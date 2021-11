Beliebtes Reiseziel: Dänemark im Winter

52 Prozent der Dänemark-Urlauber kommen aus Deutschland

Hamburg, 3. November 2021. – Sauna, Whirlpool, dem Knistern des Kamins lauschen: Das macht am meisten Spaß, wenn es draußen wirklich kalt ist. Dementsprechend zieht es viele Touristen auch im Winter nach Dänemark. DanCenter gibt Einblick in die aktuellen Buchungszahlen und verrät, was deutschen Urlaubern besonders wichtig ist.

Gefragtes Urlaubsziel

Bereits im Sommer war Dänemark bei deutschen Touristen extrem beliebt. Und auch im Herbst und Winter setzt sich der Trend fort. 85 Prozent der deutschen DanCenter-Gäste, die im November oder Dezember Urlaub machen, reisen nach Dänemark. Insgesamt machen die Deutschen den Hauptanteil der Dänemark-Touristen aus: 52 Prozent der DanCenter-Dänemark-Buchungen werden von deutschen Gästen vorgenommen. Im Vergleich zum Vorvorjahreszeitraum in 2019 – also vor Corona – sind die Buchungen der deutschen DanCenter-Gäste, die nach Dänemark reisen, um 19 Prozent angestiegen. Auch die Dänemark-Buchungen für 2022 sind bei DanCenter bereits gut angelaufen. Auch Visit Denmark teilte kürzlich einige Erkenntnisse mit: Insgesamt ist in der Analyse eine Normalisierung und Stabilisierung der Reiselust und eine Rückkehr zum Reiseverhalten der Deutschen aus der Zeit vor Corona zu sehen.

Darauf legen Urlauber großen Wert

Ferienhäuser sind bei Dänemark-Touristen besonders beliebt: 55 Prozent bevorzugen ein Ferienhaus als Unterkunft. Für 20 Prozent der deutschen Gäste ist entscheidend, dass ihre Unterkunft nett und gemütlich ist, das ermittelte OYO Vacation Homes, die Ferienhausvermietungsgruppe, zu der auch DanCenter gehört, in einer großen Umfrage unter seinen Gästen.

Hausbeispiel

Aktivitätshaus auf der Insel Rømø, südliche Nordsee, Dänemark

Sauna, Whirlpool, Holzofen: Dieses Ferienhaus bietet alles, um an kalten Wintertagen nach einem ausgedehnten Spaziergang entspannen zu können. Auch für Unterhaltung ist bestens gesorgt: ein Billardtisch, Tischkicker, Darts sowie einige Fitnessgeräte sorgen für reichlich Abwechslung. Mehr Infos: https://www.dancenter.de/danemark/ferienhaus/sudliche-nordsee/romo-und-mando/romo-bolilmark/76282/?period=20201219-7&persons=8

Über DanCenter

DanCenter ist einer der führenden Anbieter dänischer Ferienhausvermietungen und hat mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Vermittlung von Kontakten zwischen Ferienhausbesitzern und interessierten Mietern. Das Ferienhausvermietungsunternehmen ist in Dänemark, Norwegen, Schweden und Deutschland präsent.

DanCenter bietet Ferienhauseigentümern ein hohes Serviceniveau, erfolgreiches Ertragsmanagement, eine stabile Vermietung sowie Marketing und gleichzeitig einen unvergesslichen Aufenthalt für alle Urlauber. DanCenter ist heute Teil des europäischen Ferienhausvermietungsunternehmens OYO Vacation Homes. Weitere Informationen auf www.dancenter.de

