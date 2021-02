LEAOS Pure – jetzt auch mit Enviolo AutomatiQ

Das leichte Carbon Design E- Bike aus Italien

Bozen, 08.02.2021

Das LEAOS Pure wird leichter und technisch auf den letzten Stand gebracht. Mit knapp über 21 kg ist es eines der leichtesten Tiefeinsteiger mit Mittelmotoren am Markt.

Enviolo und damit das LEAOS wird noch komfortable. Über die neue App die persönlichen Fahrpräferenzen eingeben. Die Schaltung reguliert dann vollkommen automatisch. Stufenlos und lautlos. Auch unter Last völlig ohne Geräusche. Dies alles wireless und smart.

Das LEAOS Pure vereint High-Tech mit hohem Anspruch an die Ästhetik.

Das LEAOS Pure war das erste E-Bike weltweit mit elegantem Körper und Vollintegration aller Teile. Nach wie vor gelingt es LEAOS am besten den Motor und Akku vollkommen zu integrieren und verschwinden zu lassen. Dies bei noch geringerem Gewicht und hochwertiger Ausstattung.

Highlights

-Leichtes Carbon Monocoque

-Enviolo AutomatiQ oder Rohloff Schaltung

-Hohe Personalisierbarkeit auch mittels eigener Farbwahl

-Leicht, wendig, agil

-Vielseitig einsetzbar, ob als Tourenbike oder als komfortables City Bike

Der Tiefeinstieg macht das E-Bike zum Unisex Fahrzeug bei dessen Entwicklung neben dem Design sehr stark die Alltagstauglichkeit und geringe Wartung im Vordergrund gestanden haben

Designed und produziert in Italien

Design: Daniele Orfano

Unternehmen

LEAOS ein junges Unternehmen das mit Begeisterung und Leidenschaft Design E-Bikes kreiert. Unser Ziel ist es, unseren Kunden nicht nur ein Fortbewegungsmittel zu bieten, sondern ein Stück Lebensgefühl.

Leaos wurde 2013 von Armin Oberhollenzer mit dem Ziel gegründet ein neues Segment in der urbanen Mobilität zu schaffen welches stilorientierten Menschen ein flexibles und emotional ansprechendes nachhaltiges Fortbewegungsmittel in der Stadt anbietet. Realisiert wurde das Projekt LEAOS in Zusammenarbeit mit dem italienischen Industriedesigner Francesco Sommacal und Carbonspezialisten aus der Formel 3 Branche.

