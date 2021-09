easyTherm: Infrarotheizungen mit Licht im Komplett-Set

NEU: Multifunktionaler Lichtrahmen mit Dimmfunktion

Licht und Wärme in einem, die Sie bequem regeln können? Ja, das gibt es bei easyTherm. Als Experte für durchdachte Heizungslösungen lässt der österreichische Hersteller und Infrarotexperte mit einzigartigen Design-Elementen aufhorchen, die Infrarotheizungen mit einer vollwertigen Raumbeleuchtung vereinen. Infrarotheizungen mit Lichtrahmen von easyTherm gibt es für kurze Zeit als Aktionsset Black & White um bis zu EUR 440,- günstiger.

Der neue Trend: Deckenheizung mit Licht

Infrarotheizungen mit Lichtrahmen von easyTherm sehen nicht nur gut aus, sie überzeugen auch durch modernste Technik, die für hohe Effizienz, Behaglichkeit und ein gesundes Raumklima sorgt. Dank der innovativen Kombination aus Wärme und Licht wird keine zusätzliche Beleuchtung benötigt, da der Lichtrahmen als vollwertiges Raumlicht dient. In den meisten Fällen kann der vorhandene Stromanschluss für die Infrarotheizungen und die Beleuchtung genutzt werden. So fallen zusätzliche Installations- und Montagearbeiten weg – das spart Zeit und Geld.

Optimale Bedienbarkeit mit praktischen Features

Mit der bequemen Regelung der easyTherm Infrarotheizungen und der stufenlosen Einstellmöglichkeit der Lichtrahmen mit moderner Fernbedienung genießen easyTherm Kunden höchsten Wohnkomfort. Die Regelung der Infrarotheizungen erfolgt über ein Thermostat und ist spielend leicht. Der Kunde spart Energiekosten durch den bedarfsgerechten Betrieb der Geräte. Die Einstellung des Lichtes ist ebenso einfach und erfolgt mit nur einer Fingerbewegung. Dank eines neuen Features kann ab sofort nicht nur die Helligkeit gedimmt werden, sondern auch eine Anpassung der Farbtemperatur im Bereich zwischen 2500 und 4500 Kelvin vorgenommen werden. Ob angenehmes Ambiente-Licht fürs Schlafzimmer oder Tageslicht ähnliche Beleuchtung fürs Arbeitszimmer, von Warm-Weiß bis Neutral-Weiß ist die ideale Farbtemperatur für jede Stimmung und Anwendung dabei.

Auf jeden Fall ein kluger Schachzug

Die Aktionssets von easyTherm in klassischem Weiß oder elegantem Schwarz enthalten alles, was für eine einfache und saubere Montage sowie für den effizienten Betrieb nötig ist: eine hochwertige easyTherm Infrarotheizung, einen multifunktionalen Lichtrahmen inklusive Deckenmontage-Set und eine komfortable Funk-Heizungsregelung. Der geradlinige, klare Look bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Wohnsituation. Der Kunde profitiert mit einem Produkt gleich mehrfach: behagliche Wärme und stimmungsvolles Licht durch limitierte Design-Elemente, die jedem Raum das besondere Etwas verleihen.

Die Aktionssets Black & White sind nur bei easyTherm oder teilnehmenden easyTherm Partnerbetrieben für Privatkunden mit Projektstandort in Österreich erhältlich. Aktion gültig von 06.09.2021 bis 31.12.2021, nur solange der Vorrat reicht und in limitierter Stückzahl von 500 Aktionssets.

Über die easyTherm GmbH (easyTherm)

Die easyTherm GmbH ist der Kompetenzführer für Infrarotheizungen und Premium-Marken Partner der e-Marke Austria. Zahlreiche Auszeichnungen, wie Spitzenplatzierungen beim Energy Globe Award im Burgenland – beweisen Energieeffizienz und höchste Qualität der Infrarotheizungen, die zu 100% in Österreich produziert werden. Zahlreiche zufriedene Kunden genießen die Wärme vom Infrarot-Pionier in mehreren Tausend Wohnprojekten. Als technologischer und qualitativer Marktführer arbeitet easyTherm mit verschiedenen Universitäten und dem Fraunhofer-Institut zusammen. Das Ergebnis: höchste Energieeffizienz und damit Kosteneinsparungen, nachgewiesene jahrzehntelange Haltbarkeit, TÜV-Typenprüfung, 4-fach Garantie (5 Jahre Vollgarantie, Wärmegarantie, Sicherheitsgarantie, easyLiving – Garantie für Elektrosmogfreiheit) sowie Hygienezertifikat für den Medizinischen Bereich. Das Unternehmen ist in zahlreichen Gremien und Institutionen mit dem Ziel tätig, Infrarotheizungen den korrekten rechtlichen und normungstechnischen Status zu geben. easyTherm bietet mit über 2000 Varianten die größte Produktvielfalt und damit maßgeschneiderte Lösungen für jeden Bedarf. Beratung, fachgerechte Auslegung, Verkauf und Einbau der Infrarotheizungen erfolgt durch mehr als 460 zertifizierte Elektrotechnikpartner in Österreich und diversen Länderpartnern. Für die einfache Einbindung in die zeitgemäße Gebäudesystemtechnik stehen neben eigens entwickelter Software für korrekte Heizlastberechnung nach Europa-Norm (easyTool), Ausschreibungstexte und CAD Blöcke für AutoCAD & Autodesk Revit 3D zur Verfügung.

Firmenkontakt

easyTherm GmbH

Heike Dommers-Hraby

Gewerbepark 46

7502 Unterwart

+43 3352 38200 600

office@easy-therm.com

http://www.easy-therm.com

Pressekontakt

easyTherm GmbH

Heike Dommers-Hraby

Gewerbepark 46

7502 Unterwart

+43 664 886 59 610

heike.dommers-hraby@easy-therm.com

http://www.easy-therm.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.