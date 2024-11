Workshops und Meetings mit KI zum Leben erwecken

heinekingmedia launcht neues Modell seines Interactive Whiteboards

Hannover, 14. November 2024: Die heinekingmedia GmbH, einer der deutschen Marktführer für Collaboration- und Digital-Signage-Systeme, hat ein neues Modell seines Interactive Whiteboards auf den Markt gebracht. Die Lösung der B2B-Eigenmarke bemotive ist in drei verschiedenen Display-Größen (65, 75 und 86 Zoll) verfügbar und punktet mit vielen Extras. Dazu zählen die vorinstallierte KI-unterstützte Workshop-Software Bentimento, ein EDLA-zertifiziertes Android-13-Betriebssystem, viel Speicherplatz, hohe Konnektivität und systemübergreifende Kompatibilität.

Mithilfe des neuen Interactive Whiteboards lassen sich brillante Ideen in bester 4K-UHD-Bildqualität darstellen. Die Zero-Gap-Technologie und der Anti-Glare-Display garantieren zudem hohen Kontrast und einwandfreie Lesbarkeit aller Inhalte – auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Bis zu 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich gleichzeitig auf den Bildschirm aufschalten und mitarbeiten, bis zu neun der verschiedenen Bildschirm-Ansichten kann das Whiteboard dabei gleichzeitig anzeigen. Das Multitouch-Display sorgt für ein natürliches Schreibgefühl und lässt sich per Hand oder Stift bedienen. Das Interactive Whiteboard ist mit einem EDLA-zertifizierten Android-13-Betriebssystem ausgestattet und arbeitet dank Energiesparmodus sowie Helligkeitssensor besonders energieeffizient. Ein großer Arbeits- und Festplattenspeicher schaffen auch langfristig Platz für viele, große Dateien.

Workshops und Meetings mit KI interaktiv aufbereiten

Das größte Highlight des neuen Modells ist die vorinstallierte, KI-gestützte Workshop-Software Bentimento. Mit einer Vielzahl an Workshop-Methoden und Vorlagen (von Brainstorming und SWOT-Analysen bis hin zur RACI-Matrix) führt die Software Schritt für Schritt durch den jeweiligen Arbeitsprozess und sorgt so für eine strukturierte sowie zeiteffiziente Meeting-Moderation.

Die Teilnehmenden können ganz einfach per Link und ohne Registrierung über ihren Laptop oder ihr Smartphone sowie direkt am interaktiven Whiteboard auf digitalen Notizzetteln Ideen sammeln und auf einer Skala von 1-5 bewerten. Die KI generiert auf Basis des Inputs neue Inhalte und Ergänzungen, hilft bei der Kategorisierung sowie Bewertung der Ideen und liefert Lösungsvorschläge. Zudem erstellt sie automatisch ein vollständiges Meeting-Protokoll, das sich mit nur wenigen Klicks an das gesamte Team versenden lässt. Selbstverständlich sind alle Workshops und Meetings als Vorlagen bzw. für die nächste Session abspeicherbar.

Sicherheit im Fokus: Made in Germany & mit integriertem Brandschutz

Die Workshop-Software ist DSGVO konform, sie wird in Deutschland entwickelt sowie gehostet. Und auch der Support befindet sich in Deutschland. Was die Hardware betrifft, ist das Interactive Whiteboard mit einem extra Sicherheitsglas (Mohs-Härtegrad 7) vor Beschädigungen gesichert. Zusätzlich lässt es sich bei Bedarf mit einem zusätzlichen Brandschutzgehäuse oder einem innovativen, integrierten Brandschutzsystem mit Löscheinrichtung versehen. Dieses löscht das Board im Falle eines Kurzschlusses automatisch von innen.

Optionales Zusatzpaket für hybride Meetings

Das optionale Conference-Bundle erweitert das Interactive Whiteboard mit dem Logitech Meet-up-Konferenzsystem (bestehend aus Kamera sowie Mikrofon) und einem OPS-PC (Windows11) zur perfekten All-in-One-Lösung – auch für hybride Workshops und Meetings!

Die wichtigsten Facts & Figures des Interactive Whiteboards im Überblick

Vorinstallierte KI-gestützte Workshop-Software Bentimento

4K-UHD-Auflösung

Bidirektionales Screensharing

EDLA-zertifiziertes Android 13 Betriebssystem

Multitouch mit 50 Touch- und 20 Schreibpunkten

Großer Arbeits- und Festplattenspeicher: 8G RAM / 128 G ROM

Anschlüsse vorne: 3x HDMI IN, 2x USB 3.0, 2x USB C IN, 1x Touch 2.0

Anschlüsse hinten: 3x HDMI IN + 1x OUT, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 2x USB C IN + 1x OUT, 2x Touch 2.0, RS232, RJ45 IN / OUT, SPDIF OUT, DP IN Audio IN / OUT,

Lautsprecher: 2x 25W + 20W

Optional (als Conference-Bundle): Zusätzlicher OPS-PC auf Basis von Windows 11 plus Logitech Meet-up-Konferenzsystem mit Kamera & Mikrofon

Das Interactive Whiteboard wird in Deutschland im Hybridvertrieb bzw. direkt von heinekingmedia sowie über den qualifizierten Fachhandel vertrieben.

Die heinekingmedia GmbH mit Firmensitz in Hannover wurde 2006 gegründet und hat sich seitdem vom Hardware-Hersteller zum Komplettanbieter für innovative Collaboration- und Digital-Signage-Lösungen im Corporate- und Bildungssektor entwickelt. Zu den Hauptprodukten der B2B-Eigenmarke bemotive gehören das Interactive Whiteboard, das Digital Signage Board sowie KI-gestützte, DSGVO-konforme Software-Lösungen. Mit landesweit über 34.000 implementierten Systemen zählt das Unternehmen zu den Marktführern in Deutschland. Der End-to-End-Hersteller setzt von der Entwicklung bis zur Produktion auf Made in Germany. Weitere Informationen unter: www.bemotive.com.

Firmenkontakt

heinekingmedia GmbH

Wilfried Tollet

Hamburger Allee 2-4

30161 Hannover

0162 5347201



https://heinekingmedia.de/

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089189087335



https://www.pr-vonharsdorf.de/

Bildquelle: heinekingmedia