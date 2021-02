BE Extraordinary konstruiert Wohnkonzepte mit 3D Visualisierungen

Hochwertige Immobilienvisualisierungen für Premium-Projekte

In Momenten in denen wir vor einer größeren Entscheidung stehen, ist letztendlich nicht der rationale Gedanke derjenige, der uns leitet. Wir sehen etwas, in unserem Innern entsteht ein Gefühl und wir identifizieren uns damit oder legen es ungeachtet zur Seite. Dort wo wir uns größtenteils aufhalten, unser Zuhause und das dazugehörige Wohnobjekt, soll mit uns und unseren Vorstellungen von Wohnen im Einklang stehen.

Das Münchner Unternehmen BE EXTRAORTDINARY liefert namensgleich außergewöhnliche 3D-Visualisierungen mit genau diesem Ziel: die Erweckung von Emotionen durch visuelle und detailorientierte Kommunikation. Als Schnittstelle zwischen Auftraggeber und Architekten werden Wohnkonzepte vom ersten Expose bis zum zielgenauen und marktspezifischen Marketingauftritt betreut.

Die extravaganten Projekte mit Namen wie “Sir Rumford” oder “Live like Ferdinand” benötigen eine konzeptionelle, strategische Planung und Projektvisualisierung. BE EXTRAORDINARY arbeitet dafür marktunüblich komplett aus eigenem Hause – ungeachtet ob Exterieur oder Interieur. Übernimmt bei einer üblichen Visualisierung ein 3D-Künstler den gesamten Prozess, so sind bei BE EXTRAORDINARY meist drei bis fünf Personen beteiligt, die ihre Expertise in den Bereichen Design, Architektur, Marketing oder Ingenieurskunst wissen.

Die resultierenden Bilder sind so überzeugend und schön, sodass viele Kunden die Inneneinrichtung maßgenau übernehmen und geplant haben möchten. Der realitätsnahe und lebensechte Charakter der computergenerierten Bilder wird zusätzlich durch ein fein abgestimmtes Licht-, Farb- und Schattenspiel ergänzt.

Die Premium-Objekte erhalten im Zuge dessen eine einzigartige Aura von Eleganz gepaart mit der Würde des Alltags. Die Geschäftsführung Oliver und Vera Barnert spricht deshalb nicht umsonst vom “imagination game”. Etwas zu erschaffen, das die Bedürfnisse erfüllt und Träume kitzelt, ist die Leidenschaft, die diese Firma prägt und vom Markt abhebt.

Die Lösungen in der “architectural communication” wird flankiert von Branding, Strategie und Design. Die kreativen und einzigarten Kommunikationslösungen erfreuen nicht nur die Käufer, sondern logischerweise auch die Projektinitiatoren. BE EXTRAORDINARY bietet ein außergewöhnliches Erlebnis rund um Immobilienvisualisierung und – realisierung mit dem Prädikat “full service”. Machen Sie sich ihr eigenes Bild auf: https://b-extraordinary.de/ .

