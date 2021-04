belvona: Umfassende Modernisierungen freuen die Mieter

Mit einem einzigartigen Konzept ist das Wohnungsunternehmen belvona aus Düsseldorf am Markt erfolgreich. In den letzten Monaten konnte das Unternehmen zahlreiche Standorte in ganz Deutschland übernehmen und das Feedback der Bewohner fällt positiv aus. Verantwortlich dafür ist der starke Mix aus individuellem Service und umfassenden, nachhaltigen Modernisierungen, die belvona an allen Gebäuden durchführt.

belvona Standorte werden aufgewertet & fit für die Zukunft gemacht

“Als Wohnungsunternehmen sind wir verantwortlich für das Wohl unserer Mieter”, erklärt belvona. “Wir arbeiten immer daran, sie zufrieden zu stellen und ihnen ein lebenswertes Zuhause zu bieten. Genau darum setzen wir auf Nachhaltigkeit, einen hohen Wohnstandard zum bezahlbaren Preis sowie einen besonders persönlichen Service.”

Die Bewohner der von belvona übernommenen Wohnanlagen und Quartiere sind oft überrascht über das Engagement des neuen Vermieters. Vielfach sind sie es gewohnt, dass die Vorbesitzer der Gebäude und Anlagen diese nicht regelmäßig modernisiert und gepflegt haben. belvona macht es vom ersten Tag an anders. Nicht nur das Team des Facility Management Partners Prodomus, sondern auch die dem Standort zugeordneten Property Manager reisen an und verschaffen sich einen Überblick. Sie lernen die Bewohner kennen, hören sich Sorgen und Wünsche an. Erste Reparaturen und Verschönerungen starten schon jetzt, gleichzeitig wird ein langfristiger Plan für die Aufwertung der Anlagen erstellt. Oft dauert es nur wenige Tage, bis Probleme, die Mieterinnen und Mieter lange gestört haben, behoben sind – und nach einigen Wochen sehen die Gebäude rundum ordentlich, sauber und schön aus.

“Bezahlbarer Wohnraum wird von vielen Besitzern vernachlässigt. Das gilt leider auch für viele Wohnungsunternehmen, denen es am Ende nur auf die Bilanz ankommt. Für uns stehen die Mieterinnen und Mieter im Mittelpunkt. Sie sollen gerne in ihrem Zuhause leben können und sich nicht nur in der eigenen Wohnung, sondern im ganzen Gebäude wohlfühlen”, berichtet belvona. “Für uns bedeutet das, dass wir viel in die Objekte investieren, ohne die Mietpreise in die Höhe zu treiben. Wir wollen bezahlbaren Wohnraum erhalten, diesen aber so hochwertig ausstatten, wie man das zum Teil von modernen Luxuswohnungen kennt. Dafür haben wir auch unseren neuen Luxus-Wohnstandard entwickelt. Ausschlaggebend für ein gutes Gefühl ist aber auch der persönliche Kontakt. Durch feste Ansprechpartner sorgen wir dafür, dass die Bewohner sich nicht anonym, sondern gesehen und verstanden fühlen. Wir möchten ein vertrauensvolles, nahes Mietverhältnis etablieren, damit Anliegen geklärt und Probleme schnell gelöst werden können.”

Nachhaltigkeit als wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie

Nicht nur die umfangreiche Modernisierung der Standorte und der direkte Mieterservice gefallen den Bewohnern der belvona Wohnanlagen. Auch dass sich das Unternehmen für Nachhaltigkeit einsetzt, kommt gut an. “Zum einen achten wir natürlich schon bei den Modernisierungen darauf, nachhaltige Materialien zu verwenden”, erklärt belvona. “Zum anderen prüfen wir immer genau, wie es um Heizanlagen und Verbrauchsmonitoring bestellt ist. Oft tauschen wir die alte Heizung durch ein neues, effizientes Modell aus. Wir statten außerdem die Gebäude sowie Wohnungen mit neuer Monitoring-Technik aus. So haben wir und die Mieter selbst den Energieverbrauch immer im Blick. Bei Sanierungen prüfen wir auch die Fenster. In gut einem Drittel der Fälle müssen diese ersetzt werden, um eine optimale Wärmedämmung zu gewährleisten. Das kostet natürlich, sorgt auf Dauer aber für zukunftsfähige, lebenswerte Wohnanlagen – und genau das wollen wir erreichen.”

Indem sich belvona auf das Wohl der Mieterinnen und Mieter konzentriert, gibt es seiner Unternehmensphilosophie eine klare Richtung. “Wir sind als Vermieter kein gesichtsloser Großkonzern, sondern sind für unsere Mieter immer ansprechbar. Wir helfen, beraten und sorgen dafür, dass unsere Wohnanlagen höchsten Ansprüchen an ein modernes, gemütliches Zuhause gerecht werden. Nachhaltigkeit, der Erhalt von bezahlbarem Wohnraum, ein hoher Wohnstandard und ein direkter Service – das sind die Säulen unserer Arbeit.”, so belvona.

Die belvona GmbH ist eine der namhaften privaten Grundbesitzgesellschaften für wohnwirtschaftlich genutzte Immobilien in Deutschland. Wir verkaufen, vermieten, kaufen und verwalten Wohnanlagen und Mehrfamilienhäuser in vielen Bundesländern.

