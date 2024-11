sportspaß kooperiert mit Freikarte der Hermann Rauhe Stiftung

Mehr Sportmöglichkeiten für Studierende in Hamburg

Hamburg, 14. November 2024. Der größte Freizeit- und Breitensportverein Hamburgs, sportspaß e.V., geht eine Kooperation mit der Freikarte der Hermann Rauhe Stiftung ein. Diese einzigartige Partnerschaft ermöglicht es den Studierenden des ersten und zweiten Semesters in Hamburg, nicht nur von den zahlreichen kulturellen Angeboten in Hamburg zu profitieren, sondern auch die vielfältigen Sportangebote von sportspaß e.V. zu entdecken.

Was bietet die Kooperation?

Mit der Freikarte (www.meinefreikarte.de) erhalten Studierende zwischen dem 1. November 2024 und dem 28. Februar 2025 freien Eintritt in zahl-reiche Hamburger Kultureinrichtungen – von Museen über Theater bis hin zu Kinos. Ergänzend dazu bietet sportspaß e.V. (www.sportspass.de) mit vielfältigen Kursen und zahlreichen Fitnessangeboten die perfekte Möglichkeit, sich nach einem anstrengenden Uni-Tag aktiv zu entspannen oder neue Energie für die Prüfungsphase zu tanken.

Vorteile für Studierende bei sportspaß e.V.

Vielfältiges Kursangebot: Von Yoga über Zumba bis hin zu Fitness- und Krafttraining – bei sportspaß findet jeder den passenden Kurs, um körperlich aktiv zu bleiben (www.sportspass.de). Sport & Entspannung: Egal ob man sich beim Functional Training auspowern oder beim Yoga neue Kraft schöpfen möchte, bei sportspaß kann man sein Training an den Alltag anpassen.

Gemeinschaft: sportspaß bietet nicht nur Sport, sondern auch die Möglichkeit, neue Leute kennen zu lernen und gemeinsam aktiv zu sein.

Zentrale Lage: Mit sechs sportspaß-Center und Kursen in rund 50 Schulsporthallen in ganz Hamburg ist sportspaß von fast allen Hochschulen schnell und bequem zu erreichen.

Die Kooperation zwischen sportspaß e.V. und der Freikarte bietet Studierenden die perfekte Möglichkeit, ihre Freizeit mit sportlichen Aktivitäten und kulturellen Erlebnissen zu füllen.

Clemens Müller, Geschäftsführer von sportspaß e.V., über die Kooperation: „Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit der Freikarte. Studierende sollen während ihrer Zeit in Hamburg nicht nur die besten kulturellen Angebote der Stadt kennenlernen, sondern auch die Möglichkeit haben, körperlich fit zu bleiben. Unsere vielfältigen Angebote helfen dabei, die Balance zwischen Studium und Freizeit zu finden.

Sylvia Bell, Projektleiterin von Freikarte ergänzt: „Mit der Freikarte möchten wir den Studierenden einen perfekten Start ins Studium ermöglichen – und dazu gehört nicht nur der Zugang zu den kulturellen Schätzen Hamburgs, sondern auch die Möglichkeit, Körper und Geist durch sportliche Aktivitäten zu stärken. Die Kooperation mit sportspaß ist für uns daher eine tolle Ergänzung.“

Die Freikarte

Die Freikarte der Hermann Rauhe Stiftung ist ein Willkommensgeschenk für Studierende der Erst- und Zweitsemester und bietet vom 1. November 2024 bis zum 28. Februar 2025 freien Eintritt in zahlreiche Hamburger Kultureinrichtungen. Die Karte ist exklusiv und bietet den Studierenden die Möglichkeit, Hamburgs vielfältige Kunst- und Kulturszene auf unverbindliche und kostenlose Weise kennenzulernen.

sportspaß e.V.

sportspaß e.V. ist Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein mit einem breiten Angebot an Sportkursen für alle Altersgruppen und Fitnesslevel. Mit über 1.600 Kursen pro Woche und modernen Sportanlagen bietet sportspaß eine aktive und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung für alle Hamburgerinnen und Hamburger.

Über sportspaß e. V.

Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. sportspaß e.V. ist nicht gewinnorientiert, keine kommerzielle Unternehmung, sondern eine Non-Profit-Organisation. Es ist eine Vereinigung von Mitgliedern für Mitglieder, die unter dem Motto „Weil es gemeinsam mehr sportspass macht" ungezwungen Spaß an Sport und Bewegung haben wollen.

