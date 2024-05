BayWa r.e. Solar Solutions bietet Energieversorgern PV-Fulfillment in epilot an

Ab sofort ergänzt die BayWa r.e. Solar Solutions GmbH das epilot Partner-Ökosystem. Das Unternehmen mit Sitz im schwäbischen Tübingen ist der richtige Ansprechpartner für epilot-Kund:innen, wenn es um die Planung und Installation von PV-Anlagen geht.

„Als Generalunternehmer planen und bauen wir für B2B-Kunden schlüsselfertige Photovoltaikanlagen im Privat- und Gewerbesegment. Dabei unterstützen wir unsere Kunden entlang der kompletten Prozesskette und bieten alles aus einer Hand: ein umfassendes Produktangebot, eine hohe Warenverfügbarkeit, kompetente Beratung, eine zuverlässige Bauabwicklung und partnerschaftlichen Service“, so Tobias Ruff, Leitung Vertrieb und Prokurist der BayWa r.e. Solar Solutions. „Wir sind mit der epilot-Software vertraut und können so eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Energieversorgern, den Kunden und der BayWa r.e. Solar Solutions als Installationspartner gewährleisten.“

„Aus Gesprächen mit unseren Kund:innen wissen wir, dass das Fulfillment in Zeiten des Handwerkermangels ein besonderes Hindernis darstellt. Oftmals stehen Energieversorgern und Stadtwerken keine eigenen Solarteur:innen zur Verfügung oder diese haben zu wenige Kapazitäten“, erklärt epilot-Gründer und CEO Michel Nicolai. Das soll sich fortan ändern: „Gemeinsam mit der BayWa r.e. Solar Solutions ermöglichen wir Kund:innen, die Energiedienstleistungen in ihrem Portfolio haben oder sie anbieten möchten, den reibungslosen Eintritt in den Markt – und das, ohne eigene Ressourcen für Planung, Logistik und Bauabwicklung aufbauen zu müssen.“ Darüber hinaus geht es bei der Zusammenarbeit um weit mehr als die reine Vermittlung von Produkten und Kapazitäten: Auch nach der Installation steht die BayWa r.e. Solar Solutions für das Gewährleistungsmanagement zur Verfügung.

Die Zusammenarbeit kann dabei digital in der epilot-Vertriebsplattform abgebildet werden. Von der Produkt- und Preiskonfiguration über die Einsammlung von Leads mit intuitiven Klickstrecken bis zur Abbildung der Fulfillment-Prozesse entsteht so ein digitaler End-to-end-Prozess. Auch Serviceprozesse, wie z. B. Wartung, werden über das epilot-Kundenportal nutzerfreundlich und effizient organisiert.

Die Software-as-a-Service Cloud-Plattform epilot ist das digitale Fundament für die Skalierung von Vertriebs-, Netz- und Implementierungsprozessen im Rahmen der Energiewende. epilot bringt mehr Transparenz für Lösungsanbieter, Energieversorger, Netzbetreiber sowie ihre Partner, B2C- und B2B-Kunden. Mehr als 100 Enterprise-Kunden unterstützt das Kölner Tech-Unternehmen mit modernen Kundenerlebnissen und effizientem Kollaborationsmanagement: An der Kundenschnittstelle werden mit epilot Anfragen digital aufgenommen oder Produkte und Services online verkauft. Das Management und die Implementierung der eingehenden Anfragen erfolgt mithilfe einer transparenten 360°-Sicht und eines automatisierten Workflow-Managements in Zusammenarbeit mit Partnern. Über ein modernes Kundenportal werden Kundenpotenziale ausgebaut. Weitere Informationen: www.epilot.cloud

Firmenkontakt

e.pilot GmbH

Marina Heinen

Im Mediapark 8a

50670 Köln

+49 172 1638542



http://www.epilot.cloud

Pressekontakt

PresseCompany GmbH

Michaela Conrad

Reinsburgstraße 82

70178 Stuttgart

0160/2314208



http://www.pressecompany.de