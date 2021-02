Ballermanns virtuelle Faschingspolonaise

Ballermann Radio im Faschings- und Karnevalsfieber. Partyradio startet erste virtuelle Polonaise.

Helau und Alaaf bei Ballermann Radio.

Von Jahr zu Jahr freuen sich viele Menschen weltweit auf die Karnevalszeit. Auch in Deutschland ziehen verkleidete Menschen durch zahlreiche Orte und feiern die närrische Zeit. Ausgefallene Kostüme, fröhliche Musik und eine große Portion Spaß sind ein Muss für Partybegeisterte. Aufgrund der Corona-Pandemie finden 2021 leider Karnevalsumzüge und Veranstaltungen nicht statt. Doch wer glaubt, dass Fasching dieses Jahr komplett ausfällt, der irrt. Ballermann Radio veranstaltet am 13. Februar eine virtuelle Faschings-Polonaise mit dem Team, Top-DJs, Partnern und vielen Künstlern der Mallorca- und Partyszene. Gute Laune, Lebensfreude, stimmungsvolle Unterhaltung und Loslassen vom Alltag sind garantiert!

Ballermann Radio zieht am 13. Februar mit der virtuellen Faschings-Polonaise durch verschiedene Stationen in Deutschland, Schweiz, Mallorca und Österreich. Ab 8.00 Uhr sorgen 16 Top DJs und Moderatoren für bestes Radio-Entertainment und 18 Stunden Partyspaß vom Feinsten bis in die Nacht. Die einmalige Aktion wird von dem Kooperationspartner Ole Party unterstützt. Auch Künstler wie Mickie Krause, Peter Wackel, Lorenz Büffel, die Rotzlöffel, Nancy Franck, Ina Colada oder Minnie Rock & Co. sind wieder mit dabei. Auf den Social Media Kanälen (Facebook, Instagram und Twitter) des Partysenders erwarten die Fans an dem Tag lustige Überraschungen und Beiträge, die für viele Lacher sorgen werden. Die Ballermann Radio-Hörer werden zum Mitwirken animiert. Am Samstag können sie auf den Social Media Kanälen unter den Beiträgen der virtuellen Faschings-Polonaise, wenn sie gerade in der Nähe der Hörer Halt macht, ihre Bilder und Videos vom Feiern Zuhause darunter posten und somit mitgestalten.

Ballermann Radio beeindruckte in der Vergangenheit bereits mit zwei “Wir machen laut!”-Aktionen sowie Party-Marathons am Vatertag und Silvester. Der Radiosender betont immer wieder, wie wichtig es ist, jetzt in der schwierigen Zeit positiv zu bleiben und zusammenzuhalten. Die kreativen Ideen kommen bei den Hörern, DJs, Partnern und Künstlern sehr gut an.

Ballermann Radio tanzt mit Euch eine virtuelle Faschings-Polonaise. Macht mit und erlebt eine unvergessliche Karnevalssause.

“Wir bleiben weiterhin positiv und voller Lebensfreude, denn dafür steht Ballermann Radio!”

Ballermann® Radio hat seit fast 11 Jahren seinen Hauptsitz im hessischen Wetter und ist das führende Webradio für Schlager, Popschlager und Partyhits. Langjährige Kooperationen mit Partnern aus der Partyszene machen Liveübertragungen von angesagten Locations möglich und bereichern die bunte Vielfalt des Partysenders. Ballermann® ist eine geschützte Marke der A. Engelhardt – Markenkonzepte GmbH, die das gleichnamige Radio lizenziert hat.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

Firmenkontakt

A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

Annette Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245-3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.ballermann.de

Pressekontakt

André Engelhardt

André Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245 3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.markenkonzepte.de

Bildquelle: BMR Radio UG – Ballermann Radio