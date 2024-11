BaumFrieden, naturnahe Bestattung im eigenen Garten

Nachhaltig, naturnah und frei von traditioneller Grabpflege für bleibende Erinnerungen.

BaumFrieden: Naturnahe Bestattungsform im eigenen Garten

Der Abschied von geliebten Menschen ist einer der bedeutendsten Momente im Leben, und immer mehr Menschen wünschen sich eine Bestattungsform, die den Kreislauf des Lebens in einer naturnahen Weise widerspiegelt. Die Bestattungsform BaumFrieden bietet die Möglichkeit, Verstorbene in einer vertrauten und naturnahen Umgebung ihre letzte Ruhe finden zu lassen, sei es im eigenen Garten oder an einem anderen bedeutsamen Ort.

Der Ablauf der BaumFrieden-Bestattung

Dabei wird die Asche des Verstorbenen mit spezieller Erde eines Baumsetzlings vermischt, welcher anschließend im Garten gepflanzt wird. Dieser symbolische Akt steht für den ewigen Kreislauf des Lebens und bietet Angehörigen einen individuellen Erinnerungsort, fernab herkömmlicher Bestattungsarten.

Nach der Einäscherung wird die Asche in die Niederlande überführt, wo sie mit der Muttererde des ausgewählten Baumsetzlings vermischt wird. Unter professioneller Pflege kann der Setzling wachsen, bis die Asche vollständig in das Wurzelsystem übergegangen ist. Der junge Baum wird dann zurück nach Deutschland geliefert, damit die Angehörigen ihn an ihrem Wunschort, etwa im eigenen Garten, einpflanzen können.

Symbolkraft und Nachhaltigkeit vereint

Die BaumFrieden-Bestattung schafft eine tiefe Verbindung zur Natur und gibt Angehörigen einen friedvollen Platz des Gedenkens, ohne die Verpflichtung zur Grabpflege. Der Baum gedeiht in seiner natürlichen Umgebung und symbolisiert bleibende Erinnerungen an den Verstorbenen. Diese naturnahe Form der Bestattung bietet eine berührende und nachhaltige Alternative zu klassischen Friedhofsgräbern.

Schustereit Bestattungen bietet diese außergewöhnliche Bestattungsart mit viel Einfühlungsvermögen an. Das Team begleitet die Hinterbliebenen umfassend, von der ersten Beratung und Organisation bis hin zur endgültigen Pflanzung des Baumes im Garten.

Schustereit Bestattungen ist ein traditionsreiches Bestattungsunternehmen im Raum Hannover mit Standorten in Neustadt am Rübenberge, Mandelsloh, Wunstorf und Mellendorf, das seit Jahrzehnten trauernde Familien einfühlsam begleitet. Gemeinsam mit den Tochterunternehmen Thorns Bestattungen und Giesbers Bestattungen bietet das Unternehmen eine breite Palette an Bestattungsarten an, darunter Erd-, Feuer- und Naturbestattungen. Das engagierte Team legt großen Wert auf individuelle Gestaltung und persönliche Betreuung, um jedem Abschied die Würde und den Respekt zu verleihen, den er verdient.

Kontakt

Schustereit- Thorns und Giesbers Bestattungen

Tim Schustereit

Wallstraße 11

31535 Neustadt am Rübenberge

05031915810



https://www.schustereit-bestattungen.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.