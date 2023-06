Bayreuths Bühnen im Rampenlicht

Standortmarketing wirbt kreativ um Neubayreuther*innen

Als Heimatstadt der weltbekannten Wagner-Festspiele und zahlreicher weiterer Kulturevents ist Bayreuth nicht nur überregional, sondern auch international bekannt. Der Botschaft, dass die Mittelstadt im Herzen Oberfrankens jedoch nicht nur einen einmaligen Besuch wert ist, sondern auch der ideale Ort zum Leben und Arbeiten, widmet sich das Bayreuther Standortmarketing mit seiner Kampagne „Deine Bühne Bayreuth“. Warum Bayreuth „the place to be and work“ ist, erklärt nun ein neues Imagevideo, das Lust machen soll, Neubayreuther*in zu werden.

„Trotz oder auch gerade wegen seiner überschaubaren Größe bietet Bayreuth alles, was es braucht, um sich wohlzufühlen“, weiß Dr. Manuel Becher, Geschäftsführer der Bayreuth Marketing und Tourismus GmbH (BMTG). „Attraktive Freizeitmöglichkeiten, Natur und Kultur, eine vielfältige Unternehmenslandschaft mit spannenden Karrieremöglichkeiten, gleichzeitig kurze Wege und ein starkes regionales Netzwerk.“ All diese Vorzüge sowie die schönen Ecken und Seiten Bayreuths gibt es nun auch auf Video. „Unser neuer Imagefilm soll vermitteln, wie es sich anfühlt, hier in Bayreuth zu leben“, erklärt Becher.

Gelebte Willkommenskultur

Schon seit einiger Zeit wirbt die Standortkampagne „Deine Bühne Bayreuth“ mit verschiedensten Aktionen um Neubayreuther*innen und hilft diesen schließlich dabei, sich in der neuen Heimat schnell zuhause zu fühlen. „Bayreuth ist viel mehr als Musik und Oper und hat zahlreiche Bühnen zu bieten – sei es für die persönliche Karriere, um sich seinen Hobbies und Leidenschaften zu widmen, für ein entspanntes Familienleben oder auch um als Unternehmen hier ansässig zu werden. Jeder findet hier seine passende „Bühne“.“

Um diese Bühnen und die Facetten Bayreuths kennenzulernen, bietet die Bayreuth Marketing und Tourismus GmbH (BMTG) regelmäßige Neubürger*innen-Treffs an. Gemeinsam können „Zugezogene“ bei diesen Gelegenheiten vor allem das Angebot der Region in puncto Freizeit, Sport, Natur und Kultur entdecken und gleichzeitig Kontakte knüpfen.

Lebendige Start-up-Szene

„Die meisten Neubayreuther*innen kommen wegen eines Jobwechsels hierher, immer häufiger entscheiden sich aber auch Start-ups für Bayreuth als Unternehmensstandort“, so Oberbürgermeister Thomas Ebersberger. Gründe dafür gibt es zahlreiche. Bayreuth liegt sowohl innerhalb Deutschlands als auch europaweit zentral und damit logistisch günstig. Noch dazu hilft die kompakte Größe von Stadt und Region gerade jungen Unternehmen, schnell ein tragfähiges Business-Netzwerk aufzubauen. Nicht zu vergessen die Möglichkeit, mit der Universität Bayreuth sowie den zahlreichen Forschungseinrichtungen vor Ort zu kooperieren. „Wirtschaft, Bildung und Forschung arbeiten in Bayreuth Hand in Hand und unterstützen vor allem Start-ups in Form zahlreicher Projekte.“

