5G-Variante erweitert. Der Router zeichnet sich durch fortschrittliche Technologie aus und kann mit seinen wohl durchdachten Spezifikationen bedenkenlos über mehrere Jahre betrieben werden.”

Weitere Informationen zum Balance 310X 5G finden Sie auf der deutschsprachigen Produktseite: https://vitel.de/peplink/balance-310x-5g/

Das Datenblatt in deutscher Sprache mit allen Produktspezifikationen finden Sie hier:

https://vitel.de/wp-content/uploads/2021/09/peplink_balance_310x_5g_datenblatt-1.pdf

Die Vitel GmbH ist ein Value-Added-Distributor von Lösungen für Infrastruktur, Kommunikation und Sicherheit. Das Unternehmen fokussiert sich auf Distribution mit Mehrwert für alle Beteiligten. Im Portfolio befinden sich ausgewählte High-Tech-Hersteller in den Anwendungsgebieten Übertragungstechnik, Standortvernetzung, Transportwesen und Industrie 4.0. Vitel unterstützt Kunden bei der strategischen Auswahl und Umsetzung ihrer persönlich zugeschnittenen Lösungen. Dabei steht der Distributor über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfen sowie Trainings und Schulungen zur Seite.

