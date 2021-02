GMC die andere Künstlerbetreuung

Künstlerbetreuung / Coaching

Mit hohem persönlichem Engagement und grosser Freude betreuen wir Künstler auch und insbesondere in dieser herausfordernden Zeit.

Konkret bedeutet dies, dass jeder Künstler und jede Künstlerinnen individuell und ganzheitlich von uns betreut und in alle Abläufe eingebunden wird. So entsteht die Grundlage für eine offene, faire und transparente Zusammenarbeit, in der unsere Klient*innen ihre Karriere selbst bestimmt, dennoch professionell unterstützt planen können.

Unsere Künstler erhalten die Beratung, Dienstleistungen und Coaching, die Sie wirklich brauchen ohne versteckte Kosten.

Selbstverständlich stehen wir den Künstlern auch für alle steuerlichen Fragen etc. zur Verfügung.

GMC Global Management Consultants AG ist eine global ausgerichtet und im Herzen Europas verwurzelte Unternehmensberatung.

Gestützt auf über 30 Jahre Erfahrung unseres Senior Management und der Expertise unseres fachlich diversifizierten Teams hat sich die GMC AG als Spezialist für die Beratung von kleinen und mittelständischen Unternehmen durch Existenzgründern/Start-ups etabliert.

