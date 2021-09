Dynatrace Software Intelligence Plattform jetzt auf Microsoft Azure verfügbar

SaaS-Native auf Microsoft Azure bietet Kunden einfachen Zugang zu vollständiger Observability und fortschrittlichen AIOps für Azure sowie Multicloud-Umgebungen

München, 14. September 2021 – Das Software-Intelligence-Unternehmen Dynatrace und Microsoft haben ihre strategische Partnerschaft erweitert. Zusammen wollen sie weltweit führende Unternehmen dabei unterstützen, Innovationen zu beschleunigen und die Komplexität der Cloud leichter zu überschauen. Dafür wird die Dynatrace Software Intelligence Plattform als SaaS-Native (Software as a Service) auf Microsoft Azure verfügbar, was Kunden mehr Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten bei Cloud-Service-Providern ermöglicht. Zudem wird die Dynatrace-Plattform im Microsoft Azure Portal verfügbar und kann dadurch automatisch eingerichtet werden, was den Einkauf erleichtert und das Benutzererlebnis verbessert.

Bereitstellung digitaler Services beschleunigt

Diese Neuerungen haben für die gemeinsamen Kunden von Dynatrace und Microsoft große Vorteile: Die tiefreichende Cloud-Observability von Dynatrace, fortschrittliche AIOps und kontinuierliche Runtime Application Security in Microsoft Azure und Multi-Cloud-Umgebungen sind nun einfacher zu nutzen als vorher.

“Dynatrace und Azure haben unsere Arbeitsweise verändert – indem sie uns helfen, digitale Innovationen so schnell voranzutreiben, wie es unser Business erfordert”, sagt Mark Forrester, Digital Readiness Manager bei Mitchells & Butlers. “Durch die tiefreichende Observability von Dynatrace und hochentwickelte AIOps können unsere Entwickler sicherstellen, dass nur hochwertigster Code produktiv bereitgestellt wird – und zwar ohne manuelle Prüfungen oder Eingriffe. Damit können digitale Services für unsere Kunden schneller und effizienter erbracht werden.”

“Wir freuen uns, dass die Dynatrace Software Intelligence Platform auf Microsoft Azure verfügbar wird. Damit können Kunden ihre Azure- und Multicloud-Workloads intelligent überwachen und verwalten, manuelle Prozesse automatisieren, die Cloud-Einführung beschleunigen und von Modernisierungsinitiativen profitieren”, sagt Casey McGee, Vice President, Global ISV Sales, Microsoft. “Darüber hinaus macht es die allgemeine Verfügbarkeit von Dynatrace im Azure Portal und im Azure Marketplace für Kunden einfacher die Vorteile dieser leistungsstarken Lösung zu entdecken und zu nutzen.”

Die Verfügbarkeit von Dynatrace im Azure-Portal ermöglicht es Kunden:

– die Dynatrace-Plattform mit nur wenigen Klicks zu erwerben und zu nutzen, während die Konsolidierung der Abrechnung über den Azure Marketplace erfolgt.

– Azure-Protokolle und Metriken einfach an Dynatrace zu senden und zu Dynatrace verteilte Tracings und Analysen auf Code-Ebene für vollständige Observability hinzuzufügen.

– Azure-Ressourcen, die von Dynatrace überwacht werden, anzuzeigen und zu verwalten.

– Dynatrace Software-Updates automatisch zu erhalten.

– auf die Dynatrace Plattform mit Single Sign-On unter Verwendung von Azure-Anmeldedaten zuzugreifen.

Risiken und Aufwand reduzieren – Innovationen fördern

“Microsoft ist ein wichtiger Partner. Wir teilen ein Ziel: Wir wollen den größten Unternehmen der Welt ermöglichen, ihre Initiativen zur digitalen Transformation zu beschleunigen”, sagte Mike Maciag, Chief Marketing Officer bei Dynatrace. “Die Bereitstellung der Dynatrace Plattform als native SaaS-Lösung auf Microsoft Azure macht es mehr Unternehmen leichter, die branchenführende Observability, AIOps und Anwendungssicherheit von Dynatrace zu nutzen. So werden die komplexesten Cloud-Umgebungen überschaubar, Risiken und manueller Aufwand reduziert und mehr Innovationen gefördert.”

Dynatrace SaaS wird auf Microsoft Azure innerhalb von 90 Tagen allgemein verfügbar sein. Dynatrace ist auf dem Azure Portal für Early-Access-Kunden innerhalb von 90 Tagen verfügbar. Die allgemeine Verfügbarkeit folgt in Kürze.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie den Dynatrace-Blog oder die Landing Page der Dynatrace on Azure-Lösung. Weitere Details zur Partnerschaft finden Sie in der Microsoft-Story über Dynatrace.

Dynatrace liefert Software-Intelligenz, um die Komplexität der Cloud zu vereinfachen und die digitale Transformation zu beschleunigen. Mit automatischer und intelligenter hochskalierbarer Observability liefert unsere All-in-One-Plattform präzise Antworten über die Performance und Sicherheit von Anwendungen, die zugrunde liegende Infrastruktur und die Erfahrung aller User. Dadurch können Unternehmen Innovationen schneller vorantreiben, effizienter zusammenarbeiten und mit deutlich weniger Aufwand Mehrwert generieren. Aus diesem Grund vertrauen viele der weltweit größten Unternehmen Dynatrace® bei der Modernisierung und Automatisierung des Cloud-Betriebs, der schnelleren Veröffentlichung besserer Software und der Bereitstellung konkurrenzloser digitaler Erfahrungen.

Neugierig darauf, wie Sie Ihre Cloud vereinfachen können? Gerne zeigen wir Ihnen wie. Laden Sie einfach unsere kostenlose 15-Tage-Testversion herunter.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Dynatrace Ihrem Unternehmen helfen kann, besuchen Sie unsere Webseite: https://www.dynatrace.com, unseren Blog und folgen Sie uns auf Twitter @dynatrace.

Firmenkontakt

Dynatrace

Michaela Wirz

Konrad-Zuse-Platz 8

81829 München

+49-89-207042-962

michaela.wirz@dynatrace.com

http://www.dynatrace.com

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Isabelle Johann

Berliner Straße 164

65205 Wiesbaden

+49-611-74131-77

dynatrace@finkfuchs.de

http://www.finkfuchs.de